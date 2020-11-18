КирЦИК вернул документы 12 кандидатам в президенты. Фамилии

17:53 19.11.2020

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 19 ноября на заседании возвратила документы 12 кандидатам в президенты.



Так, учитывая информацию рабочей группы ЦИК, решено вернуть документы Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову, Нурлану Мотуеву из-за наличия непогашенной судимости.



Также в связи с не предоставлением сертификата о знании госязыка, выданного "Кыргызтестом", решено вернуть документы кандидатов Анар Зариповой, Анаркуль Араевой, Юлии Лилиенталь, Елене Клипачевой, Жээнбеку Искендерову, Куттумидину Базаркулову, Чынгызу Капарову, Тынчтыку Акжолтаеву, Султану Аджиматову.



8 членов ЦИК проголосовали "за", 1 член ЦИК проголосовал "против".