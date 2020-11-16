В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты "Сокровища Степи"

16:33 19.11.2020

В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты



Циркуляционные монеты JETI QAZYNA из серии монет "Сокровища степи" поступили в денежное обращение в нескольких регионах Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает Tengrinews.kz.



Новые монеты будут использоваться наряду с обычными. Семь монет JETI QAZYNA номиналом 100 тенге: ER JIGIT, SULY AIEL, QUMAI TAZY, AQYL BILIM, BEREN MYLTYQ, JUIRIK AT, QYRAN BURKIT являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей - ими можно расплачиваться за товары и услуги.



Как отметил директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов, параметры монет сохранены без изменений, поэтому дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники не потребуется.



"Если предприниматели отказываются принимать монеты, то им по статье 206 Кодекса об административных нарушениях грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП (до 69 450 тенге).



С подобной жалобой вы можете обратиться в ближайший филиал Нацбанка для дальнейшего выяснения обстоятельств. Со своей стороны рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме монеты", - добавил Жомарт Кажмуратов.



