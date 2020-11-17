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Китай занимает место СССР: Новый мир обречен стать двуполярным, - "СП"
07:32 19.11.2020

Китай занимает место СССР: Новый мир обречен стать двуполярным
Мир разделяется на блоки, но человеку там места не будет
Андрей Иванов

Материал комментируют:
Юрий Солозобов

Мир снова становится двуполярным как в годы "холодной" войны. Место СССР теперь занял Китай, который сегодня выстраивает не менее масштабный по географии "второй мир". Зона интересов США давно определена так называемым культурным Западом, но в организационном плане предстоит преодолеть немало противоречий. Россия не может выпасть из этого процесса формирования новой архитектуры мира, только вот рассчитывать на статус альтернативного центра силы ей вряд ли светит.

Победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США была встречена с надеждой в Китае. В Пекине рассчитывают, что новая администрация Белого дома снимет введенные Дональдом Трампом ограничения в торговле, что позволит выиграть всем игрокам мирового рынка. Однако мечты о мире, где все решается взаимной выгодой и прагматичным расчетом, по всей видимости, придется забыть. В Европе видят Байдена как проводника линии на выстраивание мощных и враждующих между собой глобальных блоков.

В газете The Washington Post вышла совместная статья министров иностранных дел Франции и Германии Жан-Ива Ле Дриана и Хейко Мааса, в которой они открыто призвали Вашингтон скорее объединиться со Старым Светом, дабы вместе эффекктивно противостоять Китаю, России и Ирану. "С Байденом большое трансатлантическое единство станет возможным в отношении автократов и стран, которые стремятся усилить свою власть, подрывая международный или региональный порядок", - написали они.

Сам Байден уже заявил, что действительно демократические государства должны объединиться, чтобы противостоять Китаю и его саттелитам. Иначе, мол, справедливого мира не видать.

Масла в огонь подлила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, которая на форуме, организованном американским аналитическим Фондом Маршалла, заявила, что сегодня мир "остро нуждается в лидерстве США". По мнению министра, Трамп сделал большую глупость, что стал противостоять Китаю, не привлекая союзников по другую сторону Атлантического океана. Стоит заметить, что Норвегия не входит в Евросоюз, а потому слова Серейде можно воспринять как заверение в безоговорочной лояльности.

Действия Трампа действительно позволяли надеяться на выстраивание многополярного мира, в котором бы самым сложным образом переплетались различные интересы. Так, например, активно развивалось сотрудничество между КНР и странами ЕС в рамках проекта "Одного пояса и пути". Отношения Пекина и Лондона были названы "золотой эрой".

Теперь же, как можно ожидать, будет взят курс на строительство блоков. Надо сказать, что Китай был готов к такому повороту событий. На этой неделе было подписано соглашение о создании самой большой на планете зоны свободной торговли - "Всестороннего регионального экономического партнерства" (ВРЭП). Помимо Китая и 10 стран АСЕАН (Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин) к соглашению присоединились старые союзники Соединенных Штатов - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Таким образом, сегодня мы видим, что два полюса силы выстраиваются еще и во многом по географическому признаку. Фактически вся Юго-Восточная Азия становится "вотчиной" Китая", а США будет собирать вокруг себя тех, кто в полной мере относится к Западу.

Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов полагает, что в новом мире будет не просто жесткое противостояние блоков, но и отказ от многих социальных завоеваний прошлого:

- Я читал лекцию на конференции в Кракове, там были проанализированы тенденции, которые должны сложиться в мире к 2030 году. Эксперты говорили, что в мире есть три сверхгиганта: США, Китай и Евросоюз. Во всех прогнозах ЕС дан в "нарезке", отдельно рассматриваются Германия и Франция. Тем более у ЕС нет единой армии. Рассматривался и проект "новой Британской империи", куда должны войти Австралия, Новая Зеландия и даже Индия.

Есть доклады Национального совета по разведке США от 2008 и 2012 годов. Там достаточно точно описаны мировые изменения в ситуации, как сейчас сложилась при пандемии. В 2012 было описано два сценария. Первый - разрушение сущесствующих связей и рассыпание мира. Второй - мир новой интеграции и создание двух полюсов в виде США и Китая.

И есть еще страны полупериферии, куда входят Россия, Иран, Северная Корея.

"СП": - И мы видим, что реализуется сценарий двуполярного мира.

- Скорее всего это так. Интересно, что новый мир собирается под флагом "зеленой экономики". Одновременно возрастет мощь транснациональных корпораций, либеральных свобод будет меньше.

НОВОСТИ СМИ2
Трамп сумел разрушить старые договоры, которые казались вечными. Теперь наступает эпоха новых соглашений и новых принципов.

Подчеркну, важным элементом нового мира будет "зеленая экономика". Раньше все смеялись над этим, но есть реальные планы к 2030 году или хотя бы к 2050-му создать "безуглеродный" мир, где не будет двигателей внутреннего сгорания, не нужны будут нефть и газ.

Страны, которые хорошо зарабатывали на продаже углеводородов, становятся ненужными агрессивными игроками и подлежат зачистке. Страны периферии будут под большим ударом. Ее экономика будет разрушена. В соответствии с прогнозами, примерно треть мировой экономики рухнет.

Я думаю, что к этим вызовам надо готовиться. И нам, и Европе. Европе надо создать свою армию с современным оружием, на это уйдет всего пару лет. Но нет политической воли и амбиций. Европа поэтому может стать жертвой договора между Пекином и Вашингтоном.

"СП": - Можно ли сказать, что новые блоки выстраиваются по идеологическому признаку? С одной стороны - сторонники неолиберальной модели, вокруг Китая - альтернативный проект.

- Мы видим два варианта жесткой социальной организации. Китайский проект отработан в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, там уже ввели прекрасно работающую систему социального кредита. За процветание придется заплатить некоей свободой творчества.

Похожий проект и у Запада. Там действуют за счет культурных кодов, либеральных ценностей. И мы тоже видим жесткую систему, которая просто имеет другое программное обеспечение.

Мир стоит на пороге новой революции, только лозунгами будет "несвобода, неравенство и небратство". Будет закреплено социальное неравенство. Ведь суть "зеленой экономики" в том, что у одних будут высокие технологии, а других заставят жить в мире доиндустриальной эпохи.

Небратство - это разрыв привычных связей, которые делают нас нацией, единым человечеством, просто каким-то сообществом. Связи будут заменены цифровым кодом, QR-пропусками и так далее.

Этому противопоставить можно только моральные ценности. Все-таки человек не товар и не цифровой код.

"СП": - Каково будет в новом мире место России?

- Россия будет своеобразным островом. Россия находится на даалеком севере и вроде никому не интересна. Но в то же время она на стыке европейской, исламской, китайской культуры. Похожая роль у Ирана и Балкан.

Судьба стран, находящихся на перекрестке, очень интересна. Они могут быть востребованы во время смены проектов.

Но важно понимать, что Россия всегда одна и всегда ни с кем. Надо проводить самодостаточную политику, быть взрослыми, а не искать любви у какой-то стороны.

Конечно, нам проще с европейцами. Без нас они не соберутся в свой блок, не выстроят своей армии. Так что у России есть шанс сыграть в новой геополитической игре.

Источник - svpressa.ru
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