 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.11.2020
16:33  В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты "Сокровища Степи"
16:32  Знатный удар по Рос-системным либералам: задержан Михаил Мень
16:30  Борьба с борцами против сбытчиков наркотиков в Узбекистане, - Сурайе Масадикова
15:00  СССР был разный! Не все было радужно и не уж точно не все плохо, - Галина Иванкина
14:41  Скончался известный казахстанский историк, ветеран войны Уахит Шалекенов
14:29  Киргизию "реформаторы" толкают к правовому хаосу и беспределу, - Канат Исаев
13:33  Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова, - А.Шыкмаматов

12:02  За махинации и поборы задержан глава Соцфонда Киргизии Исралиев
11:49  В формате USA free. создание зоны свободной торговли без США заставило Байдена разволноваться, - О.Щукин
10:47  Финансисты теряют контроль над Миром. Система не просто в кризисе - на пороге разрушения! - М.Хазин
09:40  Что не так с правилами ротации политических служащих в Казахстане? - Д.Ашимбаев
09:37  Домой с пустой корзиной. Грядущая зима станет тяжелым испытанием, - "ВечБишкек"
09:28  Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита, - Е.Погребняк
08:41  "Азиатский банк развития" назначил нового директора в Казахстане Им стал узбек Нариман Маннапбеков
07:32  Китай занимает место СССР: Новый мир обречен стать двуполярным, - "СП"
00:39  Иностранцы в России должны будут принять "соглашение о лояльности", - "НГ"
00:22  Дональд Трамп минирует Джо Байдена, - "Къ"
00:18  Взломанная демократия Америки, - В.Прохватилов
Среда, 18.11.2020
21:18  Акимат Алматы: карантин мы приближали, как могли, - Гаухар Кульжабаева
20:17  "Приходится увиливать". Заминдошколобраза Узбекистана Юлдашев забыл выключить микрофон...
19:57  Пекин применил против Дели секретное оружие. Индийские солдаты были вынуждены покинуть захваченные горные вершины, - "НГ"
18:47  Застройщик подал в суд с просьбой аннулировать охранный статус дома-памятника в центре Ташкента
18:03  Нет Ханституции! В Бишкеке готовят 22/11 массовый мирно-погромный марш против узурпаторов
16:15  Нефте-брейк: почему страны ОПЕК+ оставили сделку неизменной, - В.Воронов
16:13  Почему у китайцев нет "второй волны" коронавируса?
16:11  Рублевая порука: переводы в СНГ выросли до максимума за два года
06:54  Казахстанская много-псевдо-партийная система. Чисто методологический вопрос, - Д.Ашимбаев
06:51  Эксплуатация казахского национал-патриотизма. Одним национализмом сыт не будешь, - Т.Мамырайымов
06:30  Китай испытал микроволновое оружие в Ладакхе
02:31  Зона свободной торговли в Азии - оковы для Китая, - Мартин Фриц
02:30  Последний подожжет все. Армяне покидают Карабах, - "Вild"
02:29  У клана Трампов есть молодое будущее, - Сандра Уорд
02:28  Общественность заставила Токаева отменить строительство отеля в каспийском заповеднике Бозжира
02:09  Армения. Особенности национальной трагедии
02:07  Газопровод TAP и Южный газовый коридор в обход России вошли в строй
02:05  Смерть Украины. Разбегаемся, панове, - К.Москалец
02:04  Попрыгай, само отвалится... Новую УзбМодель здравоохранения испытают в Сырдарье
01:49  Грядет крах БРИКС? - Карин Коста Васкес
01:47  Дети кукурузы. Байден и его команда, - П.Сергеев
01:45  Айфон – плохая религия, - С.Худиев
01:43  Какие народы должна спасать Россия, - А.Колесник
01:02  Французская революция в исламе, - Милена Фаустова
00:45  Москва и Пекин хотят превратить БРИКС в орудие отпора диктату США, - В.Скосырев
00:44  В новую Конституцию Киргизии хотят вмонтировать "Народный курултай" и еще много чего
00:34  Новый главарь Госкомрелигии Киргизии Токталиев оказался связан с джихадистами?
00:32  Европа снова делает ставку на де-долларизацию, на этот раз через выпуск цифрового евро
00:31  Армия США "глобально отступает": Афганистан, Ирак, теперь и Сомали
00:30  За секунду до смерти: военные Азербайджана случайно сняли свое уничтожение в Карабахе (видео)
00:28  Между санкциями и коронавирусом: экономика Ирана борется из последних сил, - Н.Проценко
00:23  Китайская экономика вернулась к нормальности. Все остальные - в лежку
00:20  ОПЕК+ не может определиться. Участники сделки отложили решение по уровню добычи, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В формате USA free. создание зоны свободной торговли без США заставило Байдена разволноваться, - О.Щукин
11:49 19.11.2020

Олег Щукин

17.11.2020

Соглашение 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона о создании между ними зоны свободной торговли в рамках соглашения всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП) было воспринято во всем мире как еще одно свидетельство ослабления США и утраты недавним глобальным лидером своих позиций в важнейшем регионе мировой цивилизации XXI века.

