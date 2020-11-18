Иностранцы в России должны будут принять "соглашение о лояльности", - "НГ"

00:39 19.11.2020

Новый закон о мигрантах появится через два года



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



18.11.2020



Главное Управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ подготовило Концепцию нового федерального закона о мигрантах. Ожидается, что сам законопроект будет написан лишь к концу 2022 года. Вместе с тем эксперты сожалеют, что в готовящемся документе нет ни слова про адаптацию и интеграцию приезжих, что является важным элементом государственной миграционной политики.



Новый закон должен появиться взамен разрозненных норм – частично устаревших и недееспособных. Он предусматривает "создание простых и понятных для исполнения механизмов взаимодействия с госорганами". При этом отмечается, что за последние 18 лет в ФЗ-115 о правовом положении иностранных граждан вносилось свыше сотни поправок. Отсюда противоречия между нормативными актами и их частое дублирование.



Например, реадмиссия и институт выдворения одновременно регулируются сразу несколькими федеральными законами, что приводит к путанице и разночтению на местах.



Сами авторы предлагают избавиться от схожих понятий в нормах (вроде принимающей и приглашающей сторон). И дать более четкие определения терминам, использующимся в нынешнем законодательстве, – "реадмиссия", "адаптация", "убежище".



Как уже писала "НГ" (см. номер от 10.09.20), предусмотрено введение трех унифицированных режимов нахождения иностранных граждан в стране: краткосрочное пребывание (не более 90 суток) – туризм, деловые визиты; долгосрочное (более чем на 90 дней), например, для работы или длительного лечения, учебы. В этом же режиме будут находиться участники госпрограммы переселения соотечественников и люди, которые ищут в России убежища. Именно этой категории иностранных граждан придется получать ID-карту ("единый документ с электронным носителем информации, удостоверяющий личность на территории РФ"). Третий режим, который наиболее насыщен преференциями, – это постоянное проживание в РФ. Он позволяет иностранному гражданину в перспективе претендовать на российское гражданство.



В проекте также говорится о существенных проблемах в сфере трудовой миграции, где не "хватает дифференцированных и максимально гибких ограничений". Действующие механизмы по распределению квот, приостановлению выдачи патентов признаны неэффективными. "Огромное количество разрешительных документов и жесткое ограничение территориальности их действия" не соответствуют сегодняшним реалиям.



Уровень применения информационных технологий для идентификации мигрантов и контроля за ними находится "на невысоком уровне". В результате многие гастарбайтеры пытаются обойти требования, связанные с их трудовой деятельностью, с помощью оформления иных статусов, например, временного или постоянного проживания. Поэтому ведомство планирует все больше переходить к электронному документообороту.



Авторы пишут о необходимости отказаться от бумажных миграционных карт. Если они будут выписываться в электронном виде, то это позволит сократить количество поддельных документов, сэкономит время на проверки. В документе предусмотрен "отказ от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранным гражданином границы РФ при въезде и выезде из страны от пограничной службы ФСБ в МВД РФ в полном объеме в режиме реального времени".



"Иностранцы должны уплачивать налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, а работодатели, в свою очередь, вправе привлекать иностранных граждан при условии включения в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу", – отмечается в концепции. Если мигрант уклоняется от авансового платежа, ему запретят работать в России и могут депортировать из страны. Кстати, в документе приводятся данные сервиса по поиску работы Worki, где отмечается, что гастарбайтеры не считают себя дешевой рабочей силой и стали претендовать на более высокие заработки, нежели россияне. Все дело в том, что "в некоторых областях экономики – ЖКХ, дорожное строительство, торговля, логистика – доля иностранного персонала составляет 80%".



Контроль за соблюдением миграционного законодательства планируется осуществлять "исключительно в рамках реализации полномочий полиции". Для этого из нового закона предлагается исключить "как избыточную" функцию федерального госконтроля (надзора) в сфере миграции. Отмечается, что с начала 2020 года органами внутренних дел было проведено свыше 227 тыс. мероприятий по выявлению нарушителей миграционного законодательства. "Почти 80% из них – это проверки объектов жилого сектора и мест компактного пребывания иностранных граждан". А вот в качестве превентивного механизма предупреждения правонарушений со стороны мигрантов предлагается рассматривать некий институт "соглашения о лояльности", с помощью которого приезжих заранее будут информировать об их правах и обязанностях.



Между тем в ГУВМ напоминают, что в настоящий момент, это скорее черновик, которому сперва предстоит пройти одобрение правительства, а уже потом ведомство "приступит к разработке проекта самого закона". А это значит, что итоговый вариант может сильно отличаться от задуманного.



Вместе с тем МВД не может назвать четкие сроки его появления: предположительно законопроект должен быть написан к концу 2021 года. По словам главы ГУВМ Валентины Казаковой, "сейчас закладывается фундамент работы, рассчитанной на полтора-два года. Согласно нашим оптимистическим ожиданиям, закон будет принят приблизительно концу 2022 года".



Кроме того, в "тесной взаимосвязи" с новым ФЗ должна появиться и новая редакция закона о гражданстве, а также обновленная норма о беженцах вместо нынешней от 1993 года, на подготовку которых тоже требуется время.



Как отметил в беседе с "НГ" глава Московского бюро по правам человека Александр Брод, у правозащитников есть серьезные опасения, что на стадии разработки в самом законопроекте появятся подводные камни, о которых не говорится в концепции.



Кроме того, его смущают и неопределенные сроки его подготовки, то есть получается, что еще как минимум два года МВД продолжит работать по тому лоскутному законодательству, которое сегодня и критикует. При этом эксперт напомнил, что в свое время с большим пафосом чиновники заявляли о разработке долгожданного проекта об адаптации и интеграции мигрантов, который в результате "так и умер на стадии подготовки".



Вместе с тем эксперты обратили внимание, что и в концепции МВД тоже нет ни слова о социализации и адаптации приезжих, сами чиновники отвечают, что "они сюда и не вписываются", мол, это должен быть какой-то отдельный проект.