Курдайских погромщиков КазСуд отпускает на свободу - 100 часов исправительных работ в наказание...

07:51 20.11.2020

Несколько участников кордайских беспорядков выпустят на свободу

Им назначили 100 часов принудительных работ.



Фото : pxhere.com19 ноября 2020, 23:51

19 ноября в военном суде рассмотрели дела четверых участников кордайских беспорядков, сообщает zakon.kz.



В итоге реальный срок им заменили ограничением свободы – от трех до четырех лет, передает КТК.



В конце сентября, когда проходил суд над участниками погромов, семерым подсудимым дали сроки от трех до восьми лет. Осужденные с решением судьи не согласились. Пятерых мужчин тогда признали виновными в погромах, еще двоих – в кражах.



Адвокаты подали апелляционные жалобы. В результате четверых из семи мужчин освободят из-под стражи. Им назначили 100 часов принудительных работ. Также за ними установят контроль. Еще троим повезло меньше. Им приговор не изменили.



Массовые погромы случились в поселках в конце зимы. Сначала конфликт разгорелся в с. Сортобе - две машины не поделили дорогу. По этому конфликту был вынесен приговор зачинщикам - отцу и сыну Юнху. В продолжение конфликта произошло нападение на полицейских. По данному факту тоже был оглашен приговор троим братьям. Позже произошли массовые столкновения. В результате погибли 11 человек, почти 200 получили травмы. Сожжено больше 100 домов и автомобилей.