Не случайно стало известно о том, что возможный 46-й президент США Джозеф Байден, не дожидаясь ни инаугурации, ни официального подтверждения своих полномочий, взволнованный новостью, звонил лидерам Южной Кореи и Японии - стран, которые традиционно являются важнейшими союзниками Штатов и на территории которых находятся американские военные базы.

Реальное содержание этих переговоров остается неизвестным, но создание такого крупнейшего межгосударственного объединения, как АСЕАН+5 (Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония), - без участия Америки, находящейся к тому же в состоянии торговой войны с КНР, - трактуется как несомненная победа Пекина и столь же несомненное поражение Вашингтона.

Напомним, что администрация Барака Обамы активно лоббировала создание в том же регионе Транстихоокеанского партнерства (ТТП) - разумеется, с американским участием и без участия китайского. Но Дональд Трамп, придя в Белый дом, одним из первых своих президентских указов от 23 января 2017 года вывел США из ТТП. И вот теперь интеграция стран региона состоялась в формате USA free - с явно ведущей ролью в нем "красного дракона".

Разные источники указывают, что ВРЭП должно стать крупнейшей в мире зоной свободной торговли, с населением в 2,2 млрд человек и общим ВВП в объеме свыше 30 трлн долл. Это если считать "по номиналу" (что, например, МВФ отказался делать с 2019 года) и без учета Индии, получившей в рамках ВРЭП статус страны-наблюдателя. Если же внести поправки на коэффициент покупательной способности и фактор "страны лотоса", то может создаться впечатление, что мы наблюдаем зарождение на наших глазах нового центра мира. Причем это впечатление оказывается особенно сильным на фоне нарастающего внутриполитического конфликта в США.

Случайное совпадение событий по времени? Не исключено, хотя и маловероятно. Во всяком случае, идея такого соглашения появилась как раз после победы Трампа в США, а его детали обсуждались на ежегодных встречах лидеров стран-участниц с 2017 года, так что нынешняя стала уже четвертой по счету.

Стоит напомнить, что в 2019 году на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой создания общего экономического пространства Северо-Восточной Азии - с участием КНР, России, Японии, Южной Кореи и Монголии. Та инициатива вызвала значительный интерес в Токио и в Сеуле, однако она так и не сумела реализоваться на практике - прежде всего из-за предполагаемого российского участия, которое не только сделало бы стратегический союз Москвы и Пекина "угрозой номер один" для США и для Европы, но и потребовало бы смены всей системы глобального мироустройства.

ВРЭП же, при всей своей масштабности, такого "землетрясения" не вызовет, хотя в одном бокале с COVID-19 может случиться всякое. Поэтому Байдену и ко на данном направлении было о чем разволноваться.

Отдельной строкой значится влияние ВРЭП на состояние российско-китайских отношений. Появились оценки, согласно которым Пекин тем самым якобы "демонстративно отворачивается от слабой Москвы", не собираясь учитывать ее интересы в АТР и отдавая приоритет юго-восточному направлению своей политики. Эти оценки сопровождаются публикациями, утверждающими, будто Вооруженные силы КНР сейчас находятся в прекрасном состоянии и ни при каких условиях больше не нуждаются в российской помощи на мировой арене. Появились даже прогнозы о том, что "западная" изоляция России теперь дополнится "восточной", после чего, мол, станут вероятными чуть ли не совместные действия Пекина и Токио по усилению своих позиций в Сибири и на Дальнем Востоке.

Разумеется, корни подобных рассуждений уходят на коллективный Запад, для которого российско-китайский стратегический союз был, есть и будет непреходящим кошмаром. Для Китая же союз с Россией важен сегодня и на обозримую перспективу не только в военно-технологическом или ресурсном (в том числе - энергетическом) плане. Хотя и эти аспекты, разумеется, чрезвычайно важны (укажем в этой связи хотя бы на гигантский перегрев экономики КНР долгами и недавнее банкротство крупнейшей госкомпании Yongcheng Coal and Electricity Holding Group).

Еще более важной в глазах Пекина является роль России как надежной и стабильной политической силы на международной арене, само существование которой в ее современном виде позволяет сглаживать многие проявления системного кризиса глобального рынка.

Источник - riafan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605775740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроекты по реализации Послания Президента Казахстана
- Парламентская фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушала отчет Правительства о реализации Предвыборной программы
- "Ходят, пальцы на "распальцовке"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №758
- Забавный вопрос по поводу приговора Ертаеву и Ибрагиму
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №761
- Нельзя бороться с нарушителями закона, нарушая закон
- Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ
- Сенаторы прорабатывают республиканский бюджет на 2021-2023 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  