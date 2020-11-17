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Домой с пустой корзиной. Грядущая зима станет тяжелым испытанием, - "ВечБишкек"
09:37 19.11.2020

19 ноября 2020 Вячеслав Аникин

Стоимость продовольственной корзины в октябре повысилась на 9,2 процента и составила 3 тысячи 541 сом в неделю. Эти печальные данные обнародовал Национальный статистический комитет КР.

Овощи остались с нами, но за сколько?

Озвученным цифрам приходится верить. "Вечерний Бишкек" рассказывал в минувшую пятницу о продолжающемся росте цен на мясо и растительное масло, поэтому повторяться смысла нет, но изменились ценники и на другие продукты питания. Так, стоимость картофеля за минувшие семь дней подпрыгнула в среднем на 3,5 сома. В Бишкеке килограмм второго хлеба обходится теперь покупателям в среднем по 21–25 сомов, а отборного - по 30 сомов. Кстати, в прошлом году цена на картофель в это время колебалась на уровне 18–20 сомов.

Закончился сезон "живых" овощей, и парниковые сразу резко подскочили в цене. Сейчас килограмм томатов, выращенных под пленкой, можно приобрести только по 90–100 сомов. Такие цены были перед прошедшим Новым годом.

Мы попросили заведующего отделом внедрения прогрессивных технологий Министерства сельского хозяйства Аскара Сагынбаева рассказать о том, как развивается в стране тепличная отрасль, и услышали от чиновника оптимистический ответ.

- На сегодняшний день в республике 2 тысячи 574 теплицы, их общая площадь составляет 182,4 гектара.

Огороды под пленкой действуют практически во всех регионах страны, даже в холодной Нарынской области. Но если говорить объективно, количество теплиц у нас все–таки оставляет желать большего. В Узбекистане, к примеру, их более 20 тысяч. Однако беспокоит другой факт: в прошлом году теплиц у нас было еще меньше, но цены на овощи не подпрыгивали так высоко, как сейчас. В чем дело? Знающие люди утверждают, что год назад нас выручал экспорт из Китая. А сейчас он практически сведен к нулю. Почему без Великого соседа мы вновь бухнулись в лужу? Почему 10–15 лет назад китайцы с нуля за рекордно короткие сроки смогли развить тепличную отрасль, а мы огороды под пленкой возводим в час по чайной ложке.

Молоко - по–прежнему

Еще парочка неприятных сюрпризов. Долго держалась цена на молоко, но в октябре стоимость литра этого полезного продукта подскочила на 1,7 сома. Фермеры и переработчики утверждают, что животные вернулись с горных выпасов, находятся теперь на стойловом содержании, а значит, появились проблемы с их кормлением. Странно слышать такие объяснения. На сайте Минсельхоза почти каждый день можно прочитать сообщения о собранном богатом урожае люцерны, силосной кукурузы и других кормовых культур. Кстати, в нынешнем году площади засева той же люцерны увеличились на тысячу гектаров, следовательно, и сена припасено крестьянами намного больше, но что–то пока это не приводит к снижению цен на молоко. Все происходит с точностью до наоборот.

Непростая история с яйцами

Выросли цены на яйца. В октябре они подскочили в среднем на пять сомов за десяток. Как утверждает Нацстаткомитет, сейчас цена колеблется от 77 сомов (в Бишкеке) до 100 сомов (в Узгене). Удивляться не приходится. Власти долгое время смотрели на птицеводческую отрасль как на падчерицу. В правительстве и в Минсельхозе были убеждены что птицеводы и без помощи живут, припеваючи, ни в чем не нуждаются. Но в стране за последние десять лет закрылось пять крупных предприятий, а сколько разорилось мелких фермерских хозяйств - даже сосчитать сложно. А все потому, что птицеводы не могли свободно вздохнуть от налогового бремени.

Предприятия отрасли получали дорогие кормовые добавки из стран дальнего зарубежья, соответственно и налоги платили огромные. И родное государство не желало облегчить жизнь птицеводам. Более того, через наши таможенные посты долгое время по демпинговым ценам поступали яйца из Казахстана, аналогичная местная продукция не могла с ними конкурировать, поэтому наши предприятия и закрывались. Правда, в последний год ситуация понемногу стала улучшаться, но многие птицеводческие хозяйства потеряли свой производственный потенциал.

Что будет завтра

В Министерстве экономики "Вечернему Бишкеку" назвали три основные причины повышения цен на продовольственные товары. Первая - ослабление сома. Коммерсанты покупают за рубежом продовольствие за доллары, а курс инвалюты в последнее время растет как сумасшедший.

В нынешнем году на мировом рынке из–за неурожая резко взлетели цены на зерно, сахар и растительное масло. Вот почему и у нас эти продукты подорожали. Кстати, о зерне. Недавно в Сибири мы закупили 15 тысяч тонн пшеницы. По какой конкретно цене - неизвестно, но можно сказать с уверенностью: льгот для нас устанавливать больше никто не собирается. Следовательно, нужно ожидать повышения стоимости и хлебобулочных изделий. Своим–то хлебом мы обеспечиваем себя только на 70 процентов.

Не хочется прослыть мрачным оракулом, но грядущая зима станет тяжелым испытанием. Большинство продуктов питания сильно подорожают. Поэтому нужно думать о том, как обеспечить граждан нашей страны продовольствием. И в этой связи можно использовать японский опыт решения продовольственной программы. Тамошние заготовительные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ компании скупают у фермеров урожай по высоким ценам, а потом продают его перерабатывающим предприятиям по ценам низким. Отрицательное сальдо покрывается за счет бюджета, то есть госказна по существу дотирует сельское хозяйство таким простым способом.

Сегодня все разговоры о том, что только рыночные отношения могут вывести сельское хозяйство Кыргызстана из тупика, не более чем отговорки ленивых и вороватых чиновников. Аграрная отрасль должна стать первоочередной заботой государства, а потому средств на ее развитие жалеть не нужно.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605767820
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