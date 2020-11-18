 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Проблема популистов у власти характерна не только для Армении, - Айк Халатян
16:55 19.11.2020

Халатян: Проблема популистов у власти характерна не только для Армении

Автор: Евгения Ким

"Премьер-министр Никол Пашинян и его команда пришли к власти на волне демагогии и популистских обещаний. Они делали пустой пиар, не являясь, по сути, профессионалами. Это одна из причин проблем, которые сейчас существуют в Армении", – политический аналитик Айк Халатян в интервью Ia-centr.ru рассказал, почему странам опасно жить в иллюзиях.

– Сейчас работа премьер-министра Армении оценивается через призму недавних событий в Карабахе. Как вы считаете, прозападный вектор Пашиняна и его внешняя политика сыграли какую-то роль в закончившейся войне?

– Никол Пашинян не пытался за время своей работы на должности премьер-министра Армении изменить внешнеполитический вектор страны. Он не делал никаких глобальных шагов в сторону Запада или в противоположную сторону от России.

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Другое дело, что у многих людей в его команде был прозападный бэкграунд. До своей работы на государственной службе они были заняты в некоммерческих организациях, которые работают на западные гранты. Можно сказать, что это повлияло на отношение к команде премьер-министра со стороны Москвы.

На них в том числе лежит ответственность за итоги войны в Карабахе.

Премьер-министр и его команда пришли к власти на волне демагогии и популистских обещаний. Они делали пустой пиар, не являясь, по сути, профессионалами. Это одна из причин проблем, которые сейчас существуют в Армении.

– Что нужно сделать, чтобы ситуация с некомпетентными членами команды первых лиц не повторилась?

– Это сложный вопрос. Единственное решение, которое возможно в сложившейся ситуации – повышение качества образования людей, избирателей, которые ходят на выборы и отдают свои голоса тем или иным политикам.

Государство само должно быть заинтересованно в подготовке граждан, которые потом будут критически подходить к обещаниям политиков, информации, которую предоставляют государственные органы. Это должно привести к повышению качества госуправления.

Но чтобы этот план заработал нужно время, это не вопрос ближайших пары лет. Однако иного способа решения проблем управления я не вижу.

Проблема популистов у власти характерна не только для Армении. Это частое явление не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире.

– Вы говорите о том, что к власти должны приходить люди из системы, с опытом работы на государственной службе?

– Не совсем, я говорю о том, что нужно соблюдать баланс. В Армении часть политической элиты, которая долгое время управляла страной, оказалась оторвана от простых людей. Руководство было глухим к проблемам рядовых граждан и не чувствовало настроений избирателей.

Может быть, поэтому и возникла альтернатива в виде популистов, которые обещали быстро решить все накопившиеся проблемы. Но в итоге, они тоже не смогли выполнить свои обещания.

Поэтому важно найти баланс между людьми, которые имеют опыт работы на государственной службе и теми новыми политиками, которые готовы работать, а не говорить.

Я убежден, что, если через 10-15 лет в Армении подавляющее большинство граждан будут хорошо образованы и будут осознанно, в качестве активных участников, подходить к строительству политической системы, то к власти придут компетентные политики и чиновники.

Избиратели должны не просто слушать обещания политиков, а критически оценивать, насколько обещанное ими реализуемо, к чему это может привести.

– Вы говорите о поколении молодых политиков?

– Необязательно. Вопрос ведь не в возрасте. Политик старшего поколения может оказаться гораздо более современным и прогрессивным, чем какой-то молодой человек.

– Сейчас такие люди есть?

– Есть. Это политики, бизнесмены, у которых есть опыт работы и свое успешное дело. Однако захотят ли они взять на себя ответственность без очевидных шансов на хороший результат – это для меня вопрос.

Кроме того, настроения в обществе Армении сейчас таковы, что довериться политикам, пусть и знакомым, будет непросто. Людям нужно понять, что в такой ситуации, в которой сейчас находится страна, нет простых решений, которые устраивали бы всех и при этом не имели бы недостатков.

– Вы не проводите параллели между командами нынешнего премьер-министра Армении и президента Украины Владимира Зеленского?

– Везде люди хотят жить хорошо. И в погоне за мечтой о развитой и безопасной стране они почему-то доверяют свое будущее в руки людей, которые изначально и очевидно не справятся с этой задачей. Очень тяжелой и сложной задачей. Это единственная параллель, которую я вижу.

Граждане должны понять, что перемены не происходят быстро. Нет такой волшебной палочки, которой можно было бы взмахнуть и за секунду решить все проблемы. Люди должны быть готовы ждать и работать.

Каждый должен делать свою работу хорошо и последовательно. Когда все будут качественно делать свою работу, например, строитель будет строить здания, а журналисты готовить хорошие тексты, то и политики будут стремиться повысить свой уровень.

Иначе получается, что общество хочет жить лучше, но при этом никто не хочет преодолевать трудности. И ждут чуда, а чуда не будет. Его нужно строить своими руками снизу нам – простым гражданам и сверху – политикам, которые принимают решения.

– Какие уроки из трагедии в Карабахе может извлечь Армения?

– "Хочешь мира – готовься к войне". Армения соседствует с двумя враждебно настроенными государствами – Азербайджаном и Турцией. Любая власть в Армении сейчас и в будущем должна понимать, что помимо задач экономического развития, необходимо обеспечивать безопасность страны, в том числе той части Нагорного Карабаха, которая осталась под контролем армянской стороны.

Второй урок, который мы должны выучить – нельзя почивать на лаврах. Это опасно, и в недавнем карабахском конфликте это тоже сыграло свою негативную роль.

Третий урок – не нужно недооценивать силы врагов и переоценивать союзников. У последних могут быть свои интересы, которые не всегда совпадают с нашими.

Источник - ia-centr.ru
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