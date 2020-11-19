Война вакцин. Китай обвинил США в бессилии перед пандемией, - А.Комраков

00:16 20.11.2020 Война вакцин превращается в геополитическое противостояние



Анатолий Комраков

19.11.2020



Пекин недоволен "национализацией" Вашингтоном антиковидных вакцин.

Китайцам понравилась похвала России за успехи в борьбе с эпидемией коронавируса. Но очень разочаровало нежелание США работать над общемировой вакцинацией. Белый дом изо всех сил нарушает глобальное сотрудничество по борьбе с эпидемией, пишут официальные китайские издания. В мире формируются несколько глобальных центров "спасения человечества" от COVID-19, говорят эксперты "НГ". Но все эти центры будут работать на бизнес-интересы фармкомпаний, а также играть роль "мягкой силы" стран-производителей.



Ежедневно в США в среднем подтверждается около 150 тыс. новых случаев заражения COVID-19. И Белый дом бессилен в попытках наладить санитарно-эпидемический контроль в своей стране, пишет государственное китайское издание "Жэньминь жибао".



Вакцина является основой для завершения глобальной пандемии, а совместная разработка и справедливое распределение вакцины уже стали всеобщим консенсусом. Однако Белый дом ставит США превыше всех и с самого начала вспышки эпидемии уже начал осуществлять "национализацию" вакцины, пишет издание.



На мировых рынках последнее время штормит: с одной стороны, поступают обнадеживающие новости от производителей антиковидных вакцин, с другой – тяжелая ситуация с пандемией во многих странах заставляет возвращать ограничения. Это создает угрозу начавшемуся восстановлению экономики, увеличивая риски более глубокого и продолжительного кризиса (суточный прирост в России составил 23,6 тыс. случаев, что является максимальным за весь период пандемии, так же как и 463 подтвержденных летальных исхода).



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время 172 страны и региона мира уже присоединились к плану поставки вакцин от коронавируса нового типа с целью, чтобы к концу 2021 года удалось предоставить как минимум 2 млрд доз. Однако США не проявляют к этому интереса. "По факту в ситуации глобальной пандемии США, обладающие самыми передовыми в мире медицинскими условиями, стали самой слабой в отношении борьбы с эпидемией страной", – пишет "Жэньминь жибао".



Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил в четверг, что к концу декабря в стране будут готовы к распространению 40 млн доз вакцин, причем речь идет о двух вакцинах, одну из которых совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, вторую – американская Moderna. Азар отметил на брифинге в среду, что этого количества должно хватить для вакцинации около 20 млн американцев из наиболее уязвимых групп.



По данным ВОЗ, на сегодняшний день клинические испытания проходят в общей сложности 47 вакцин-кандидатов, 10 из них дошли до третьей фазы испытаний, пишет немецкая DW. В России уже получили допуск две вакцины от коронавируса: "Спутник V" (первая в мире такая вакцина) и "ЭпиВакКорона".



Причем производства "Спутник V" могут быть развернуты в Китае и Индии, об этом заявил во вторник на саммите стран БРИКС президент Владимир Путин. По его словам, эти производства будут не только для собственных потребностей, но и для третьих стран. В РФПИ сообщают, что уже получили заявки на закупку из 50 стран в общей сложности на 1,2 млрд доз, то есть речь идет о 600 млн человек. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к декабрю 2020 года производство препарата должно вырасти в пять раз – до 1,5 млн.



Китай благодарит Владимира Путина за его позитивную оценку достижений страны в борьбе с COVID-19 и готов содействовать созданию сообщества здравоохранения человечества, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Обе страны также объединили свои усилия для борьбы с "политическим вирусом", сказал он, очевидно имея в виду США и действующего президента Дональда Трампа, который положил немало усилий, чтобы заставить Китай "заплатить" за упущенный в Ухане вирус.



Китай и Россия продают вакцины против коронавируса по всему миру, стремясь расширить свое влияние, писала американская Los Angeles Times. Хотя она не отрицает, что США традиционно ведут себя в таких ситуациях вполне эгоистично. Когда противовирусный препарат "Ремдесивир" показался многообещающим, США купили 90% всего его количества в мире. Впрочем, когда началась пандемия COVID-19, более 70 стран установили контроль за медицинскими принадлежностями, чтобы не допустить их обмена или продажи за границу, отмечает Los Angeles Times и констатирует, что "сейчас, видимо, люди на планете все также не собираются жить как одна большая семья".



По подсчетам газеты, человечеству понадобится свыше 10 млрд доз, чтобы победить пандемию. Население планеты – 7,8 млрд человек, а вакцинировать надо 80% населения. С учетом того, что многие разрабатываемые сейчас вакцины состоят из двух инъекций, понадобится 12 млрд доз. Специалисты считают, что даже если нарастить производственные возможности, то вакцинация 80% населения планеты завершится только в 2024 году, пишет газета.



