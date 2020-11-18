Игра в нестабильность. В Молдавии пришла к власти оппозиция, - А.Непогодин

19:10 19.11.2020 Игра в нестабильность

В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?



Новым президентом Молдавии стала лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду. По официальным данным, во втором туре выборов она набрала 57 процентов голосов. Выступавший с пророссийских позиций действующий президент Игорь Додон, получив 42 процента, сразу после объявления результатов поздравил соперницу с победой. С приходом к власти проевропейского политика в Молдавии вновь стал актуален вопрос сближения с Румынией. А кроме этого в молдавской политике все чаще заметно возрастающее влияние Турции. Какие последствия для России будет иметь победа Санду и грозит ли это обострением конфликта в Приднестровье и Гагаузии - выяснила "Лента.ру".



Европейское будущее



Второй тур президентских выборов состоялся в Молдавии всего спустя две недели после первого. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, внутри страны разрыв между Додоном и Санду составил около 3 процентов в пользу последней. Действующий президент получил при этом более 85 процентов голосов жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), но их поддержка не спасла его от поражения. Существенную роль сыграла убедительная победа Санду на участках за рубежом - за нее проголосовали рекордные 93 процента избирателей, проживающих за пределами Молдавии.



Большинство экспертов не сомневалось в победе Санду, поскольку она стала лидером президентской гонки еще в первом туре, получив по итогам голосования 36,1 процента против 32,6 процента у Додона. По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, поражение действующего президента было ожидаемым по целому ряду причин. В разговоре с "Лентой.ру" он подчеркнул, что Додон не выполнил предвыборные обещания, данные им еще четыре года назад, а также не смог реализовать возможности на российском направлении. Многие люди, которые были готовы поддержать Додона исходя из его "пророссийскости", в итоге проголосовали за Санду.



Додон пытался играть Путина, не являясь им. Его главный посыл для публики был "надежный президент". Но ради справедливости, таким его назвать нельзя. Достаточно вспомнить, сколько раз Конституционный суд лишал его полномочий. Разве это надежный президент? Это слабый президент

Олег Бондаренко

директор Фонда прогрессивной политики



"Россия за это время скатилась на третье место в числе внешнеторговых партнеров Молдавии, несмотря на то что Додон называл ее всегда первой. Русский язык не был возвращен в молдавские школы в том объеме, в котором он был раньше. Российские программы так и не начали вновь показывать на местном телевидении. Все это можно было сделать, тем более, что в руках Додона был и парламент, и правительство. Однако он пошел другим путем и проиграл. Ядерный электорат он не смог мобилизовать, его кампания велась очень инертно", - отметил политолог.



При этом сама Санду неоднократно говорила, что на посту президента собирается выстраивать конструктивные отношения с Россией, бороться за права всех граждан, включая русскоязычных, и что конфликт в Приднестровье не может решаться военным путем. "Я хочу, чтобы у Молдовы были хорошие отношения со всеми странами, включая хорошие отношения с Россией. Очень многие наши граждане работают в России, нам нужно обеспечить хорошие условия для них, нам нужно решать вопрос разблокирования молдавского экспорта, мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении. То есть у нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией", - сказала она в интервью "Би-би-си".



Вместе с тем, судя по предвыборной риторике Санду, приоритетными внешнеполитическими направлениями, помимо Европейского союза (ЕС), станут Румыния и Украина. Неудивительно поэтому, что президенты двух стран Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский поздравили ее одними из первых с победой на выборах. Санду - молодой политик с конкретной идеологией, которая "возвращает" Молдавию на европейский путь развития, по крайней мере, на декларационном уровне. И в то же время любые опасения по поводу реального курса на объединение Молдавии с Румынией вряд ли можно считать обоснованными. Скорее всего мы увидим некоторое усиление унионистской риторики без реальных действий к резкому сближению двух стран.



По мнению Олега Бондаренко, объединение сейчас не нужно ни молдавским, ни румынским элитам. "Алармистские прогнозы необходимо отставить в сторону исходя из того, что никакая уния не случится без одобрения Европейского союза, тогда как Германия никогда этого не допустит. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает резко против пересмотра административных границ в Европе. К тому же Санду находится в очень хороших отношениях с Меркель, они даже чем-то похожи. Вполне возможно, что и один из первых ее официальных заграничных визитов состоится именно в Берлин", - отметил он.



