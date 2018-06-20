Знатный удар по Рос-системным либералам: задержан Михаил Мень

16:32 19.11.2020 Знатный удар по системным либералам: задержан Михаил Мень



Алексей Иванов



По слухам, Михаил Мень лишь эпизодически появлялся в России и практически все время проводил за границей. Однако силовики сработали четко, в нужный момент.



Аудитору Счетной палаты РФ, экс-министру строительства и ЖКХ РФ, бывшему губернатору Ивановской области, бывшему вице-губернатору Подмосковья и вице-мэру Москвы, актеру, музыканту и философу грозит десяточка. ПОКА десяточка. Ибо продолжение следует.



Ранее Совет Федерации на заседании 18 ноября единогласно дал добро на задержание Меня и привлечение его в качестве обвиняемого по уголовному делу. С соответствующим представлением на девятнадцати страницах в СовФед вышла Генпрокуратура.



На трибуну СФ поднялся генеральный прокурор Игорь Краснов и рассказал сенаторам, что "получены достаточные доказательства вины Михаила Меня". Речь о хищении 700 млн руб. из бюджета Ивановской области.



Биография 60-летнего Михаила Александровича Меня насыщена донельзя. Отпрыск еретика-модерниста еврейского происхождения Александра Вольфовича Меня с детства грезил об артистической карьере (после главной роли в советском музыкальном телефильме "Денискины рассказы"). Окончил заочное отделение режиссерского факультета Московского государственного института культуры, работал звукорежиссером в Театре сатиры, Театре им. Моссовета и ДК МИИТ, директором ДК при тресте "Мособлстрой" №20 в г. Пушкино, главным режиссером Филевского парка культуры и отдыха, режиссером Люблинского парка культуры и отдыха. На одном месте более года не задерживался. Параллельно в 1986-87 годах пел и играл на бас-гитаре в хард-рок-группе "Мост", потом основал группу "Морской патруль". С 1991-го карьера рванула вверх по иной стезе: председатель правления "Фонда им. А. Меня" (1991-93), депутат Московской областной Думы (1993-95), депутат Госдумы РФ от партии "Яблоко" (1995-2000; заместитель председателя Комитета ГД по культуре), вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Московской области (2000-02; при губернаторе Громове), вице-мэр Москвы по вопросам межрегионального сотрудничества и спорта (2002-05; при Лужкове), губернатор Ивановской области (2005-13), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (2013-18) и председатель попечительского совета Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (2014-17). С 2017 года - лидер группы ChetMen (стиль можно охарактеризовать как фьюжн – сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки). В том же году избран членом Президиума Генерального совета партии "Единая Россия". 20.06.2018 Совет Федерации одобрил назначение Меня на пост аудитора Счетной палаты РФ. Он курирует направление контрольной деятельности в области расходования средств федерального бюджета в сфере природопользования и АПК. Одновременно - глава наблюдательного совета Федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза". В конце 2019-го пролетел мимо аппетитной должности гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО), то есть главного по мусору. Действительный государственный советник Российской Федерации I класса, доктор философских наук (лет семь назад защитил в РАНХиГС диссертацию на тему "Лидерство как организационный феномен: взаимосвязь социальных и личностных аспектов: социально-философский анализ"), почетный строитель России, заслуженный строитель Хабаровского края, заслуженный работник культуры Московской области, почетный профессор Московского архитектурного института, член Союза композиторов России. Кавалер орденов Почета и Дружбы, имеет медаль Столыпина П.А. I степени, медали Министерства транспорта РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Федеральной службы судебных приставов, медаль Московской области "За безупречную службу", знак отличия "За безупречную службу городу Москве", три благодарности Президента РФ и другие награды. Автор трудов "Культура и религия", "Земля. Проблемы землепользования и инвестиционный процесс в Подмосковье", "Конституция, государство, церковь: обеспечение гражданской безопасности, мира и согласия", "Лидерство как социальный и личностный феномен (теоретико-методологические аспекты исследования)" и "Социальная философия лидерства (концептуальный анализ)". Один из известнейших в мире коллекционеров гитар.



Разносторонний человек. И швец, и жнец, и на дуде игрец.



Силовики давно интересовались различными аспектами его бурной деятельности. Но под крепчайшей крышей (в лице Семьи, медведевских, собянинских) Михаил Александрович чувствовал себя абсолютно спокойно. Долгие годы входил в когорту неприкасаемых. Вел беспечный образ жизни, наслаждался комфортом, разъезжал по заграницам, музицировал, кайфовал.



Поэтому сегодня он крайне удивился вопросам СМИ по итогам голосования в СовФеде. "Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять", - нервно говорил Мень дозвонившемуся до него журналисту "Интерфакса".



Затем связь с Менем прервалась. По понятным причинам. Брали его сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Из особняка в коттеджном поселке рядом с музеем-усадьбой "Архангельское" (Красногорский район Подмосковья, элитная землица недалеко от МКАД) Меня доставили на допрос в СКР.



"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ранее по указанному уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Им также инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ. По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой. Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.



Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов (в эфире Радио "Комсомольская правда"): "Аудитор выше любого губернатора, выше любого министра. Аудитор - это конституционная должность. Это очень высокая должность. Поэтому Совет Федерации может дать только разрешение на его задержание. Но при этом он остается аудитором, и только президент может внести представление на снятие с него полномочий аудитора. Вообще, Михаил Мень - это некий символ эпохи... Может быть, они пойдут еще дальше. Политический уровень Меня реально увеличил ставку в борьбе с коррупцией. Потому что это огромный пласт отношений, внутриэлитных отношений. Это очень серьезная история".



ТГ-канал "Образ будущего": "Мень был из числа системных неприкасаемых. Поскольку же сын. Занимал прочные должности, был вовлечен в серьезные политические расклады. Если Меня можно уравнять с обычными коррупционерами, то сейчас должно екать в сердце у многих системщиков из глухих девяностых. Совсем недавно Мень организовывал день памяти убитого отца, не помогло. А может и сакральность этой памяти уже не та".



Политолог Марат Баширов: "Сильнейший удар по либералам. Мы даже не представляем себе глубины последствий ареста Меня, а они будут огромные и это обвинение не будет последним. Происходящее с Менем можно считать "китайским предупреждением" определенной группе в российской элите, которая обрадовалась победе Байдена. Радость была настолько неосторожной, что эта группа начала провоцировать в соцсетях намеки на досрочный уход Президента Путина. Вот и получили намек: на каждого есть дело".



Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков: "Серьезный удар по группе Медведева и старт "горячей стадии" трансфера власти. Меня арестовывают по довольно старому делу, т. к. губернатором Ивановской области он был в период с 2005 по 2013 гг. (показания дал другой экс-губернатор Коньков, который при Мене был вице-губернатором), но в реальности за период руководства Менем Минстроя с 2014 по 2017 гг., уголовных дел можно было бы завести гораздо больше. Поэтому "ивановское" дело, напрямую связанное со сближением с семьей экс-президента Медведева (как раз тогда строилась его резиденция в Плесе), скорее всего, выбрано не случайно. Во-первых, сроки давности по статье хищение установлены в 6–10 лет, а поскольку Мень ушел из региона 7 лет назад, он находится в пограничном состоянии, в случае чего можно часть обвинений снять, а по каким-то – смягчить статью. Другое дело - его карьера в Минстрое, к примеру, программа "Ипотека с господдержкой"... В любом случае, арест Меня - ключевое событие, так как он один из старейших российских политиков, близкий к группе экс-президента Медведева, завязанный не только на Ивановскую, но и Московскую область и Москву (где он в свое время трудился вице-губернатором и вице-мэром), а также влиятельный человек в строительной отрасли".



ТГ-канал "Местные. Иваново": "Павел Коньков сдал бывшего шефа Михаила Меня не вчера, а еще в прошлом году. Надеемся, перевод Конькова из столичного СИЗО под домашний арест стоил того. К Меню до сего дня не приходили лишь по причине высокого положения и близости к экс-премьеру РФ Дмитрию Медведеву, чьим покровительством экс-губернатор Ивановской области беззастенчиво пользовался. Брать Меня только лишь на показаниях Конькова было бы крайне непрофессионально со стороны следствия, да и Совету Федерации нужно предоставить убедительную доказуху, иначе могут и не отдать. Ошибки следствия в таких делах стоят как минимум погон, поэтому по фигурам уровня Меня доказательства собираются годами... Вероятно, многие сегодня схватились за сердце и побежали за билетами на рейсы в прогрессивные страны. В общем, веселье только начинается, запасайтесь попкорном".



ТГ-канал "Кремлевский безБашенник": "При нынешней системе власти и ее координат и правил, подобные или иные "скелеты в шкафу" при большом желании можно обнаружить практически у каждого ее представителя. О них до поры до времени никто не вспоминает, но об этих "скелетах" известно тем, кому это нужно и важно. Дальше - вопрос политической воли, степени влияния потенциального "очередника" на арест и веса его потенциальных "заказчиков" - из этой же самой власти. И у тех, кто однажды самонадеянно переоценил собственные силы и возможности, равно как и возможности своих покровителей свыше, но при этом недооценил возможности своих оппонентов, "скелеты в шкафу", хранящиеся там многие годы, в один прекрасный момент окажутся извлечены и, возможно, о многом сумеют рассказать. А нам с вами расскажут об очередном громком факте борьбы с коррупцией. И не раз. И чем дальше - тем будет интереснее".



ТГ-канал "Алибабаич": "Задержание аудитора Счетной палаты РФ Меня - не рядовое снятие "с пробега" очередного воровайки. Место аудитора достается с личной визой Президента России, в большинстве своем - как синекура (в том числе, с гарантией на неприкосновенность). Скорее всего, на стол Путина положили что-то очень серьезное".



Телепрограмма "Честный детектив" поведала о дополнительном нюансе: "Как рассказал наш источник, в 90-х Мень, будучи сначала депутатом Мособлдумы от Сергиево-Посадского района, а затем депутатом Госдумы, проходил по базе данных РУБОПа как активный участник Сергиево-Посадской ОПГ".



Добавим, что вечером 18 ноября с сайта "Единой России" исчезла страница Меня, где он назван "членом Президиума Генерального совета Партии". В пресс-службе ЕР сей казус объяснили техническими неполадками. Между тем замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн оперативно заявил, что "членство Михаила Меня в "Единой России" было приостановлено при назначении аудитором Счетной палаты". Источник - Завтра

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