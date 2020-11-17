Что не так с правилами ротации политических служащих в Казахстане? - Д.Ашимбаев

09:40 19.11.2020

К политическим служащим относятся премьер-министр, иные члены правительства, госсекретарь, руководитель Администрации президента, его заместители, акимы областей и городов республиканского значения и другие.



С 1 января следующего года в Казахстане будет действовать институт ротации политических служащих (ранее ротация применялась только к административным служащим). Это значит, что, к примеру, министры и акимы должны покинуть свою должность после четырех лет работы со дня назначения. Правда, им могут продлить полномочия по решению руководителя госоргана и решению Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте. В результате они смогут работать на одной должности не более восьми лет. Корреспондент zakon.kz поговорил с политологами и узнал, нужна ли в Казахстане политическая ротация, и что не так с вводимым институтом.



Политолог Замир Каражанов говорит, что политическая ротация – это превентивная мера и радикально она ничего не поменяет. Зато она может снизить коррупционные риски, а также позволит чиновникам быстрее продвигаться по карьерной лестнице.



Такая ротация есть в России. Она вводилась в 2011 году в отношении чиновников, работающих в контрольных и надзорных органах власти. Тогда эксперты говорили, что она существенно не повысит эффективность госслужбы, поскольку "просидевшие" чиновники, не выполнив работу, будут освобождаться от должностей и назначаться на новые, потому что нет механизма оценки их работы.



В результате ротация, как способ назначения лучших из лучших руководителей, сводится к смене места работы, - рассказал политолог.

Согласно изменениям, политические служащие могут работать четыре года с момента назначения. Руководитель этого госоргана может продлить его полномочия еще на два года. Последующее же продление на два года будет возможно только по решению Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте.



Каражанов считает, что четырех лет политическому служащему будет достаточно для того, чтобы провести реформы.



Если чиновникам и политикам не хватает четырех лет реализовать намеченные планы, то убежден, им и 10 лет недостаточно будет. Вопрос не в сроках, а в действиях. Чтобы добиться результата, политики, чиновники должны не сидеть в своих креслах до окончания сроков, а действовать, принимать решения, законы и так далее. А это в свою очередь зависит не от времени, а от политических, государственных, общественных институтов. Необходимо избавляться от балласта, от "прозаседавшихся" чиновников. (…) Спрос с чиновников и руководства страны будет вести к кадровому отбору, на ответственные должности будут приходить лучшие из лучших. В противном случае все мы будем терпеть посредственность на занимаемых постах, - говорит эксперт.

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что ротация – вещь нужная. Она позволит политическому служащему расширить кругозор и получить дополнительный опыт, потому что работа в одном месте расслабляет.



По его словам, в какой-то степени такая ротация в Казахстане выполняется сама по себе, так как, к примеру, министры, работники Администрации президента меняются каждые 2-3 года.



Может быть вот такая ситуация: сейчас новые правила вступят в силу с 1 января, а уже в конце января правительство слагает с себя полномочия в связи с избранием нового Мажилиса. Срок будет считаться заново, потому что они будут назначены. Только технически это будет другое правительство.

Понимаете, реформа нужная, но у нас в реформах есть такая проблема, что они никогда не выполняются системно и полностью, меняются правила игры, порядок. Допустим, ведомство может быть реорганизовано. Условно, если это было министерство культуры и спорта, стало министерством культуры и информации. И опять (срок – ред.) будет считаться заново, - рассказал Ашимбаев.



В пример он привел институт ответственных секретарей, который был введен в 2007 году, а уже в 2020 году его было поручено упразднить.



Когда мы в 2007 году вводили институт ответсекретарей, предполагалось, что они будут несменяемыми и работать дольше министров, чтобы от смены министров не колбасило аппарат. Но в итоге первых ответсеков начали менять, когда они и года не проработали, их стали менять чаще даже министров. Смысл реформы просто улетучился. Сейчас ее упраздняют, снова вводят руководителей аппаратов, которые были в период с 2004 по 2007 годы. Получается, в ответсеках никакого смысла не оказалось. Здесь вопрос в том, что если реформу затеяли, нужно хотя бы какое-то время придерживаться введенных правил, а то бюджет принимается и постоянно вносятся правки в закон о бюджете, - дополнил политолог.