Дональд Трамп минирует Джо Байдена, - "Къ"

00:22 19.11.2020

Команда президента США готовит для сменщика набор взрывоопасных внешнеполитических решений



Американский президент Дональд Трамп не хочет уходить - по крайней мере его тирады в Twitter о несправедливом подсчете голосов и якобы имевших место нарушениях появляются по несколько раз на дню. Тем не менее его команда готовит ряд внешнеполитических решений, с которыми, скорее всего, придется разбираться администрации Джо Байдена. Не исключено, что этими шагами республиканец не только защищает свое наследие, но и готовится к реваншу 2024 года.



"Чистка рядов" - словосочетание из отечественной истории. Между тем подобную чистку затеял и президент Дональд Трамп: недостаточно лояльные ему члены администрации уже были отправлены, к счастью, не в лагеря, а в отставку. Одним из тех, кто лишился поста, стал министр обороны Марк Эспер. Его сменил бывший офицер спецназа, директор национального контртеррористического центра Кристофер Миллер.



Он стал одним из своего рода исполнителей последней политической воли Дональда Трампа - в частности, почти сразу после вступления в должность господин Миллер объявил, что США сократят контингенты в Ираке и Афганистане: в каждой стране останется лишь по 2,5 тыс. солдат. На данный момент в Афганистане расквартировано 4,5 тыс., а в Ираке - более 3 тыс. американских военнослужащих.



Сокращение планируется провести до 15 января - за пять дней до инаугурации президента Байдена.

"Это решение президента основано на продолжающихся несколько месяцев консультациях с членами его кабинета, ответственными за национальную безопасность",- объявил Кристофер Миллер. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что слишком ранний уход из Афганистана может дорого обойтись НАТО: "Есть риск, что Афганистан снова станет площадкой для международных террористов, что позволит им планировать и организовывать атаки против нас. ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ.- "Ъ") может восстановить в Афганистане тот террористический халифат, что оно потеряло в Сирии и Ираке". Решимости американских властей это, однако, не поколебало: стоит напомнить, что именно прекращение "бесконечных войн" было одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа.



Между тем значительное сокращение военных контингентов не единственное внешнеполитическое решение американского президента, которое он может оставить в наследство сменщику. Как стало известно CNN, администрация готовит еще несколько важных внешнеполитических шагов. Их объектом может, в частности, стать Китай.



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Как сообщает телеканал, Кристоферу Миллеру поручили сосредоточиться на кибероперациях и "неконвенциональных" способах воздействия, особенно применительно к Китаю. В администрации Дональда Трампа полагают, что могут предпринять шаги, которые не дадут Джо Байдену другого выхода, как продолжать политику республиканской администрации. О вероятных антикитайских мерах сообщило издание Axios. По его данным, Дональд Трамп планирует дополнить санкционный список новыми физическими и юридическими лицами из Китая. Причин будет несколько - от трудовых лагерей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР до угроз национальной безопасности США и нарушений прав человека в Гонконге. Косвенно намерение "заложить бомбу под Джо Байдена" в разговоре с изданием подтвердил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Уллиот.



Если Пекин не сменит курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, отмена исторических решений президента Трампа для будущих лидеров страны будет равносильна самоубийству",- заявил господин Уллиот.



В разговоре с CNN, однако, приближенные к Джо Байдену чиновники сказали, что не собираются давать Пекину зеленый свет. По их мнению, в противовес Дональду Трампу им удастся сделать явью самый большой кошмар Пекина: создание против него международной коалиции.



Третьей целью Дональда Трампа станет Иран: как ранее сообщала газета The New York Times, господина Трампа отговорили от военного удара по Исламской Республике. Это, однако, не значит, что план противодействия Тегерану отменен: Белый дом старается максимально усложнить будущей администрации присоединение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, также известный как "иранская ядерная сделка"). Воздействовать на Иран будут посредством введения новых санкций - за нарушение прав человека, поддержку организации "Хезболла" и программу по разработке баллистических ракет. Представители Джо Байдена в беседе с CNN, соответственно, пояснили: Дональд Трамп слишком активно вводил ограничения против Ирана, однако Тегеран лишь приблизился к созданию атомной бомбы. Потому снятие каких-то введенных им ограничений легко позволит Джо Байдену усилить свои переговорные позиции.



Четвертая цель - баланс сил на Ближнем Востоке. Администрация Дональда Трампа уже согласовала сделку по продаже оружия Объединенным Арабским Эмиратам на $23 млрд. Команда Джо Байдена выразила свое недовольство: сделку утвердили слишком быстро, не дали Конгрессу оценить ее возможные последствия вроде вероятной новой гонки вооружений в регионе. Кроме того, госсекретарь Майк Помпео собирается впервые посетить оккупированные Израилем территории на Западном берегу реки Иордан. Будучи вице-президентом, Джо Байден критиковал строительство Израилем поселений на этих землях, замечая, что это вредит концепции "два государства для двух народов".



Наконец, финальным шагом на ближневосточном направлении может быть признание террористической организацией движения "Ансар Аллах" (союзных Ирану йеменских хуситов, противостоящих армии Саудовской Аравии).

Это сорвет урегулирование конфликта в Йемене и поставит в сложное положение Джо Байдена, который будет вынужден вести политику в отношении Йемена в определенных Дональдом Трампом рамках: просто так отменить признание террористами нельзя. По словам собеседника CNN в Госдепартаменте, госсекретарь Майк Помпео хочет противостоять Тегерану, а последствия для администрации Джо Байдена его не волнуют. "Вот так эти ребята работают. Помпео сделает все, чтобы усложнить ситуацию",- рассказал собеседник телеканала.



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Впрочем, эта цель может быть не единственной. Не исключено, что уходящий президент США готовит почву для своего второго пришествия. Как сообщило издание Politico, в частных разговорах Дональд Трамп продолжает говорить, что будет обращаться в суд для признания итогов выборов 2020 года незаконными. Однако в разговоре с сенатором Кевином Креймером он (по данным близкого к господину Креймеру человека) подчеркнул, что если проиграет, то будет бороться за президентское кресло еще раз - уже через четыре года.



Алексей Наумов