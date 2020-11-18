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Пекин применил против Дели секретное оружие. Индийские солдаты были вынуждены покинуть захваченные горные вершины, - "НГ"
19:57 18.11.2020

18.11.2020

Владимир Скосырев

Индия перебрасывает подкрепление в Гималаи на вертолетах.
Китайское подразделение очистило от противника район около спорной границы в Гималаях, не нарушая договоренности Пекина и Дели о запрете открывать огонь. Электромагнитные лучи, которые не считаются летальными, вызвали у индийских солдат ощущение ожога, тошноту и вынудили отступить. Английская пресса, сообщившая об этом инциденте, ссылается на лекцию, с которой выступил в Пекине профессор Цзинь Цаньжун. Судя по его словам, индийцы лучше подготовлены к боям в высокогорье, чем китайцы, поэтому их командиру для выполнения приказа пришлось впервые в мире использовать новое оружие.
Как утверждает лондонская Times, китайцы разместили микроволновые боевые установки около линии фактического контроля, заменяющей границу, в августе.

То есть через несколько недель после того, как в районе Ладакх произошла стычка с индийцами. Тогда враги бились битами, кулаками и палашами. Погибло 20 индийцев, китайцы данные о своих потерях не публиковали.

Однако китайскому командованию было известно, что на стороне противника действуют выходцы из Тибета, прекрасные альпинисты, знающие, как воевать в горах. Благодаря этому индийцам удалось 29 августа взять две горные вершины. Китайские верхи, а конкретнее Центральный военный совет негодовал. Почему были отданы высоты? Совет отдал приказ вернуть их, но потребовал, чтобы не было сделано ни одного выстрела. Поэтому китайскому командиру и пришлось организовать доставку "микроволновок" на позицию.

Профессор Цзинь в лекции воздал должное боевому мастерству китайских солдат, которые выполнили задание, не нарушив приказ – не стрелять. Новое оружие превратило вершины гор в микроволновые печки, индийцев словно поразил сильнейший приступ болезни. Невидимые лучи не предназначены для того, чтобы причинить здоровью непоправимый ущерб, но не исключено, что они могут повредить зрение.

Микроволновое оружие, утверждает Daily Mail, разогревает молекулы воды в организме человека таким же путем, как его кухонный вариант – продукты питания. Дальность действия составляет более 1 км. Скорость луча равна скорости света. Китай впервые показал такую установку на авиационной выставке в 2014 году. Полагали, что этими средствами оснащают ВМС.

США создали свою версию, которая называется Active Denial System (система активного недопущения). Она может быть использована для контроля за толпой, разгона толпы, проверки безопасности на пропускных пунктах и защиты конвоев. Систему представили публике в 2007 году, разместили в Афганистане, но, видимо, никогда не применяли в бою. Автор статьи в медицинском журнале сравнил ощущение человека, подвергшегося воздействию этого оружия, с прикосновением к горячей лампе. А тот, кто в течение длительного времени испытал на себе излучение, чувствует головную боль, его рвет. Американцы высказывали подозрения, что аналогичное средство использовалось против дипломатов США в Китае и на Кубе. Пентагон распространял версию, гласившую, что владеет первым в мире несмертельным противопехотным оружием с радиусом действия, превышающим аналоги в других странах.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, сказал: "Над микроволновым оружием различных видов ведет работы целый ряд стран. В России есть успешные разработки. Например, стоит на вооружении микроволновый комплекс "Листва", который применяется для обнаружения и детонации мин. В США существуют комплексы нелетального оружия для борьбы с беспорядками. Они работают. Китай тоже очень активно занимается этой проблемой. Он один из мировых лидеров в этой области. Но тащить эту систему в горы – это необычно. Она монтируется на большом грузовике, ее нужно расположить на сотни метров от цели. Хотя исключить ее применение в Гималаях нельзя".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605718620
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