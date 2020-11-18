Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова, - А.Шыкмаматов

13:33 19.11.2020

19 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова



Экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал 24.kg новую редакцию Конституции, появившуюся на официальном сайте парламента.



Он возмущен "уродством документа".



- Документ вызвал неоднозначную реакцию у широкой общественности. Вы согласны с кыргызстанцами?



- Проект новой редакции Основного закона получился уродливым. Это еще мягко сказано. Ключевое слово здесь "проект". То есть все можно изменить. Поэтому драматизировать ситуацию я бы не стал.



80 депутатов самого непопулярного созыва Жогорку Кенеша, чья легитимность после 28 октября 2020 года под большим вопросом, оказались авторами новой Конституции. Это нонсенс, абсурд!



Они, в основной своей массе, являются бесхребетными, чимкириками до такой степени, что просто подписали предложенный проект, даже не удосуживаясь его прочитать.



- Ранее вы говорили, что выступаете за конституционную реформу...



- Да, я за конституционную реформу. Я не хочу чимкирикский парламент. Но я хочу ответственную и эффективную власть. Я против того, чтобы новую Конституцию писали где-то в кулуарах и потом под фиктивным авторством презентовали общественности.



Процесс как подготовки нового проекта, так и его обсуждения должен быть открытым и прозрачным. Новая Конституция должна быть документом консенсуса. Конечно, вокруг содержания будут споры. Это нормально. Но все юридические процедуры в ходе принятия Основного закона от этапа написания до введения в действие должны быть соблюдены досконально. Ни внутри Кыргызстана, ни у международной общественности легитимность нашей Конституции не должна вызывать ни малейшего сомнения.



- Сейчас еще можно отыграть назад?



- Не можно, а нужно. Жизненно необходимо, если мы не хотим опять оказаться перед угрозой политического кризиса, базирующегося на кризисе легитимности новой власти.



Депутаты должны отозвать свой проект. К конституционной реформе надо вернуться после президентских выборов.



Алмамбет Шыкмаматов

До этого Жогорку Кенеш обязан обеспечить кворум в Конституционной палате, соблюсти все процедуры, сформировать конституционное совещание и другое. Спешка в этом вопросе ни к чему.



- Вы так говорите, как будто все, что происходит с Конституцией, происходит без ведома Садыра Жапарова...



- Можете верить, можете не верить, но в этой ситуации Садыр Жапаров оказался заложником юристов, которые его заверили, что все в порядке. Я уверен, что он сам не в восторге от этого проекта Конституции.



Чтобы таких ситуаций больше никогда не возникало, процесс написания Конституции должен быть максимально открытым. Тем более после заключения Венецианской комиссии, которая недвусмысленно дала понять, что чимкирики в глазах международной общественности уже не легитимны. Перекраивать Конституцию шестой созыв не может. У него нет для этого ни морального, ни законного права.



- По процедурам понятно. А само содержание вас не смущает? Мы возвращаемся к суперпрезидентской форме правления, где все будет зависеть от воли одного человека.



- Чтобы избежать диктатуры и узурпации власти, необходимо предусмотреть в Конституции четкую систему сдержек и противовесов.



Мы же все знаем, что идеальных форм правления не существует. У каждой свои плюсы и минусы. Мы жили при президентской форме правления - в стране была и коррупция, и разгул криминала, и отсутствие социальных "лифтов" для молодежи, и негодное качество государственного управления.



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А разве переход к парламентаризму в 2010 году избавил нас от этих недостатков? Нет. Только усугубилось.



Как только институт депутатской неприкосновенности стали корректировать по популистским соображениям, парламентариев тут же стали сажать, заводить против них уголовные дела, в общем держать на крючке и зачищать от независимого альтернативного мнения политическое поле.



Поэтому повторюсь: депутатам надо дать полную неприкосновенность. Только тогда мы получим самостоятельный и независимый от президента и его команды парламент.



Депутаты не должны бояться, что их за позицию, за голос могут задержать, возбудить уголовное дело. Сильный парламент - это обязательное условие эффективной президентской республики.



Да, при президентской форме правления у исполнительной власти нет ответственности перед парламентом за проводимую политику. Депутаты не могут выражать недоверие правительству, но у них есть другие, не менее важные и действенные механизмы влияния. В конце концов у них должно быть право объявить импичмент президенту страны. А вот у него в свою очередь не должно быть права роспуска депутатского корпуса.



- Но в этом проекте авторы предлагают наделить президента абсолютной, неограниченной властью. У парламента даже представительскую функцию отнимают, передавая ее новому институту - курултаю, созывает который тоже президент.



- Авторы этого проекта-уродца хотели услужить Садыру Жапарову, а на самом деле его подставили. Вот зачем надо было прописывать для президента два срока по пять лет? Мы от этого ушли целенаправленно, закрепив в Конституции один, шестилетний срок.



Повторяю, предлагаемый проект Конституции негодный. Его нужно переписывать полностью, а не обсуждать детали.



Что касается курултая, то сама по себе это неплохая идея. Кстати, курултай был заложен еще в Конституции 2010 года. Его деятельность должна была определяться законом, который так и не смогли принять.



Наделять курултай в виде основной функции выработки политики, решения кадровых вопросов? Зачем? Такого нет ни в одной стране мира. Для определения политики, в том числе и кадровой, есть всенародно избранный президент, есть депутаты парламента.



Курултай, на мой взгляд, можно и нужно использовать, чтобы закрепить связь центральной власти с регионами. Раз в год делегаты приезжают и рассказывают власти о проблемах на местах. Все. Точка. И, конечно, весь этот "праздник" должен быть не за государственный счет.



Кстати, к вопросу о расходах и оптимизации власти. Вот зачем, скажите мне, при президентской модели и президенте - главе исполнительной власти прописывать еще каких-то заместителей председателя правительства?



- Вы говорите, что обсуждать детали проекта не имеет смысла, потому что его надо полностью перерабатывать. Но мы, журналисты, не можем молчать, когда видим очередную попытку посягательства на права и свободы человека. Их подменяют некими нравственными принципами, традициями и тому подобным...



- Да, статья 23 вызвала массу нареканий со стороны экспертов, журналистов, СМИ и медиасообщества.



Согласен. По сути, предлагается введение цензуры, которое ассоциируется со скандальным законопроектом о манипуляции информацией.



Власть не должна идти на поводу тех, кто спорит о вечных ценностях. Этот спор будет всегда и везде. Задача власти найти и соблюдать баланс между всеми, несмотря на их разницу.



В Конституции не должно быть никаких перегибов, даже отдаленно напоминающих цензурирование или покушение на область прав и свобод человека. В центре любой Конституции должны стоять ценности прав и свобод человека, неприкосновенность частной собственности, свобода слова и свобода мысли.



У нас сильный гражданский сектор, сильные СМИ. Мы трижды переворачивали все с ног на голову и запросто меняли власть. Это важный урок всем, кто хочет управлять Кыргызстаном. Не думаю, что Садыр Жапаров захочет уронить свой рейтинг еще до президентских выборов. Новая Конституция должна объединять, а не разъединять.