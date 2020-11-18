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|За махинации и поборы задержан глава Соцфонда Киргизии Исралиев
12:02 19.11.2020
АКС ГКНБ задержала главу Соцфонда Медера Ирсалиева по факту поборов денежных средств с территориальных подразделений
15:09, 19 ноября 2020Обновлено в 15:15, 19 ноября 202017 690
Предыстория: АКС ГКНБ задержала руководителя Аппарата Соцфонда
Tazabek - АКС ГКНБ в рамках досудебного производства установила группу должностных лиц Социального фонда, которые в целях незаконного получения материальных и иных благ, на систематической основе и принудительно осуществляли побор денежных средств от руководителей территориальных структур Соцфонда. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
В рамках расследуемого досудебного производства получены неопровержимые сведения о причастности к незаконным поборам денежных средств председателя Социального фонда КР "И.М.Э.".
На основании собранных материалов, 18 ноября 2020 года на основании ст.98 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР председатель Социального фонда КР "И.М.Э.".
Ведется следствие.
Должность председателя Соцфонда занимает Ирсалиев Медер Эсенгулович.