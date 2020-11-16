Плесень и сырость. Переселенцы с юга на север Казахстана показали свои "красивые" дома

16:42 19.11.2020

Плесень и сырость. Переселенцы с юга на север показали свои "красивые" дома



Люди, переехавшие по государственной программе с юга Казахстана на север, рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись, заселившись в новые дома, сообщает Tengrinews.kz.



Активисты республиканского общественного объединения URAN специально выехали в поселок Астраханка (СКО), чтобы увидеть все своими глазами. Ранее участники движения опубликовали WhatsApp-номер +7 702 917 15 28 и адрес в Telegram, чтобы казахстанцы смогли рассказать о наболевших проблемах в регионах.



На первый взгляд дома, построенные для переселенцев, выглядят очень добротно. Но оказалось, что за красивой картинкой скрываются проблемы.



Как уверяют жители, в квартирах много недоделок, и самые главные претензии - к некачественному полу.



"Посмотрите, здесь сразу идет земля", - говорит мужчина, переехавший на север из Туркестанской области.



"Здесь проживают жители, которые прибыли в район по программе "Енбек". Проблема действительно есть. Кажутся эти дома такими красивыми и новыми, но на самом деле жить в них невозможно", - комментирует ситуацию координатор URAN Сергей Решетников.



"Люди болеют, потому что стоит постоянная влажность в доме, во-первых, нет нормального пола, внизу сырой грунт. Соответственно, все сыреет, покрывается плесенью. Этой плесенью они дышат и болеют".



"Стены рушатся, внутри перегородки, двери вообще никакие. И это строила компания для людей, проживающих в северном регионе. Сама по себе программа хорошая, вопрос - в ее реализации. У людей разочарование", - считает активист движения URAN.



Как отмечают переселенцы, им предстоит еще выплачивать кредит за предоставленный дом.



При этом переехавшие с юга казахстанцы не жалеют о своем решении, однако оптимистичный настрой после переезда им подпортило качество домов.