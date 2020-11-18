 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отдел кадров своей администрации Байден доверил легендарной идиотине Джен Псаки
00:05 20.11.2020

После избрания в 2016 году Дональда Трампа Джен Псаки ушла с поста официального представителя Госдепа США и устроилась на телеканал CNN комментатором.

Джо Байден, который считает себя выбранным главой Соединенных Штатов предложил ей возглавить группу контроля ключевых назначений президентской администрации. Это несмотря на то, что сейчас Байден не может назначать кого-либо на посты в администрацию, поскольку он официально не вступил в должность президента США. Церемония инаугурации состоится в конце января 2021 года. В случае своего назначения Псаки несомненно сможет побороться со стариной Джо в номинации "самые яркие выступления".

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хиты Псаки

Девять самых тупых цитат Джен Псаки (представитель госдепартамента режима США)
1. О берегах Белоруссии

"Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".

2. О "выборных каруселях"

"Мы не признаем результаты референдума, который прошел в Донецке и Луганске. Были сообщения о выборных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей и голосовании за отсутствующих".

На вопрос корреспондента Associated Press Мэтью Ли о том, что же такое "выборная карусель", Псаки призналась, что просто читает текст и не знает, что это значит. Но пообещала уточнить у своих коллег.

Журналист уточнил, что речь не идет о катающихся детях на карусели, она ответила: "Думаю, нет, у них там свои технологии".

3. О поставках газа из Европы в Россию

"Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию".

4. О прошлом Виктории Нуланд

"Вы все хорошо знаете Викторию и наверняка в курсе, что когда ей было 23 года, она 8 месяцев жила на борту русского судна и, возможно, узнала там определенную лексику".
Псаки, отвечая на уточняющий вопрос, предположила, что на борту этого рыболовецкого судна Нуланд могла узнать русскую ненормативную лексику.

Журналисты отметили, что заместитель госсекретаря ругалась по-английски, не используя выражения на русском.

"Ладно, это я пошутила", - сказала Псаки, и сама же посмеялась над своей "шуткой". Но представители СМИ ее веселья почему-то не разделили.

5. О долге Украины за газ

На вопрос о требованиях России заплатить за газ, поставленный на Украину, и о том, что оплата поставленного товара – это основа нормальных товарно-денежных отношений, Джен высказала свою точку зрения:

"Я понимаю, что они говорят. Но если учесть соглашения, которые заключались между странами в прошлом, и то, что происходит сейчас, очевидно, что это уже не просто бизнес-спор".

Дополнительно разобраться в вопросе она пообещала тогда, когда вернется в офис.

6. О визитах представителей США на Украину

Примечательной была реакция официального представителя Госдепа на вопрос о том, что украинские власти посылали войска в Восточную Украину сразу после визита в Киев высокопоставленных представителей США:

"Я думаю, вы просто повторяете слова министра иностранных дел Лаврова".
А на просьбу все же дать ответ Псаки предложила перейти к следующему вопросу.

7. О фотографиях Бабая

Еще один перл был связан с обсуждением доказательств Госдепа относительно присутствия российских военных на востоке Украины. В качестве доказательств Псаки привела фотографии, где был запечатлен ополченец из Славянска по прозвищу Бабай:

"Эти фотографии обошли все мировые СМИ. Они были в "Твиттере", и они находятся в открытом доступе. На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России".

Журналисты остались в недоумении и попытались развить тему, спросив у Псаки, зависит ли теперь вся разведка правительства США от фотографий в интернете. Но ее ответ ситуацию не прояснил:
"Эти снимки из открытых источников. Выводы делайте сами".

8. Об увольнении

Официальный представитель государственного департамента США Дженнифер Псаки на своей странице в Twitter опровергла информацию о своем увольнении.
По ее словам, она "все еще остается здесь, как и сильная, демократическая Украина".

9. Об оскорблении Дещицы в адрес В.В.Путина

"Оскорбляя Владимира Путина, глава украинского МИД пытался стабилизировать ситуацию у посольства РФ в Киеве".

Источник - kadara.ru
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