В китайском вопросе хвост Трампа виляет собакой Байдена, - В.Скосырев

00:20 20.11.2020

Политика США в отношении КНР мало изменится с приходом новой администрации



Владимир Скосырев

19.11.2020



Американцы хотят усилить свое военное присутствие в Индийском и Тихом океанах.

Уходящая администрация США опубликовала документ, в котором указано, что нужно сделать, чтобы не позволить КНР столкнуть Америку с пьедестала сверхдержавы. Согласно докладу Госдепартамента на 74 страницах, Вашингтону следует сохранить самую мощную армию в мире, по-новому оценить и укрепить альянсы с другими странами, воспитать публику так, чтобы она поняла масштабы китайской угрозы. В материале раскрываются постулаты стратегии сдерживания Китая и параметры политики в Азии. Одновременно Дональд Трамп цементирует свое китайское наследие, отправив Роберта О’Брайена, помощника по национальной безопасности, в Ханой и Манилу.



Коммунистическая партия Китая (КПК) не просто хочет завоевать место на самом верху здания мирового порядка, основанного на свободе государств-наций и принципах, на которых созданы США. Она еще стремится провести его фундаментальную ревизию, чтобы осуществить свои глобальные амбиции. Раздувая гипернационалистические настроения внутри страны, развязав репрессии против своего народа, КПК стремится перестроить международные институты на базе марксизма-ленинизма, говорится в докладе.



Если бы его авторы ставили задачей нагнать страху на обывателя, то им стоило бы выпустить более примитивный текст с примерами из повседневной жизни китайцев. Но документ предназначен для элиты, влияющей на разработку политики. Комментаторы даже сравнивают его с "длинной телеграммой", отправленной в Госдепартамент Джорджем Кеннаном, заместителем главы американской дипмиссии в Москве, в 1946 году. В телеграмме Кеннан доказывал, что советский режим стремится к экспансии и его нужно сдержать в областях, имеющих стратегическую важность для США. Она послужила обоснованием для антисоветской политики президента Гарри Трумена.



Вэй Чжуню, профессор Фуданьского университета в Шанхае, говорит, что доклад Госдепа имитирует идею Кеннана о сдерживании СССР. Он также выпущен для того, чтобы ограничить политику новой администрации по Китаю. Трамп не желает дать избранному президенту Джозефу Байдену пространство для ослабления напряженности. А Лю Вэйдун, эксперт Академии общественных наук КНР, полагает, что доклад не будет иметь большого влияния на китайско-американские отношения, так как им падать дальше просто некуда. К тому же в Вашингтоне берет верх общий, двухпартийный подход к Китаю. И Байдену придется его придерживаться.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Стратегию Трампа, да и его предшественника Барака Обамы, часто сравнивали со знаменитой телеграммой Кеннана. Но по глубине анализа современные американские идеологи ничего подобного депеше Кеннана пока не произвели. Упор на военную мощь, патриотизм – это мобилизационные штампы, которые могут быть распространены на конфликт США с любой державой. Что касается намерений Трампа, то он старается связать руки Байдену. Он делает все, чтобы осложнить жизнь Байдену, который хотел бы устроить хотя бы экономическую разрядку в отношениях с Китаем. Но даже это команда Трампа очень сильно затруднит".



Хозяин Белого дома в оставшиеся до ухода недели старается показать, что его задел в сфере противостояния амбициям КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе велик, и сменщику придется следовать заданной линии. Не случайно Роберт О’Брайен вслед за госсекретарем Майклом Помпео отправлен во Вьетнам и Филиппины. Как утверждает South China Morning Post, цель поездок – внушить лидерам этих стран уверенность в том, что они могут опереться на США в спорах с Пекином об островах в Южно-Китайском море.



В этом же ряду следует рассматривать сенсационное предложение министра ВМС США Кеннета Брейтвейта создать новый флот. Он пожаловался на то, что 7-му флоту США, который базируется в Японии, трудно патрулировать Тихий и Индийский океаны. Для сдерживания Китая нужно иметь еще один флот, который мог бы обосноваться в Сингапуре.