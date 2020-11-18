 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизию "реформаторы" толкают к правовому хаосу и беспределу, - Канат Исаев
14:29 19.11.2020

19 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Страну толкают к правовому хаосу и беспределу. Канат Исаев о новой Конституции

Нынешняя власть и депутаты, которые подписались под законопроектом о проведении конституционной реформы, толкают страну к очередному правовому хаосу и беспределу. Об этом 24.kg заявил экс-спикер парламента Канат Исаев, комментируя новую редакцию Основного закона.

По его словам, ныне действующая редакция главного документа страны имеет недостатки. "К ней есть претензии и у меня, но это не повод для вероломного конституционного переворота. Необходимость конституционной реформы никто и не оспаривает. Но она должна быть продуманной и основательной, с соблюдением всех законных процедур и регламентов. Закон должен служить прогрессу и развитию", - подчеркнул Канат Исаев.

Он отметил, что Конституция - это общественный договор между гражданами и властью. "Это основной закон, соблюдение которого святая обязанность каждого гражданина и, прежде всего, нас - депутатов ЖК.

Государство не частная лавочка, если кто-то забывает об этом, то народ быстро напомнит.

"Не забывайте Аксыйские события 2002 года, революцию 2005-го, свергнувшую семейный режим Акаева, народную революцию 2010-го и изгнание кровавого режима Бакиева. Разве жертвы были напрасными?" - задается вопросом Канат Исаев.

"Пандемия коронавируса набирает обороты. Мы находимся в глубоком экономическом и политическом кризисе, бюджет трещит по швам, нет денег даже для первоочередных выплат. А мы, депутаты, собрались проводить пир во время чумы", - отметил парламентарий.

Легитимность парламента и власти стоит под большим вопросом. Срок истек. Жогорку Кенеш в нынешнем составе не имеет ни юридического, ни морального права замахиваться на конституционную реформу.

"Давайте будем честными и признаем, что под видом недовольства результатами выборов был произведен криминальный захват власти. Давление на каждого депутата было тогда, продолжается и сейчас. На волне эйфории, в то время, когда надо думать о стабильности, когда люди пытаются выжить, кто-то хочет протащить антинародную Конституцию", - добавил Канат Исаев.

Он призвал депутатов отказаться от инициативы, а все прогрессивные силы объединиться против произвола и беззакония.

Источник - 24.kg
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