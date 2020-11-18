Финансисты теряют контроль над Миром. Система не просто в кризисе - на пороге разрушения! - М.Хазин

10:47 19.11.2020

Финансисты теряют контроль

12 лет вся система не просто в кризисе, она - на пороге разрушения!

Михаил Хазин



В последние дни происходили разные интересные истории. Глава ФРС и глава МВФ начали объяснять, что современная финансовая система "не работает" и чуть ли не нужен "новый Бреттон-Вудс". Я с некоторым умилением смотрю на все эти потуги, поскольку не вызывает сомнений, что их причина – категорическая необходимость хоть что-то сказать. Если бы речь шла о реальной работе, говорить нужно было бы лет 15-20 назад (когда мы начали поднимать эту тему), сегодня никакого смысла в этом уже нет...



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Почему, скажут поклонники либерального финансового глобализма? Просто Пауэлл и Георгиева люди ответственные (намек – в отличие от вас, григорьевых, кобяковых, хазиных и пр., и др.) и поэтому не начинали вопить и заламывать руки когда проблемы только проявились и были шансы ситуацию улучшить. Да, тогда это не вышло, но не из-за слабости модели или глупости управляющих менеджеров, в том числе предшественников Пауэлла и Георгиевой, а из-за различных объективных обстоятельств (террористов, "кровавого режыма Путина", эпидемий и "тупого Трампа", недостающее добавить по вкусу).



Сейчас ситуация стала хуже, и уже понятно, что на тихом профессиональном уровне с ней справиться нельзя, вот почему истинные специалисты, наделенные титулами и званиями, стали об этом говорить вслух. Вчера было еще рано, а вот сегодня в самый раз. А вы, "экономические всепропальщики", выглядите в глазах серьезных экономистов-профессионалов как сегодня выглядит Эль-Мюрид, когда в очередной раз затягивает свою песню "Путинвсеслил".



Такая позиция действительно имеет право на существование, хотя ее адептам хочется произнести: "Не пугайте страусов, пол в клетке бетонный!" Поскольку я много их таких видел за последние двадцать лет, и когда у них наступает просветление, то они обычно начинают биться головой о стенку (ну, или, кто йогой занимается, об пол). Но вот почему у них рано или поздно наступает просветление?



Я много раз объяснял о причинах своей уверенности в правильности наших стратегических прогнозов начала 2000-х годов, в то время, когда отбиваться от такой критики было достаточно сложно. Фокус в том, что в основе наших рассуждений лежит теория. Да, 20 лет назад она была еще недостаточно отработана (развитие теории – это вообще дело длинное), но она объясняла некоторые моменты, которые были видны невооруженным взглядом. И которые в мэйнстримовской теории просто игнорировались. Теория эта целиком (и в сильно уже продвинутой версии) изложена в "Воспоминаниях о будущем", но вчерне она была уже тогда.



Так вот, эта теория четко объясняет, за счет какого ресурса шло развитие мировой экономики в последние десятилетия. И ресурс этот – рефинансирование частного долга с постоянным снижением стоимости кредита. Поскольку ниже нуля стоимость кредита опуститься не может (в отличие от депозитного дохода), к 2008 году ресурс был исчерпан. Все остальное – затыкание дыр (смотри упомянутое "Воспоминание о будущем").



Иными словами, уже 12 лет вся система находится не просто в системном кризисе, она находится на пороге разрушения! А ее руководители не просто отказывались обсуждать эту ситуацию, но и активно противодействовали тем, кто пытался эту тему каким-то образом активизировать! Ну, точнее, не совсем – сборник "Бреттон-Вудс – следующие 70 лет" все-таки сделали и он вышел в 2015 году. Как написано в описании русского издания, "ограниченным тиражом". С тех пор картина изменилась – но не радикальным образом.



Сегодня уже понятно, что ситуация стала критическая. Выбор простой и я его обозначил еще в ноябре 2014 года, на Дартмутской конференции в виде двух сценариев, одним из которых было появление условного (на тот момент) Трампа. Сегодня он выражается в виде "плана Байдена" и "плана Трампа", которые очень условно можно описать так: либо повышаем ставку и спасаем финансовые институты путем эмиссии (с обрушением реального сектора экономики), либо – поддерживаем реальный сектор на низких ставках и обрушиваем финансовый сектор.



Причины такого выбора понятны: капитал сегодня не воспроизводится (четвертый ПЭК-кризис вошел в активную стадию), если ставку не поднимать, он так и останется убыточным, что требует постоянной эмиссии и поддержки за ее счет финансового сектора. Фактически, в экономике происходит вытеснение реальной добавленной стоимости эмиссионным доходом. Всегда в истории это кончается экономической катастрофой (при этом денег у всех выше крыши, начинается хождение триллионных купюр).



Ну, или, нужно снижать объем кредита по отношению к ВВП (об этом тоже написано в "Воспоминаниях о будущем", но кратко я это повторил в недавней статье. Это то, что делает Трамп (ну, или, точнее, только начал делать). И руководство финансового сектора (пресловутые Пауэлл и Георгиева) в этой ситуации начинают сильно нервничать. Поскольку реализация "плана Трампа" означает не просто их профессиональную некомпетентность, но и разрушение той среды, в которой они сделали карьеру. Ну и коллеги начинают роптать (в стиле, "ну сделайте же наконец хоть что-то!"; ну прям как к Путину претензии в части внутренней политики).



Новых идей нет, я это много раз подробно объяснял. Поэтому происходит возврат к методам коллективного мышления, есть тайные надежды на то, что найдется молодой (или даже не очень молодой) гений, который не мог пробиться сквозь бюрократически-аппаратные барьеры, а тут скажет свое слово… Расстрою сторонников либеральных идей – ничего такой гений не скажет до тех пор, пока кредитный навес не будет срезан. А поскольку кредит – это актив финансовой системы, все равно придется мировой финансовой элите уступать свое место на Олимпе…



Но верить в это не хочется. Как и в то, что кое-где придется нести серьезную ответственность за совершенные действия и поступки. А потому, пока обвала не было, идут разговоры о том, чтобы вернуться в 1944 год и повторить успех Бреттон-Вудской конференции. Возможно, она и повторится (это формат в мире отработан за несколько сотен лет), но вот только решения там будут принимать новые люди. Просто потому, что старые должны будут сначала исполнить свои обязательства. Ну, точнее, выбор у них простой: или уйти, причем навсегда, из управления мировой экономикой, или – обязательства все-таки исполнить.



А поскольку последнее практически невозможно, выбора не остается. И остается только имитировать кипучую деятельность в надежде где-то как-то за что-то "зацепиться" в рамках индивидуальных сценариев выживания. Такова сэ ля ви, никуда не денешься!