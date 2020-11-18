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Взломанная демократия Америки, - В.Прохватилов
00:18 19.11.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 18.11.2020 |

Системы электронного голосования невозможно защитить от мошенничества

В США разгорается скандал вокруг канадской компании Dominion Voting Systems, которая занималась подсчетом голосов на президентских выборах в 30 штатах, а также производит оборудование и программное обеспечение для электронного голосования, включая машины для голосования и табуляторы.

Профессор ядерной физики Эрик Кумер, который работал в Dominion Voting Systems директором по безопасности электронных систем голосования, в конце сентября инструктировал в интернет-чате активистов "антифа", как "оказывать давление" (keep up the pressure) на Дональда Трампа, а когда его кто-то спросил: "Что мы будем делать, если гребаный Трамп победит?", Кумер ответил: "Не беспокойтесь о выборах, Трамп не победит. Я чертовски в этом убежден!"

Об этом рассказал бизнесмен Джо Олтмен, который проник в ряды "антифа" и следил за "инструктажем" Кумера. Кумер науськивал "антифа" против Трампа и в "Фейсбуке": "Серьезно, этот гребаный клоун противостоит всему, что делает эту страну прекрасной! Не хотите в этом участвовать? Вы не заслуживаете ничего, кроме презрения". По словам Олтмана, он "никогда не видел такой ненависти и язвительности", как у Кумера.

Аккаунт Олтмана в "Твиттере" был удален, но его интервью разошлось по американским СМИ. Аккаунты Кумера тоже были удалены из сети.

В 2016 году Кумер признал, что Dominion Voting Systems сознательно не обновляет программное обеспечение для защиты от мошенничества с избирателями, оставляя лазейки для обхода защиты электронных систем голосования. Во время совещания на одном из избирательных участков штата Иллинойс Кумеру задали вопрос, допускает ли он возможность взлома (bypass) систем электронного голосования. Кумер лаконично ответил: Yes, I Access.

Ранее в эфире обозреватель One America News Network Лилия Файфилд в прямом эфире заявила: "Было установлено, что избирательные системы по всей стране удалили миллионы голосов, отданных за президента Трампа… Согласно анализу данных, полученных от Edison Research, штаты, использующие системы голосования Dominion Voting Systems, возможно, перевели 435 000 голосов от президента Трампа к Джо Байдену и еще 2,7 миллиона голосов за Трампа были удалены компанией Dominion Voting Systems".

Либеральные СМИ и затронутые в скандале компании все это отрицают, но скандал продолжается.

Бывший федеральный прокурор, а ныне адвокат Трампа Сидни Пауэлл, которая сделала себе имя, защищая генерала Майкла Флинна, заявила, что обнаружила множество случаев некорректного учета голосов в электронной базе данных Dominion Voting Systems, а также компании Smartmatic со штаб-квартирой в Лондоне, которая поставляет оборудование для электронного голосования во многие страны мира. Smartmatic предоставила программный код и для машин для голосования Dominion.

По словам Пауэлл, это программное обеспечение было разработано для фальсификации выборов: "Они сделали это специально… Они делали это раньше. У нас есть доказательства из Калифорнии за 2016 год. У нас так много доказательств, что мне кажется, они вылетают из пожарного шланга".

"Они могут наблюдать за голосами в режиме реального времени. Они могут менять голоса в реальном времени. Мы математически определили точный алгоритм, который они использовали и планировали использовать с самого начала для изменения голосов, чтобы убедиться, что Байден выиграл ... И они могут делать с голосами все, что захотят. Они могут заставить машины не читать подпись ... Они могут заставить машины читать и каталогизировать только голоса Байдена", – говорит адвокат Сидни Пауэлл. По ее словам, налицо "массовая фальсификация, которая сведет на нет все выборы".

Заявление Пауэлл имеет тем больший вес, что председателем совета директоров Smartmatic является отставной адмирал Питер Неффенгер, член переходной команды Байдена – Харрис.

В прошлом году расследование в отношении Dominion Voting Systems, компании Hart InterCivic, занимающейся технологиями проведения выборов, и Election Systems & Software провели сенаторы Элизабет Уоррен, Эми Клобучар, Рон Виден и конгрессмен Марк Покан. В опубликованном ими докладе выражалась обеспокоенность по поводу того, что эти компании приобрели "невероятную власть над властями графств и властями штатов".

16 ноября конгрессмен-республиканец из Техаса Луи Гомерт сообщил влиятельному консервативному порталу Newsmax, что американские военные, заручившись разрешением правительства Германии, совершили налет на серверный офис испанской компании Scytl во Франкфурте, которая была связана с Dominion Voting Systems. По словам Гомерта, действия военных были вызваны тем, что Scytl размещала неверные данные о выборах в США. Серверы компании были конфискованы. Операция была проведена после увольнения министра обороны США Марка Эспера, причем от участия в ней было отстранено ЦРУ. Теперь американские правоохранители имеют возможность точно установить, "кто дал указание приостановить подсчет голосов и кто инициировал алгоритм, который начал переключать голоса".

American Thinker пишет, что Scytl связана с Джорджем Соросом и демократами, акциями этой компании владеет Билл Гейтс. Издание напоминает, что во время промежуточных выборов в 2018 году в округе Даллаc (штат Техас) прошла внезапная "синяя волна" (вперед вышли демократы). Компьютерные журналы показали, что технические специалисты Scytl неоднократно игнорировали тысячи кодов ошибок "несоответствие отметок времени" и "количество голосов превышает число бюллетеней". "По сути, они подменили голоса", – пишет American Thinker. Был также обнаружен файл электронной таблицы Excel с алгоритмами Scytl для проецирования результатов голосования на веб-сайте компании NGP Van, которая создает базу данных избирателей и аналитику для демократов. Все данные компьютерных журналов были вскоре уничтожены.

История фальсификаций выборов в Америке довольно богата. В 1994 году в Филадельфии прошли скандальные выборы в конгресс штата; избирательная система города рухнула из-за масштабных вбросов кандидата от демократов. Судья Окружного суда США в Филадельфии Кларенс К. Ньюкомер постановил, что "кандидат от Демократической партии Уильям Г. Стинсон украл выборы у Брюса С. Маркса во 2-м сенаторском округе Северной Филадельфии с помощью тщательно продуманного мошенничества". В частности, демократы подделали в десятках открепительных удостоверений имена людей, проживавших в Пуэрто-Рико, отбывавших срок в тюрьме или умерших.

В 2012 году во время президентских выборов (Обама – Ромни) демократы выгоняли наблюдателей Ромни с избирательных участков Филадельфии, в результате на 59 участках Обама получил 100 процентов голосов.

В 2016 году четверо сотрудников избиркома Филадельфии были осуждены за фальсификацию электронного голосования. При закрытом участке они перезагружали машину для голосования, добавляя в ней новые голоса.

Таков американский "сияющий град на холме".

Кто бы ни был в итоге назван 46-м президентом США, достоверность результатов этих выборов ничтожна. Доказано, что любую систему электронного голосования, причем не только американскую, можно взломать.

Это значит, что "демократия избирательных урн" как способ определять, кому должна принадлежать власть, рухнула. Рухнула раз и навсегда и во всем мире.

Источник - fondsk.ru
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