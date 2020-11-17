Застройщик подал в суд с просьбой аннулировать охранный статус дома-памятника в центре Ташкента

18:47 18.11.2020 Вторник, 17 Ноября 2020



Несмотря на недавно принятое судом окончательное решение о включении дома №7 по улице Бабура в Ташкенте в список охраняемых государством (в соответствующий кадастр здание было внесено по инициативе министра культуры Озодбека Назарбекова", непростая история затяжного противостояния жителей и строительной компании "Jemchug House", как выяснилось, все еще продолжается.



Напомним, речь идет о двухэтажном жилом здании, построенном в 1935 году в Яккасарайском районе столицы. Обычная для мегаполиса история – застройщик положил глаз на "жирный" участок земли – указанное домостроение расположено в самом центре – напротив бывшей обувной фабрики (ныне торговый центр "Next").



О происходящем сегодня редакции Азиатерры сообщили сами жители дома, отметив, что 18 ноября в столичном горсуде по административным делам состоится очередное слушание – застройщик подал апелляционную жалобу на предыдущее судебное решение (вынесенное 14 сентября Мирабадским районным судом по административным делам относительно придания дому охранного статуса памятника архитектуры, - то есть, в пользу законных интересов активистов).



"В Генеральной прокуратуре этому очень удивились – в громком деле уже поставлена точка, министр подписал 5 октября соответствующий приказ, все в рамках действующего законодательства, а тут… К тому же, за отпущенный согласно закону срок на обжалование судебного решения (20 дней) никакой жалобы в вышестоящие инстанции от застройщика не поступало. Но спустя 35 дней руководство стройкомпании вдруг "очнулось" и обратилось в суд с апелляционной жалобой, и там его, как ни странно, приняли. Хотя в мировой практике историческое здание неподсудно, и никакой суд не имеет права рассматривать иски по историческим памятникам", - говорят защитники дома с "охранным ордером.



В обращении в апелляционную коллегию Ташгорсуда по административным делам одна из активисток, Фарида Барова, просила суд отказать в принятии к производству апелляционного протеста прокуратуры Мирабадского района Ташкента на последнее решение суда (согласно ст. 210 КоАО РУз) и апелляционной жалобы со стороны застройщика.



"Существует постановление Кабинета министров №269 от 29 июля 2002 года, где говорится, что заключение Научного совета культурного наследия никто не имеет права отменить, даже Верховный суд. Министерство культуры тоже согласно с нашим мнением и просит городской суд оставить в силе решение первой инстанции (Мирабадского райсуда по административным делам – ред.) и не рассматривать неуместное исковое заявление ООО "Universal Packing Masters LLS" и "Jemchug House", однако, как видим, имеет место очередной нонсенс из серии "очевидного-невероятного", - отмечает Барова.



По ее словам, застройщик не имел права подавать жалобу в городской суд, так как он не соответчик, как и "Universal Packing Masters LLS", которая не участвовала в суде первой инстанции (14 сентября 2020 года). Но по непонятной причине апелляционную жалобу подает именно ООО "Jemchug House", а не ООО "Universal Packing Masters LLS", которому решением хокима (главы администрации) Ташкента Джахонгира Артыкходжаева № 1550 от 30 октября 2018 года поручено "проведение всего объема работ" (эти две компании связаны договором).



И, принимая во внимание требования Конституции Республики Узбекистан, представляется непонятным заявление прокуратуры о том, что памятник культуры, т.е. дом № 7 по ул. Бабура, "является спорным строением", и то, что застройщику ООО "Universal Packing Masters LLS" "кто-то мешает снести памятник культуры" (!!! – ред.), тем самым якобы нарушая его права и интересы.



"Остается также без ответа вопрос, кого же все-таки суд не привлек в качестве третьего лица, если апелляционная жалоба подана от имени ООО "Jemchug House"? А главное - какой результат прокуратура ожидает от повторного рассмотрения упомянутого административного дела?" - недоумевает Фарида Барова.



По предположению жителей, за лоббированием интересов застройщика с сомнительной репутацией ("Jemchug House" специализируется на производстве кафеля, а не на строительстве, и прибыла в Ташкент из Самарканда, предварительно сменив старое название на новое), вцепившегося в дом мертвой хваткой, стоят не простые люди. По некоторым данным, нити ведут к известному в Ташкенте строительному магнату Мураду Назарову, тесно связанному с властной верхушкой. Исходя из чего проистекает определенный вывод о действиях Мирабадской прокуратуры, поспешившей с апелляционным протестом на вполне правомерное решение Мирабадского административного суда от 14 сентября 2020 года.



Дискуссии вокруг статуса исторического объекта ведутся уже более двух лет. Решение, поставившее дом под угрозу сноса, - об аннулировании заключения Научно-экспертного совета о признании здания архитектурным памятником - было принято Минкультом еще в июле этого года.



Ранее дом №7 уже находился в списке объектов культурного наследия Министерства культуры, но более 13 лет назад, в августе 2007-го, решением №697 бывшего хокима Ташкента Абдукаххара Тухтаева из этого списка был исключен, причем даже само культурное ведомство якобы не знает истинной причины случившегося (об этом здесь и здесь), что также вызывает вопросы.



В сентябре глава Минкульта Озодбек Назарбеков проиграл в суде юридически грамотной жительнице дома Баровой, которая обратилась в суд с просьбой отменить решение Научно-методического совета от 6 марта 2020 года с последующим признанием законным его же решения от 16 марта, и выиграла. Согласно последнему, "дом №7 по ул. Бабура является памятником архитектуры и должен охраняться государством по всем существующим законам, применяемым в сфере реставрации и сохранения культурного наследия Узбекистана".



После того, как здание на улице Бабура вновь признали объектом культурного наследия, проживающие здесь семьи (изначально было их 16, теперь осталось 8, и три из них, включая семью Фариды Баровой, категорически против сноса) вздохнули было свободно. "Хотим полностью привести в порядок и наш дом, и территорию вокруг, планов много (ближе к весне намерены начинать ремонтно-реставрационные работы), есть организации, готовые откликнуться на нашу просьбу и оказать необходимую помощь, в том числе и финансовую. Главное сейчас – лишь бы оставили нас в покое, - говорит Барова, вспоминая, как уже после победы в суде застройщики пытались уломать ее, предлагая квартиру на выбор в доме-новостройке. – Конечно же, я отказалась".



Активистка очень надеется, что суд и в этот раз поступит справедливо, прислушавшись к законному решению Экспертного совета по культурному наследию, которое, согласно ПКМ №269 от 29.07.2002 г., никто не имеет права оспаривать или, тем более, отменять. Как написал по этому поводу в комментариях один из узбекских ученых-специалистов, "это решение, принятое на государственном уровне, а не частной конторы!". К слову, за событиями, происходящими в Узбекистане вокруг данного объекта архитектуры, наблюдает общественность не только внутри страны, но и за ее пределами.



"Если все закончится благополучно, мы с радостью пригласим к себе всех, кто нам помогал, - а это примерно 190 человек: депутаты, сотрудники прокуратуры, ЮНЕСКО, ООН, Сената, журналисты СМИ и телевидения, блогеры, правозащитники, ряд работников Минкульта, МИДа и посольств, команда во главе со старшей дочерью президента Саидой Мирзиеевой и многие-многие другие. Ведь наша правота, подкрепленная законами, очевидна: приказ министра есть, в реестр дом уже включен, никто нас не сможет сломать, мы не боимся! Не хотелось бы думать, что законы в республике настолько шаткие, что их может "отодвинуть" любой застройщик…", - на оптимистичной волне заключает Фарида Барова.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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