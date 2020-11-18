Ждет ли Казахстан повторение "кейса Кыргызстана" – С.Масаулов

16:58 19.11.2020

Ждет ли Казахстан повторение "кейса Кыргызстана" – анализ политических культур



Автор: Сергей Масаулов



События в Кыргызстане – протесты после парламентских выборов, отстранение от власти президента, сложности с легитимизацией власти – спровоцировали разговор о чисто "кыргызских традициях" отношения общества и власти, особенностях политической культуры в Кыргызстане. Однако в чем отличие и своеобразие этой культуры? Можно ли ее сравнить, например, с казахстанской? Этот вопрос особенно актуален накануне зимних парламентских выборов в Казахстане*.



В особенностях политической культуры двух стран разбирался Сергей МАСАУЛОВ.



Примечание от автора: В данном материале представлены совершенно субъективные заметки заинтересованного наблюдателя, которому в равной степени небезразлично все, что происходит в центре Азии.



Политика – это?



Сначала о понятиях, политика как тип мышления и деятельности возникает там, где имеется несколько позиций деятелей (групп и лидеров), со своими целями и программами действий по их достижению.



Политика возникает, когда ни один из действующих в ситуации игроков не может реализовать своих целей и программ без учета других игроков, не может подчинить их себе.



В этом случае приходится формировать пространство отношений, в котором будет решаться вопрос о допустимости того или иного действия, целей, программ, сценариев взаимодействия и т.д. Здесь многое зависит от сознания и воли участников, а также от профессионализма и искусности действий в этом пространстве.



С кем пойти на союз, и до какого момента, с кем бороться непримиримо, какие ценности отстаивать – это вопросы, решаемые в пространстве политики. Таким образом, это не столько борьба за те или иные материальные ресурсы и элементы деятельности, но действия в ситуации осознанных конфликтов, работа с проектами и программами будущей деятельности.



Появление каждого нового аспекта конфликтности всегда создает ситуацию выбора. Здесь можно либо попытаться развернуть пространство политических отношений до необходимой степени сложности и ассимилировать этот новый тип конфликтов, либо ликвидировать сам конфликт, избавившись от одной из конфликтующих сторон или иным способом, преодолев само позиционное противостояние [1].



А политическая культура?



Глубина политического пространства страны зависит от политической культуры общества, от мышления и деятельности политиков. В своей структуре политическая культура включает следующие основные элементы: когнитивный, эмоционально-психологический, нравственно-оценочный, поведенческий, а также политическую символику.



· Когнитивный элемент составляют политические знания и представления людей о политике, политической системе, политической власти, ее формах и механизмах осуществления; о демократии, авторитаризме, о праве и т.д.



· Эмоционально-психологический элемент политической культуры – политические чувства и переживания, которые испытывает человек, участвуя в политической жизни. К ним можно отнести чувство социальной справедливости, терпимости или нетерпимости к инакомыслию, эмоциональный подъем по поводу победы на выборах и т.д. Сюда же входят и иррациональные моменты в политическом поведении человека – в форме любви к вождю, приверженности догмам, мифам, утопиям.



· Нравственно-оценочный элемент политической культуры включает характерные для данного общества ценности, идеалы, нормы и т.д.



· Поведенческий элемент политической культуры образуют формы и степень участия граждан в политической жизни общества (митингах, демонстрациях, политических забастовках, пикетах, выборах, политических акциях и т.д.). Сюда же входят политические установки, типы политической активности, формы, стили, образцы, навыки политического поведения.



Все вместе структурные составляющие могут формировать типы политической культуры. Традиционная культура может выступать в формах племенной, теократической и деспотической. Демократическая культура реализуется в либеральной и технократической формах. Авторитарная политическая культура поддерживает мнение об обязательно сильной и сконцентрированной в определенных руках власти, при этом личные права людей оказываются вторичными, зависящими от степени приближенности или удаленности от власти.



Кыргызстан:особенности политической культуры



Политическая культура Кыргызстана может быть определена как традиционная, имеющая черты одновременно племенной и…деспотической.



Парламентская республика, ввиду отсутствия действительных партий, оказывается псевдодемократическим антуражем, оформляющим власть лидера. Постоянные свержения президентов не должны вводить в заблуждение. В политической культуре страны весьма сильны надежды на вождя, которого надо продвинуть на высший пост, и дальше надеяться на распределение материальных ресурсов и ответственных постов. Это должно быть непременно справедливо, прежде всего по отношению к той группе, которая непосредственно поддерживала амбиции лидера.



