Нефте-брейк: почему страны ОПЕК+ оставили сделку неизменной, - В.Воронов

16:15 18.11.2020

Нефте-брейк: почему страны ОПЕК+ оставили сделку неизменной

Участники картеля взяли дополнительное время для оценки ситуации на рынке, считают аналитики



Валерий Воронов



Мониторинговый комитет ОПЕК+ в Вене не дал рекомендаций по уровню добычи нефти с 1 января 2021 года. Решение о возможных изменениях будет принято на заседании ОПЕК 30 ноября, а ОПЕК+ - 1 декабря. Некоторые эксперты ожидали ужесточения условий сделки картеля, однако они остались неизменны. Организация решила отложить принятие решений из-за неопределенности на рынке: продолжает набирать обороты вторая волна коронавируса, но при этом разрабатываются вакцины. Сохранение сделки ОПЕК+ удержит цены на уровне $40 до конца года, считают опрошенные "Известиями" аналитики.



Отложили на потом



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Министры ОПЕК+ 17 ноября рассмотрели перспективы нефтяного рынка и необходимость соблюдения условий сделки картеля. Это были заключительные консультации перед основной встречей стран ОПЕК 30 ноября и ОПЕК+ 1 декабря. По их итогам участники картеля должны вынести решение об уровнях добычи нефти на первые месяцы 2021 года.



Накануне министерского комитета, 16 ноября, состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+. По данным Bloomberg, он рекомендовал министрам сохранить текущие ограничения, то есть отсрочить повышение добычи на три–шесть месяцев. Однако условия сделки пока остались неизменными.



Страны ОПЕК+ взяли паузу, чтобы полноценно оценить ситуацию на мировом рынке, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



- Очевидно, что вопрос восстановления спроса для альянса в настоящее время очень важный. И организация берет паузу, чтобы полноценно оценить новые факторы: появление нескольких вакцин, масштабы пандемии в мире, перспективы потребления, - отметил эксперт.



По его словам, ОПЕК+ надеется, что к концу месяца появятся более оптимистичные тенденции. Пауза позволит принять взвешенное решение, которое устроит всех участников альянса.



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- С одной стороны, организация видит проблемы рынка, с другой - надеется на скорое изменение ситуации в лучшую сторону, поэтому и не торопится с окончательными решениями, которые определят динамику рынка и мировых цен на нефть в начале следующего года, - добавил он.



Россия намерена придерживаться договоренностей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании.



- Нам необходимо продолжать быть приверженными к взятым на себя обязательствам. Особенно в условиях сегодняшних и продолжающихся неопределенностей и той конъюнктуры, которая складывается в период зимнего спроса, - сказал он.



Соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ заключили в середине апреля. С 1 мая участники картеля снизили ее на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. С августа добычу немного нарастили. Она была ниже, чем в октябре 2018-го, уже на 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. С начала 2021-го добыча нефти участниками соглашения по плану должна будет вырасти еще. Сокращение относительно 2018 года должно составить 5,8 млн баррелей до конца апреля 2022-го.



Основной негативный фактор, влияющий на мировой нефтяной рынок - вторая волна коронавируса, считает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.



- Вторая волна пандемии приводит к снижению спроса и является угрозой для нефтяных цен, - сказал он "Известиям".



В ноябрьском докладе ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,3 млн баррелей в сутки. Организация ожидает падения на 9,8 млн баррелей в день в 2020-м и роста на 6,2 млн баррелей в сутки в следующем году. Пересмотр прогноза связан с ростом случаев заражения коронавирусом в мире и повторным вводом ограничительных мер властями ряда стран.



Позитивный фактор



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С другой стороны, на финансовых рынках царит небольшой оптимизм на новостях об успешных вакцинах. Этот факт уже восстановил котировки. Так, в начале прошлой недели на цену на нефть влияли новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. В течение трех дней - с 9 по 11 ноября - стоимость Brent выросла с $40,2 до более $45. А на этой неделе оптимизма добавили сообщения об успешном испытании вакцины от Moderna. 16 ноября цена за январский фьючерс марки Brent за четыре часа выросла более чем на $1 - до $44,38.



В этих условиях страны ОПЕК+ хотят сохранить возможность как увеличить, так и снизить добычу при необходимости, считает Марсель Салихов.



- Изобретение вакцины и снятие запретов на путешествия означает увеличение числа перелетов и возврат выпавшего спроса на авиатопливо, - отметил портфельный управляющий QBF Турал Гадирли.



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В нынешней ситуации крайне высокой неопределенности решение взять паузу по рекомендациям выглядит логичным и будет способствовать стабилизации нефтяных котировок, считает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.



- До конца 2020 года нефть с высокой вероятностью будет стоить около $40 за баррель Brent. В 2021 году еще одним фактором влияния станет то, кто будет президентом США и какую политику он будет вести, - добавил аналитик.



По мнению Александра Разуваева, основным риском для мирового нефтяного рынка в 2021 году может быть политика президента Джо Байдена в отношении Ирана в случае победы политика на выборах (их официальные итоги еще не подведены, но американские СМИ сообщают о победе именно этого кандидата).



Как писали "Известия", возможное снятие новым американским президентом санкций с Ирана и резкий приток арабской нефти на мировой рынок при недостаточном спросе могут обвалить цены на нефть до $25 уже в первой половине года.