Я знаю, что на этих выборах меня поддерживало очень много русскоязычных людей. И я считаю, что это первый шаг к тому, что мы можем объединиться

победитель президентских выборов в Молдавии Майя Санду

о намерении построить хорошую страну для всех жителей



Эксперты в разговоре с "Лентой.ру" сошлись во мнении, что молдавское общество испытывает усталость от геополитических дискуссии? за последние годы. "Большая часть граждан желает и европеи?ское качество жизни с низким уровнем коррупции и справедливыми органами юстиции, но в то же время не разменивая это на культурную и экономическую близость с Россией и на доступ к традиционным рынкам сбыта своеи? продукции - странам постсоветского пространства", - рассказал молдавский политолог, председатель правозащитной организации "Право на справедливость" Павел Григорчук.



В этом смысле успехом в обществе Санду и ее команда будут пользоваться в том случае, если они выберут прагматичную стратегию во внешнеи? политике и начнут выстраивать нормальные и добрососедские отношения как с ЕС, так и с Россией. Иными словами, обреченная быть разделенной Молдавия может выбрать лучший сценарий, не забывая о своем разнообразном этническом составе, советском прошлом и крепких исторических связях с Россией и Румынией.



В поисках равновесия



Нельзя забывать, тем не менее, что Молдавия по своей форме правления - парламентская республика. Поэтому президент существенно ограничен в своих полномочиях, а большая часть властных функции? сконцентрирована в руках правительства и парламента. Влияние президента усиливается, когда он может опираться на большинство депутатского корпуса. Например, как это произошло с действующим президентом Додоном после парламентских выборов 2019 года. Победа Партии социалистов позволила сформировать коалицию большинства с депутатами-демократами. Поэтому, по всей видимости, Санду попытается распустить парламент, чья легитимность вызывает большие вопросы в обществе.



"В случае проведения досрочных выборов Санду и ее партия "Действие и солидарность" в коалиции с другими антиолигархическими силами вероятнеи? всего получит большинство и возьмет таким образом контроль над политическои? ситуациеи? в стране. Если же новый президент не добьется роспуска парламента, то еще как минимум два года странои? фактически будут управлять социалисты Додона вместе с депутатами, подконтрольными беглым олигархам Владимиру Плахотнюку и Илану Шору, которые сейчас скрываются от уголовного преследования в Турции и Израиле", - рассказал политолог Павел Григорчук. Если же досрочные выборы будут назначены, то главная задача России - не допустить, чтобы сторонники Санду сформировали коалицию в парламенте.



Додон при этом теоретически может попытаться до 23 декабря, когда истекает его мандат, подать в отставку с поста президента, чтобы подконтрольный ему парламент проголосовал за его назначение премьер-министром. Тогда до инаугурации Санду исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Зинаида Гречаная, председатель Партии социалистов. Это может вызвать серьезный политический кризис в стране. В ином случае Додону остается лишь побороться за победу на досрочных парламентских выборах, которые, очевидно, состоятся весной 2021 года. Тем не менее восстановить политический вес ему вряд ли удастся.



Политолог Олег Бондаренко считает, что голоса русскоязычных жителей Молдавии, которые исторически себя ассоциируют с Россией и русским миром, перейдут от Додона к председателю "Нашей партии" и мэру Бельц - второго по величине города страны - Ренато Усатому, а также к иным политическим силам, например, к "Гражданскому конгрессу" Марка Ткачука. Что интересно, Усатый занял третье место в первом туре выборов с 16,9 процента голосов и, выбыв из президентской гонки, отказался призвать своих избирателей голосовать за Додона. Напротив, политик, которого в России объявили в розыск в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, заявил, что за его преследованием стоит действующий президент Молдавии и отдельные сотрудники ФСБ России.



"Усатый стал персоной нон-грата в России, против него было возбуждено уголовное дело. Он объявлен в розыск. Но воспринимать эти обвинения всерьез не представляется возможным - это политика обиженных людей, которые его склоняли слиться с Додоном. Но он отказался. Любой политик хочет быть первым, это нормально. Поэтому Усатого сделали невъездным в Россию, объявили чуть ли не уголовником. Интересно будет наблюдать, как на внеочередных парламентских выборах львиную долю пророссийского электората возьмет партия политика, который находится в России под следствием", - поясняет политолог Бондаренко. По его мнению, пророссийскость политических сил, к которым перетекут голоса Додона, будет оппозиционной даже для Кремля. Поэтому Россия пойдет на сотрудничество с Санду. В пользу этой версии говорит и то, что с победой ее поздравил президент России Владимир Путин. Кроме того, Санду подтвердила, что уже в ближайшие дни встретится в Кишиневе с российским послом Олегом Васнецовым.



Сотрудники полиции в приграничном поселке Варница обеспечивают проезд автомобилей из Приднестровья в Молдавию в день второго тура выборов президента Молдавии. Сторонники Санду пытаются препятствовать проезду автомобилей из Приднестровья в Молдавию, чтобы уменьшить участие жителей ПМР в выборах, так как в первом туре за Додона проголосовали 74,25 процента жителей непризнанной республики.



