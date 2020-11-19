 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.11.2020
00:20  В китайском вопросе хвост Трампа виляет собакой Байдена, - В.Скосырев
00:16  Война вакцин. Китай обвинил США в бессилии перед пандемией, - А.Комраков
00:15  Трюки "голодоморщиков". О фальсификациях западных историков с "опорой на архивы", - Дм.Верхотуров
00:05  Отдел кадров своей администрации Байден доверил легендарной идиотине Джен Псаки
Четверг, 19.11.2020
20:45  КырФинпол задержал экс-директора Кыргызского театра оперы и балета Болотбека Осмонова
20:29  Почетный лазальщик по заборам Камчы Ташиев возглавил межправительственную делегацию Киргизии по делимитации и демаркации границы
20:27  У КазАрмии к 1/11/21 появится "Единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения" и замМО по цифровизации

19:20  "На свой страх и риск". Как и зачем русские рискнули завоевать Сибирь?
19:10  Игра в нестабильность. В Молдавии пришла к власти оппозиция, - А.Непогодин
18:28  Законопроект о борьбе с радикальным исламом и "сепаратизмом" доработан и направлен в Национальное собрание и Сенат Франции
18:02  Пандемия - это заговор мировых элит, которые хотят создать мир без Бога, мир сатаны, - Андреа Шпалингер
17:59  Мова юбер аллес. С 1 сентября на Украине нет русских школ, - Лев Золотко
17:53  КирЦИК вернул документы 12 кандидатам в президенты. Фамилии
16:58  Ждет ли Казахстан повторение "кейса Кыргызстана" – С.Масаулов
16:55  Проблема популистов у власти характерна не только для Армении, - Айк Халатян
16:49  ДраконоМедведь против Американского Орла: кто кого? - Хенрик Вереншельд
16:47  "Мы были предоставлены сами себе". Как армянские добровольцы воевали в Карабахе
16:42  Плесень и сырость. Переселенцы с юга на север Казахстана показали свои "красивые" дома
16:33  В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты "Сокровища Степи"
16:32  Знатный удар по Рос-системным либералам: задержан Михаил Мень
16:30  Борьба с борцами против сбытчиков наркотиков в Узбекистане, - Сурайе Масадикова
15:00  СССР был разный! Не все было радужно и не уж точно не все плохо, - Галина Иванкина
14:41  Скончался известный казахстанский историк, ветеран войны Уахит Шалекенов
14:29  Киргизию "реформаторы" толкают к правовому хаосу и беспределу, - Канат Исаев
13:33  Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова, - А.Шыкмаматов
12:02  За махинации и поборы задержан глава Соцфонда Киргизии Исралиев
11:49  В формате USA free. создание зоны свободной торговли без США заставило Байдена разволноваться, - О.Щукин
10:47  Финансисты теряют контроль над Миром. Система не просто в кризисе - на пороге разрушения! - М.Хазин
09:40  Что не так с правилами ротации политических служащих в Казахстане? - Д.Ашимбаев
09:37  Домой с пустой корзиной. Грядущая зима станет тяжелым испытанием, - "ВечБишкек"
09:28  Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита, - Е.Погребняк
08:41  "Азиатский банк развития" назначил нового директора в Казахстане Им стал узбек Нариман Маннапбеков
07:32  Китай занимает место СССР: Новый мир обречен стать двуполярным, - "СП"
00:39  Иностранцы в России должны будут принять "соглашение о лояльности", - "НГ"
00:22  Дональд Трамп минирует Джо Байдена, - "Къ"
00:18  Взломанная демократия Америки, - В.Прохватилов
Среда, 18.11.2020
21:18  Акимат Алматы: карантин мы приближали, как могли, - Гаухар Кульжабаева
20:17  "Приходится увиливать". Заминдошколобраза Узбекистана Юлдашев забыл выключить микрофон...
19:57  Пекин применил против Дели секретное оружие. Индийские солдаты были вынуждены покинуть захваченные горные вершины, - "НГ"
18:47  Застройщик подал в суд с просьбой аннулировать охранный статус дома-памятника в центре Ташкента
18:03  Нет Ханституции! В Бишкеке готовят 22/11 массовый мирно-погромный марш против узурпаторов
16:15  Нефте-брейк: почему страны ОПЕК+ оставили сделку неизменной, - В.Воронов
16:13  Почему у китайцев нет "второй волны" коронавируса?
16:11  Рублевая порука: переводы в СНГ выросли до максимума за два года
06:54  Казахстанская много-псевдо-партийная система. Чисто методологический вопрос, - Д.Ашимбаев
06:51  Эксплуатация казахского национал-патриотизма. Одним национализмом сыт не будешь, - Т.Мамырайымов
06:30  Китай испытал микроволновое оружие в Ладакхе
02:31  Зона свободной торговли в Азии - оковы для Китая, - Мартин Фриц
02:30  Последний подожжет все. Армяне покидают Карабах, - "Вild"
02:29  У клана Трампов есть молодое будущее, - Сандра Уорд
02:28  Общественность заставила Токаева отменить строительство отеля в каспийском заповеднике Бозжира
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В китайском вопросе хвост Трампа виляет собакой Байдена, - В.Скосырев
00:20 20.11.2020