Идеи выражаются часто в виде митинговой стихии прямой "демократии" без установленной процедуры. Последнюю заменяют традиционные правила проведения массовых мероприятий, где отношения строятся по коммунальным принципам "свой-чужой" и "старший-младший". Политической фиксации здесь нет, но есть много эмоций, подготавливающих прямое столкновение с противниками. Стиль проявления политической воли взрывной, а форма толпо-элитарная. Поэтому митинг частенько выливается в бунт, а не в организованные формы политического поведения.



Мифы и утопии базируются здесь исключительно на надеждах улучшения жизни. Политические знания не укоренились в обществе Кыргызстана, и присвоены лишь небольшой прослойкой городской интеллигенции, связанной с обслуживанием власти, международных организаций и группы политиков, становящихся таковыми в момент активизации электоральной деятельности.



Казахстан:особенности политической культуры



Иное дело в Казахстане, где не свыше 200 "партий", как в Кыргызстане, а только 6, причем последние события ребрендинга партии коммунистов, ставшей Народной партией, показывают, что в стране идет более глубокий, нежели у соседей, политический процесс. Между выборами правящий класс Кыргызстана практически не нуждается в политических знаниях, и относится к профессионалам в этой сфере свысока, считая их обслуживающим персоналом. Потому и нет подлинных знаний о стране, а только мифы и легенды. Другая ситуация в Казахстане, где вырабатываются страновые программы для разных сфер деятельности, и за счет стабильности власти, задается направление политического процесса, опирающегося на использование политических знаний. Это в принципе.



Конечно, как и в каждой стране, развитие происходит через противоречия, анализ которых составляет профессиональную задачу исследовательских и аналитических центров, которые в Казахстане работают в постоянном режиме.



Для Казахстана характерно разделение политического процесса на условно-столичный в 2-3 городах, городской – в других городах страны, и местный – в регионах. В последнее время нарастает обычное для современного политического процесса противоречие: между центром и региональными элитами [2]. Это признак быстрого ухода от традиционно-деспотического характера политической культуры в направлении демократической, с разворачивающейся борьбой между технократическим вариантом этой культуры и либеральными установками. Параллельно идет столкновение с авторитарной политической культурой. Поэтому вместе с глубиной политического процесса, Казахстан обретает ситуацию множества противоречий между субъектами процесса, и разных оснований для борьбы. Это создает ситуацию приготовления к переменам, что и отражается в динамике политической культуры общества. В этом отличие от стабильно-традиционной культуры у соседей.



В обеих странах лидеры все чаще выступают представителями доменов, политических клик и деятельных групп, нежели кланов. Это характеризует быстрые изменения в политической культуре обществ, в Казахстане более динамичные. К тому же в Кыргызстане президентские выборы – это часто демонстрация лояльности вождю-автократору, а политическая культура основана на патернализме. И если лидер обидел другие кланы, то они имеют древнее право "подвинуть" его в пользу нового вождя, ассоциируя с его личностью все свои надежды. Современность здесь прорывается в виде недолговечных политических позиций молодежи и "горожан". Однако быстро разрушается стремлением у молодежи повторить фокус "стариков", т.е. посадить на трон молодого, но все же хана, принять властный пост в команде, которую только что подвергали уничтожительной критике. Получается, боролись против конкретных личностей, а не за реализацию своих программ, вместо действительных программ и проектов, опирались на самообольщение.



В Казахстане в политической культуре произошло разделение. Патернализм связан с личностью основателя независимой государственности, но политический процесс усложнился и углубился. Поэтому наряду с кликами, доменами и деятельными группами, в Казахстане реализуется действительный политический процесс. В отличие от Кыргызстана, где политические фигуры обязательно ищут поддержки извне, в Казахстане этого уже нет.



В Казахстане противоречия могут подпитывать политическую борьбу. Однако, она не приобретет формы бунта, поскольку политический процесс перешел уже в организованные формы политического поведения. Хотя не без противоречий и радикальных позиций. Но, что существенно, экстремистские взгляды вытеснены на периферию политической культуры.



[1] См: Щедровицкий П.Г. Культурная политика: предпосылки перемен. - https://refdb.ru/look/1629342.html



[2] См: https://ia-centr.ru/experts/vyacheslav-shchekunskikh/elity-v-regionakh-kazakhstana-igrayut-po-svoim-pravilam/



* Избрание 98 депутатов Мажилиса РК от партий пройдет 10 января 2021 года, в один день с выборами президента Кыргызстана; 9 депутатов от Ассамблеи народов Казахстана будут избраны на следующий день.