 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мы их душили, душили... КазСуд приговорил убийцу проститутки к... полутора годам
07:54 20.11.2020

19-летний парень случайно убил девушку во время сексуальных игр. Ему вынесли приговор
Присяжные заседали осудили его на 1,5 года лишения свободы.

Суд присяжных заседателей вынес приговор 19-летнему парню, который обвинялся в случайном убийстве проститутки и краже, передает zakon.kz.

Уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Темиртау рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области.

Как было установлено в суде, 15 мая 2020 года около 21.30 часов на одном из интернет-сайтов в разделе "проститутки Темиртау" парень выбрал девушку и договорился с ней об интимной встрече за денежное вознаграждение из расчета 25 000 тенге за один час.
В 22 часа девушка приехала к нему домой. Но одного часа парню не хватило и он решил продлить встречу еще на час. Девушка предложила внести в сексуальные игры перчинки - с контролем дыхания и удушения.

Парень выполнил ее просьбу и начал ее душить, взял с прикроватной тумбы барсетку с текстильным ремнем и через голову девушки накинул ремень на шею, перекрывая дыхательные пути и поступление кислорода в легкие.

Это длилось достаточно долго, но парень не подумал, что ем самым может причинить вред девушке. В результате, согласно заключения эксперта, она умерла от асфиксии, которая развилась в результате сдавления органов шеи петлей при удавлении.
После чего парень забрал те самые 50 000 тенге, которые он заплатил девушке за интимные услуги, и ее сотовый телефон марки "Орро" стоимостью 80 000 тенге.

При вынесении приговора присяжные учли обстоятельства, при которых были совершены эти неосторожное и умышленное преступления, их характер и тяжесть, прямой вид умысла за кражу.

При этом смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал его признание вины и раскаяние в содеянном. К тому же в подобный переплет молодой человек попал впервые.

В итоге суд присяжных заседателей признал его виновным в неосторожном убийстве и краже, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Также суд взыскал с осужденного материальный ущерб в 3 млн 250 тысяч тенге в пользу потерпевшей стороны. Кроме того, он должен оплатить процессуальные издержки в размере 1,4 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу, представитель потерпевшей и прокурор обжаловали вынесенный приговор.

Источник - zakon.kz
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