С Бондаренко согласен старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. По его мнению, Россия будет системно работать с Санду, продолжая выстраивать нормальные отношения с Молдавией. "Российские Telegram-каналы, конечно, начнут писать, что она ужасный прозападный политик, вспомнят ее обучение в Гарварде и работу во Всемирном банке. Она станет как премьер-министр Армении Никол Пашинян. Майя Санду тоже демократическим путем пришла к власти и имеет западный бэкграунд. Россию она воспринимает не как врага, а как что-то чуждое, относится к ней более-менее спокойно. Но что хорошего в новом президенте - она понятна как политик".



Санду не предоставляет ни Кремлю, ни молдаванам, ни приднестровцам завышенных ожиданий. Мы будем слышать от нее прозападную риторику, но никакого особенного внешнеполитического разворота не случится

Алексей Токарев

cтарший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО



При этом еще во время предвыборной кампании она не раз выпускала ролики на русском языке, призывая граждан не верить распространяемым о ней слухам. В частности, обещала не ограничивать сферу применения русского языка, не закрывать русские школы и защищать права русскоязычных граждан. И даже после победы, чтобы наверняка успокоить жителей Молдавии, Санду в очередной раз отвергла обвинения в намерении закрыть русскоязычные образовательные учреждения и отменить празднование 9 Мая. При этом мало кто сомневается, что с избранием Майи Санду Молдавию ждут серьезные перемены, в том числе в сфере культурно-гуманитарной политики.



Без войны и мира



Как бы то ни было, новая политическая реальность вынуждает Россию искать различные модели взаимодействия с Молдавией, поскольку внешнеполитическая ориентация Санду однозначна и не предполагает балансирования между крупными геополитическими игроками. В то же время один из главных ее предвыборных лозунгов - это обещание разрешить приднестровский конфликт в политической плоскости. И если Додон задумывался о федерализации и даже собирался с этой целью заключить соглашение с Демократической партией в июне 2019 года, то Санду явно не пойдет на формат урегулирования, предлагаемый Россией.



"Проблема Приднестровья - это самая серьезная проблема, и Россия - часть переговорного формата, и мы будем обсуждать (...). Мы знаем, что есть важные региональные игроки в этом вопросе, и мы надеемся, что сможем найти политическое решение этого конфликта", - считает она. Санду может проявить себя как политик, которому значительная часть молдавского общества доверится как переговорщику с ПМР, в отличие от Додона. По крайней мере пока у нее есть широкое окно возможностей, чтобы начать общенациональный диалог о включении Приднестровья в состав Молдавии.



Решение приднестровского конфликта надо найти внутри страны, надо договариваться со всеми политическими партиями, нужно, чтобы все общество поддерживало такое решение

победитель президентских выборов в Молдавии Майя Санду

о возможности урегулирования конфликта в Приднестровье



Ожидать, что Молдавия может пойти на резкое обострение отношений с Приднестровьем, которое приведет к возобновлению конфликта, не стоит, считает политолог Олег Бондаренко. "Угроза обострения ситуации в Приднестровье - надуманные страшилки. ПМР целиком и полностью контролируется одной финансово-промышленной группой - "Шериф". Если там возможны какие-то риски, то все они связаны исключительно и полностью с желанием и интересами этой группы, ни с кем и ни с чем больше", - сказал он.



Не считает оправданными какие-либо опасения и молдавский политолог Павел Григорчук. Он отмечает, что в отличие от других замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, между населением непризнанной Приднестровской Молдавской Республики и жителями Молдавии нет серьезных ценностных разногласий. Мирного урегулирования не желают только коррупционеры, контрабандисты и политики, которые зарабатывают на серых схемах, считает Григорчук.



Замороженное состояние приднестровского конфликта выгодно криминальным и коррупционным группировкам Молдовы, Украины и самого Приднестровья, которые сотрудничают в контрабандных схемах, отчего страны теряют миллиарды евро

Павел Григорчук

председатель молдавской правозащитной организации "Право на справедливость"



Политолог уверен, что решение приднестровского вопроса возможно только при вмешательстве сверхдержав. Многое, по его мнению, будет поэтому зависеть от действий нового президента и министерства иностранных дел во взаимоотношении с главными геополитическими игроками. "Молдова уже становилась полем для согласия и совместных действий Запада и России. Например, в 2019 году именно при посредничестве США, Евросоюза и России удалось создать коалицию между пророссийскими социалистами и проевропейскими правыми, что привело к падению режима олигарха Плахотнюка. Получится ли добиться такого совместного успеха в урегулировании конфликта в Приднестровье, покажет время", - сказал Григорчук.



