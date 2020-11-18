КырФинпол задержал экс-директора Кыргызского театра оперы и балета Болотбека Осмонова

20:45 19.11.2020

От Ислам Розиев -19 ноября 2020



Пресс-служба Финансовой полиции сообщила о задержании экс-директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета Болотбека Осмонова.



Осмонова задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением. По данным ведомства, бывший директор заключил заведомо невыгодный договор, в результате чего госбюджету нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона сомов.



Меру пресечения Осмонову изберет Первомайский районный суд Бишкека 19 ноября.



Осмонов уволился с поста директора театра в январе 2019 года. Это произошло после того, как министр культуры Азамат Жаманкулов раскритиковал Осмонова из-за проведенного турнира по компьютерной игре Dota 2 в здании театра.