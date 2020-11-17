 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Азиатский банк развития" назначил нового директора в Казахстане Им стал узбек Нариман Маннапбеков
08:41 19.11.2020

Азиатский банк развития (АБР) назначил Наримана Маннапбекова в качестве нового директора в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Он будет руководить операциями банка в стране, фокусирующимися на поддержке Казахстана в стремлении к диверсифицированному, инклюзивному и экологически устойчивому росту.

Я рад продолжить нашу работу со всеми заинтересованными сторонами в Казахстане для дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества в осуществлении целей экономической диверсификации, инклюзивного развития и устойчивого роста, что особенно важно, поскольку в стране принимаются меры по ускорению восстановления экономики от воздействия COVID-19, - сказал Нариман Маннапбеков.
Нариман Маннапбеков - экономист с более чем 30-летним опытом работы в инвестиционно-банковской сфере, правительстве и многосторонних учреждениях. На своей предыдущей должности с 2016 года он работал в качестве директора АБР в Азербайджане, впервые присоединившись к банку десятью годами ранее. С тех пор он работал в различных департаментах АБР и сыграл важную роль в создании новых постоянных представительств банка в Грузии, Армении и Туркменистане.

Маннапбеков является гражданином Узбекистана и имеет обширные знания о регионе Центральной и Западной Азии. Он возглавлял многочисленные миссии АБР, в том числе в Казахстан, и хорошо осведомлен о делах в стране. Его образование и управленческий опыт, а также знания о политиках и операциях АБР будут играть важную роль в его новой должности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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