Лавры победителя в приднестровском конфликте будут у кого угодно, только не у президента Молдавии

Алексей Токарев

cтарший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО



По мнению Алексея Токарева, существуют два сценария развития событий. "Если молдавские политики сойдут с ума, то они попытаются повторить ситуацию в Грузии 2008 года, когда под нажимом неоконсерваторов в Белом доме президент Михаил Саакашвили решил силовым путем вернуть Абхазию и Южную Осетию. В таком случае Россия признает независимость Приднестровья, и оно окончательно выйдет из состава Молдавии. Но это фантастический сценарий, тогда как куда более реальный - отсутствие развития конфликта, которого на самом-то деле и нет. Полагаю, по неформальным каналам Санду предупредят, что не надо повторять судьбу Саакашвили".



Турецкая карта



В последние годы в Молдавии появился еще один сильный игрок. Турция давно начала триумфально возвращаться в регион своего исторического присутствия. Незадолго до второго тура президентских выборов в Молдавии турецкие власти сделали символический жест, предоставив беглому олигарху Плахотнюку гражданство. Надо заметить, что, несмотря на вынужденную эмиграцию, бывший лидер Демократической партии, который являлся "серым кардиналом" и на протяжении длительного времени управлял Молдавией, не потерял влияние и сейчас, по всей видимости, будет использовать свои возможности в пользу Анкары.



Предоставление президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гражданства "молдавскому магнату" можно расценивать как ставку на вхождение во внутренние дела Молдавии и признание ее сферой своих интересов. Тем более, что вооруженным глазом видно влияние Турции в Гагаузии - автономном территориальном образовании в составе Молдавии.



Турция не сильно влияет на Молдавию, только через гагаузов, но они не менее пророссийские, чем приднестровцы. В Гагаузии нет унионистских настроений и стремления войти в состав Румынии

Алексей Токарев

cтарший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО



"Гагаузия уникальный регион - он тюркоязычный и одновременно православный. Турков, конечно, там очень любят, и у Комрата с Анкарой очень много гуманитарных программ и общих проектов развития инфраструктуры", - отмечает Алексей Токарев. Так, например, Турция осуществляет финансирование строительства Комратского стадиона, стоимость работ оценивается в 10 миллионов евро. Он будет построен в соответствии со стандартами Международной федерации футбола (ФИФА) так, чтобы на нем можно было проводить матчи Лиги чемпионов. Активно в молдавские проекты вовлечена TIKA - Турецкое агентство по сотрудничеству и координации, аналог американского USAID для помощи тюркским странам и общинам. Капитал турецких компаний в Молдавии составляет более 300 миллионов евро.



У России нет евразийского интеграционного проекта для Молдавии. Скромные возможности, которые были, реализованы неполностью. Да и то их нельзя было назвать серьезными

Олег Бондаренко

директор Фонда прогрессивной политики



Политолог Олег Бондаренко считает, что Россия давно не является сильным игроком в Молдавии, в отличие от Турции, которая ведет себя в регионе все более агрессивно. "Массово пустил турок в страну Додон. Дошло до того, что многие дороги в Молдавии строятся Турцией, Гагаузия стала форпостом турецкой политики в стране. Несколько лет назад противозаконным образом Анкаре были выданы гюленовские учителя (сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают причастным к попытке государственного переворота - прим. "Ленты.ру"), они были практически похищены. В ответ на эти действия турки отремонтировали президентский дворец для Додона. Плюс Турция активно развивает инфраструктуру, строит больницы, культурные центры, библиотеки, особенно в Гагаузии", - рассказал Бондаренко.



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Нестабильность по периметру российских границ синхронно нарастает, 2020 год можно считать переломным. Межнациональные, территориальные и политические конфликты развиваются от Белоруссии до Азербайджана с Арменией. Именно поэтому один из самых важных вопросов для России в условиях поражения "пророссийского" кандидата в президенты Молдавии остается судьба Приднестровья. Насколько окажется договороспособной Санду и как она выстроит культурно-гуманитарную политику, покажет время.



Пока же стоит признать, что Россия сделала ставку на падающего политика. Теперь ей придется искать возможности, чтобы эффективно противостоять в регионе Турции, которая системно работает над вытеснением России с постсоветского пространства. Вероятно, вскоре начнется и активизация турецкого взаимодействия с региональной организацией ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) - ее антироссийский характер не вызывает сомнений. Санду вместе с тем возьмет курс на евроинтеграцию и сближение с Румынией, пытаясь по возможности не рассориться с Россией.



Александр Непогодин Источник - lenta.ru

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