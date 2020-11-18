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"Мы были предоставлены сами себе". Как армянские добровольцы воевали в Карабахе
16:47 19.11.2020

Армянский доброволец открыл неприглядную изнанку войны в Карабахе
"Были предоставлены сами себе"

Армянские бойцы, приехавшие для участия в Карабахском конфликте со всего мира, начали публиковать свои записки о войне. Добровольцы рассказывают о проблемах со снабжением в Нагорном Карабахе, пренебрежении со стороны командования, нехватке технических средств, неслаженности действий между подразделениями и других проблемах окопной жизни. По словам участников конфликта, многие подразделения не были укомплектованы даже на половину, что во многом стало причиной побед азербайджанских войск. Воспоминаниями добровольцы поделились в Сети.

Конфликт в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 19 ноября, завершился подписанием мирных соглашений и де-факто - поражением армянских войск. На стороне непризнанной Нагорно-Карабахской республики в боевых действиях принимали участия отряды добровольцев из числа представителей армянской диаспоры по всему миру. Известно об участии в конфликте армян из Сирии, Ливана, Ирака, Франции и, конечно же, из России.

После окончания боевых действий и введения в регион российского миротворческого контингента, добровольцы начали покидать Закавказье. Некоторые из них делятся в сети впечатлениями от участии в конфликте. По информации ряда источников, ополченцы-добровольцы не получали теплого обмундирования, обуви и экипировки. Об этом еще во время конфликта сообщал ряд СМИ. Эту информацию подтвердил один из армянских добровольцев, опубликовавших свои записки на форуме LostArmour под ником Andrewbek1974.

По его словам, прибывшим из Москвы добровольцам отказали в выдаче экипировки под предлогом того, что "у вас своя есть". Автор отмечает, что в отрядах ополчения отсутствовал единый стандарт экипировки, бронежилеты бойцы доставали сами. Еще хуже обстояло со стрелковым вооружением

"Из оружия выдали старенький ПКМ, ПМ и АК-74 (пулемет Калашникова, пистолет Макарова и автомат Калашникова - "МК"). Недостатка в боеприпасах не было. Кроме пистолетных, которых был 1 магазин.

ПКМ был ухоженный, несмотря на возраст в очень хорошем состоянии. АК-74 (нецензурно, плохой - МК). Попытались его поменять – (нецензурно, нет - МК) . Выдали – пользуйтесь. Почему нельзя было поменять, хотя лишние стволы в роте были – не понятно", - пишет доброволец.

По словам Andrewbek1974, прибывающие из-за границы добровольцы были во многом предоставлены самим себе. После пересечения границы между Грузией и Арменей, добровольцев поселили на окраинах Еревана, после чего забыли. "Это, в частности, про отношение местных к неорганизованным и не пропиаренным добровольцам", - отмечает автор.

После прибытия в Карабах добровольцы были направлены в роту ополченцев, которая держала оборону восточнее города Шуши. Из числящихся по штату 122 бойцов в роте де-факто находилось не более 50-60 человек, преимущественно - местные жители. Автор отмечает, что большинство бойцов были местными жителями, которые не ночевали на позициях.

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"Де юре командовал этой типа ротой человек с типичным армянским именем Гамлет. По его словам в звании "майор" армии Арцаха но никаких подтверждений этого звания по факту не наблюдалось. "Майор" был явно с криминальным прошлым, а возможно и настоящим… По факту командовал местный дядька по имени Ашот, 1969 года рождения, служивший еще в советских ПВ, где-то на дальнем востоке. Ветеран еще первой войны", - сообщает Andrewbek1974

Как отмечает автор, ополченцы занимали старые оборонительные рубежи, вырытые еще в первый карабахский конфликт. Рота не имела средств связи, единственные рации были доставлены добровольцами из Москвы. Неслаженность действий и отсутствие боевого опыта приводили к курьезным случаям - первым противников ополченцев стало стадо свиней.

"23 октября ночью случилось первое ЧП. Доблестный ночной дозор под утро открыл огонь. Следом за ними все остальные. В общем минут 20 заполошной стрельбы. Атака коварных азеров была отбита. Утром нашли двух убитых свиней", - отмечает автор.

Andrewbek1974 пишет, что все эти проблемы отчасти стали причиной военного поражения армянских сил в Нагорном Карабахе и обещает в ближайшее время опубликовать новые подробности о проблемах на фронте.

Напомним, что после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, заключенного при посредничестве России, в Ереване начались акции протеста. Ряд оппозиционных политиков обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в том, что тот отказался принимать отряды добровольцев из-за рубежа и препятствовал их отправке на фронт.

Источник - МК
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