Конкретного ответа на вопрос о том, как и на каких условиях будет происходить распределение вакцины от COVID-19 в мире, пока нет, ведь большинство из них нужно хранить при очень низких температурах, а это сопряжено с серьезными трудностями при их хранении и транспортировке, отмечает DW.



Тем не менее страны готовятся принимать вакцину и даже уже закладывают в свои бюджеты суммы на ее приобретение. Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции в рамках проекта COVAX обойдется Украине в 14 долл. на человека (две дозы по 7 долл.), заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Ранее похожие цифры (1 тыс. руб., 12,7 долл.) называл бывший глава ФАС Игорь Артемьев.



На днях в министерстве здравоохранения Косово сообщали, что республика получит 360 тыс доз вакцин в дар от COVAX. Это международный механизм, запущенный ВОЗ, согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны, в том числе Китай. ЕС увеличивает свой взнос в COVAX до 500 млн евро для обеспечения вакцин COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода, сообщил Европейский Союз на прошлой неделе. Вместе с тем сообщалось, что Россия не стала присоединяться к этому механизму, так как не уверена, что в его рамках будет происходить распространение ее вакцин.

"Заработок фармкомпаний на вакцине от коронавируса может составить порядка 10 млрд долл в год, если иметь в виду массовую вакцинацию населения США и стран ЕС, – подсчитал для "НГ" исполнительный директор департамента компании "Универ Капитал" Артем Тузов. – При этом стоимость вакцины не должна превышать 20 долл за дозу. Сумма в 10 млрд долл в год на вакцинацию от гриппа – это средний уровень затрат государств Европы и США. Самая низкая цена среди наиболее приближенных к регистрации иностранных вакцин-кандидатов в 3–4 долл от AstraZeneca. Около 10 долларов нужно будет заплатить за дозу от Johnson&Johnson. Более 19 долларов может стоить разработка Pfizer с BioNTech. Пока самая дорогая вакцина – от американской компании Moderna (25–30 долл за дозу). Всего объем мирового рынка противовирусных препаратов в 2019 году составлял 52,1 млрд долл, а к 2027 году эта сумма вырастет до 75 млрд.)".

Всеобщая вакцинация зависит от подходов каждого государства по предоставлению медицинской помощи своим гражданам, продолжает эксперт. "Страны, в которых победила страховая медицина, смотрят на вакцину и ее стоимость, как на источник дохода фармкоманий. В то же время, страны с большой социальной ответственностью в области медицины смотрят на вакцину, как на неизбежные затраты государства по бесплатной вакцинации населения. И такие социальные государства заинтересованы в самостоятельном государственном производстве вакцины, чтобы по максимуму снизить ее себестоимость и убрать коммерческую наценку из цены вакцины. По сути мир разделился по этому принципу на две неравные части. Стремление Китая и РФ распространять вакцину без ВОЗ выглядит в этом контексте очень правильным. В ВОЗ есть лоббисты фармкомпаний, работающие на коммерциализацию вакцинации от коронавируса. Остается вопрос беднейших стран, в которых никакой медицины по сути нет, а вакцинация там тоже необходима. Тут понадобятся усилия ООН и тут возможно общее решение стран ООН", - говорит Тузов.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов не видит причин, почему бы России не присоединиться к механизмам ВОЗ по распространению вакцин. "Если ВОЗ рекомендует российские вакцины, то это станет драйвером их продаж в мире. Если система будет универсальной, то и цены в ней будут универсальными, а более богатые страны смогут поддержать более бедные государства". По мнению Власова, однако, фармкомпании не станут работать себе в убыток. "Задача фармкомпаний – не спасение человечества, а покрытие затрат на производство лекарств и получение прибыли. Не надо забывать, что этот вид деятельности входит в пятерку самых прибыльных бизнесов в мире". "Создание такого механизма (сообщества здравоохранения человечества – "НГ") вполне вероятно, но все зависит от способности различных стран договариваться между собой, – говорит президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Вероятно, мы увидим 3–4 альтернативных механизма. Один будет реализован в США и возможно ЕС на основе западных вакцин, другой Россией на основе российской вакцины, третий – Китаем на основе своей вакцины. Пока Россия, Китай, ЕС и США – это четыре наиболее вероятных кандидата на создание своих собственных "вакцинных" блоков".

Россия может произвести вакцинацию за счет ОМС, ряд западных стран также могут заложить на это деньги из бюджета, считает эксперт. "Все-таки вакцинация стоит дешевле, чем меры по содержанию населения за государственный счет, которые стоили Западу 10-20% ВВП. В отношении развивающихся стран ситуация интереснее. Вероятно, Всемирный банк, Новый банк развития БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, возможно ВЭБ и РФПИ станут кредиторами развивающихся стран на реализацию проектов вакцинации", думает Манкевич. Источник - ng.ru

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