Политика США в отношении КНР мало изменится с приходом новой администрации

Владимир Скосырев
19.11.2020

Американцы хотят усилить свое военное присутствие в Индийском и Тихом океанах.
Уходящая администрация США опубликовала документ, в котором указано, что нужно сделать, чтобы не позволить КНР столкнуть Америку с пьедестала сверхдержавы. Согласно докладу Госдепартамента на 74 страницах, Вашингтону следует сохранить самую мощную армию в мире, по-новому оценить и укрепить альянсы с другими странами, воспитать публику так, чтобы она поняла масштабы китайской угрозы. В материале раскрываются постулаты стратегии сдерживания Китая и параметры политики в Азии. Одновременно Дональд Трамп цементирует свое китайское наследие, отправив Роберта О’Брайена, помощника по национальной безопасности, в Ханой и Манилу.

Коммунистическая партия Китая (КПК) не просто хочет завоевать место на самом верху здания мирового порядка, основанного на свободе государств-наций и принципах, на которых созданы США. Она еще стремится провести его фундаментальную ревизию, чтобы осуществить свои глобальные амбиции. Раздувая гипернационалистические настроения внутри страны, развязав репрессии против своего народа, КПК стремится перестроить международные институты на базе марксизма-ленинизма, говорится в докладе.

Если бы его авторы ставили задачей нагнать страху на обывателя, то им стоило бы выпустить более примитивный текст с примерами из повседневной жизни китайцев. Но документ предназначен для элиты, влияющей на разработку политики. Комментаторы даже сравнивают его с "длинной телеграммой", отправленной в Госдепартамент Джорджем Кеннаном, заместителем главы американской дипмиссии в Москве, в 1946 году. В телеграмме Кеннан доказывал, что советский режим стремится к экспансии и его нужно сдержать в областях, имеющих стратегическую важность для США. Она послужила обоснованием для антисоветской политики президента Гарри Трумена.

Вэй Чжуню, профессор Фуданьского университета в Шанхае, говорит, что доклад Госдепа имитирует идею Кеннана о сдерживании СССР. Он также выпущен для того, чтобы ограничить политику новой администрации по Китаю. Трамп не желает дать избранному президенту Джозефу Байдену пространство для ослабления напряженности. А Лю Вэйдун, эксперт Академии общественных наук КНР, полагает, что доклад не будет иметь большого влияния на китайско-американские отношения, так как им падать дальше просто некуда. К тому же в Вашингтоне берет верх общий, двухпартийный подход к Китаю. И Байдену придется его придерживаться.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Стратегию Трампа, да и его предшественника Барака Обамы, часто сравнивали со знаменитой телеграммой Кеннана. Но по глубине анализа современные американские идеологи ничего подобного депеше Кеннана пока не произвели. Упор на военную мощь, патриотизм – это мобилизационные штампы, которые могут быть распространены на конфликт США с любой державой. Что касается намерений Трампа, то он старается связать руки Байдену. Он делает все, чтобы осложнить жизнь Байдену, который хотел бы устроить хотя бы экономическую разрядку в отношениях с Китаем. Но даже это команда Трампа очень сильно затруднит".

Хозяин Белого дома в оставшиеся до ухода недели старается показать, что его задел в сфере противостояния амбициям КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе велик, и сменщику придется следовать заданной линии. Не случайно Роберт О’Брайен вслед за госсекретарем Майклом Помпео отправлен во Вьетнам и Филиппины. Как утверждает South China Morning Post, цель поездок – внушить лидерам этих стран уверенность в том, что они могут опереться на США в спорах с Пекином об островах в Южно-Китайском море.

В этом же ряду следует рассматривать сенсационное предложение министра ВМС США Кеннета Брейтвейта создать новый флот. Он пожаловался на то, что 7-му флоту США, который базируется в Японии, трудно патрулировать Тихий и Индийский океаны. Для сдерживания Китая нужно иметь еще один флот, который мог бы обосноваться в Сингапуре.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605820800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроекты по реализации Послания Президента Казахстана
- Парламентская фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушала отчет Правительства о реализации Предвыборной программы
- "Ходят, пальцы на "распальцовке"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №758
- Забавный вопрос по поводу приговора Ертаеву и Ибрагиму
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №761
- Нельзя бороться с нарушителями закона, нарушая закон
- Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ
- Сенаторы прорабатывают республиканский бюджет на 2021-2023 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  