Нет Ханституции! В Бишкеке готовят 22/11 массовый мирно-погромный марш против узурпаторов

18:03 18.11.2020

18 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Нет Ханституции! В Бишкеке пройдет мирный марш против депутатской инициативы



В Бишкеке пройдет мирный марш за Конституцию. Об этом сообщили активисты.



По их мнению, молчание и бездействие народа вылились в проект новой редакции Конституции, которая предполагает смену формы правления, ограничивает свободу слова, пропагандирует ксенофобию.



"Более того, депутаты Жогорку Кенеша, полномочия которых по закону закончились еще в октябре, предлагают провести референдум по поправкам в Основной закон вместе с президентскими выборами 10 января 2021 года", - возмущены активисты.



В связи с этим участники движения "Башта" выразили крайнюю обеспокоенность и призвали всех объединиться против проведения референдума.



Мирный марш пройдет 22 ноября. Акция начнется в 12.00 у здания Железнодорожного вокзала на пересечении улицы Линейной и бульвара Эркиндик. Затем участники марша пройдут по бульвару до здания парламента.



Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.



Перекройка Конституции - изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября стал нелегитимным - срок полномочий истек.