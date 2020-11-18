СССР был разный! Не все было радужно и не уж точно не все плохо, - Галина Иванкина

15:00 19.11.2020

Менее всего понятны споры о том, каким был СССР и особенно – какой была еда в СССР (допустим, колбаса, которая занимает в рейтинге спорящих первое место). Стоит разместить в блоге фотографию с изображением пионеров, лопающих борщ в лагере "Юность" - начинается сетевой гвалт на тему: "Как нам было хорошо/плохо при большевиках!", причем скандалить прибегают малыши и девочки (sic!) 1990-х годов рождения, могущие знать о супах пионерлагеря "Юность" лишь из маминых рассказов.



И вот сидит за монитором 30-летняя детонька, не знающая, что такое "Зарница" или сбор макулатуры и учит старших товарищей правильному пониманию советского бытия. Но дело даже не в том, что она (эта детонька, выросшая со "Сникерсом" в зубах) пытается выдать нам свое представление об игре в "Морской бой" и о кидании карбида в лужи! Пусть фантазирует, подобно тому, как любую историческую реальность нынче превращают в страшное или – напротив очаровательное фэнтази.



Тут примечательно другое – в общую дискуссию об СССР постепенно ввязываются все. Как говорится, и стар, и млад. В спорах рождается истина? Ничего там не рождается, кроме взаимо-ненависти и многодневных склок, именуемых в блогосфере "холиварами" (от holy war). Почему? Хотя бы потому, что СССР был разный! Сейчас приняты две жесткие точки зрения: 1) СССР – великий светоч планеты, загубленный персонально М.С. Горбачевым 2) СССР – поганый "совок" и убивец младенцев.



На деле СССР – ни то, ни другое. Причем, бесполезно рассуждать о нем в целом, ибо Совдеп "ревущих двадцатых" резко отличался от имперско-сталинской России, а она в свою очередь никак не похожа на оттепельный социум и уж точно не годится для сравнения с эпохой брежневской стабильности и временами горбачевской Перестройки. Это не только различные даты и вехи – это диаметрально противоположные ценности.



По большому счету, все рухнуло, ибо хомо-советикус никак не мог выбрать четкую идею и пути ее воплощения. Бытовала поговорка, что такой-то деятель "колеблется вместе с линией партии". И в такт колебалось общество – то молясь на отца народов, то – вынося его из Мавзолея, чтобы потом возопить: "Это Хрущ вынес нашего Кобу!" Но советский мир стремительно развивался – первые в космосе, науке и балете – это не слова, но реальность.



Хвалить СССР, как и ругать – глупо. Анализировать – потрясающе интересно. Если же спуститься на бытийно-филистерский уровень, то можно для себя отметить, что да – очереди наличествовали, а в некоторых регионах – буквально за всем, а не лишь за импортными полусапожками. Однако социальная защищенность тоже была. И – возможность не бояться грядущего дня.



Медицина? По большей части – пристойная, за исключением стоматологии. Не надо говорить глупости о "гуманизме" бесплатных кабинетов, где уродовали челюсть, но "зато не драли денег". Но других врачей никто не боялся, а так называемых антипрививочников не водилось даже в среде диссидентов – люди не могли себе представить, что им зарубят иммунитет во славу международных фарм-корпораций. И так по каждой отрасли.



Великолепное кино и еще более изысканная мультипликация! В самых посредственных мелодрамах о перевыполнении плана в леспромхозе артисты работали на совесть и, как шутят в Интернете: "Советские актеры с каждым годом играют все лучше и лучше". Потому что нынче не играют вовсе. И в футбол не играют. А тогда – играли.



Общепит был чудовищным и это признавалось: большинство карикатур и фельетонов журнала "Крокодил" 1950-1980-х годов посвящены поварихам, буфетчицам и "сытным, полезным блюдам", которые нельзя переварить А вот продукты, коих по счастию не каснулась рука тети-Клавы в замызганном сером (бывшем белом) халате, вспоминаются, как отличные. Тезис о лучшем в мире мороженом и таком же шоколаде – не обман памяти, а честная констатация. И колбаса, добытая в той очереди, не вызывала вопросов.



Преподавание технических дисциплин было приличным. Гуманитарные - подавались хуже. Иностранные языки считались …второстепенно-излишним предметом, если, конечно, родители не запихивали вас в элитно-языковую школу. И всему этому есть разумное объяснение: промышленно-индустриальной сверхдержаве требовались инженеры-практики, а все иное – по остаточному варианту.



В конце 1970-х годов мне довелось услышать фразу: "Кинь камень – в инженера попадешь!" Сейчас пришлось бы долго кидать, чтобы наконец-то попасть в инженера, ибо тот, кто не блогер, тот - дизайнер или креативный директор в арт-коворкинге. Или еще какая менеджерица по дистрибьюшену.



И так – по каждому из пунктов. В СССР не все было радужно и не уж точно не все плохо. На мой взгляд, нужно взвешенное понимание, дабы не рушить прошлое и не закрывать будущее, а спор о том, как таяла во рту "Любительская" колбаса – бессмыслен.