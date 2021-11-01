У КазАрмии к 1/11/21 появится "Единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения" и замМО по цифровизации

20:27 19.11.2020

Верховный главнокомандующий поручил создать единого оператора для армии Казахстана



Президент Казахстана - Верховный главнокомандующий Вооруженными cилами Касым-Жомарт Токаев поручил создать единого оператора для армии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Во время заседания Президент заявил о важности оснащения казахстанской армии самыми передовыми цифровыми технологиями и средствами. Для решения этой задачи им было принято решение о введении должности заместителя министра обороны по цифровизации.



"Кроме того, Верховный главнокомандующий поручил до 1 ноября 2021 года создать Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения", - говорится в сообщении.