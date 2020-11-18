Казахстанская Компартия переименовалась в Народную. Имитация поли-партийности

08:07 20.11.2020

Старейший коммунист Казахстана собирается воссоздать компартию

Громкое заявление сделал Владислав Косарев. Он сообщил, что уходит от соратников, которые переименовали его родную КНПК просто в народную. И теперь она никак не ассоциируется с заветами Ильича



Бахтияр Даркеев, 18 ноября



Главный коммунист страны создаст новую партию. Громкое заявление сделал сегодня Владислав Косарев. Он сообщил, что уходит от соратников, которые переименовали его родную КНПК просто в народную. И теперь она никак не ассоциируется с заветами Ильича. Мажилисмен уверен, что за ним пойдут и другие принципиальные члены партии. Правда, сам он пока из нее не вышел.

Владислав Косарев, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Сейчас кому-то из органов власти захотелось убрать слово "коммунистическое" из лексикона, чтобы в стране такое слово не применялось, и поэтому переименовали – "коммунистическую народную" убрали и оставили просто "народную". Я считаю, что мои друзья допустили грубейшую политическую ошибку. Просто они извратили коммунистическую идеологию, втоптали ее за право остаться в Парламенте.

Раздосадованный Косарев заявил, что на начальном этапе это будет общественное объединение, ведь для регистрации политической партии необходимо набрать не меньше 1300 членов. И сделать это до выборов в Мажилис, очевидно, уже не получится. Поэтому в следующем созыве старейшего коммуниста страны казахстанцы могут уже не увидеть. В Парламенте 83-летний Косарев проработал больше 13 лет. Он застал еще его первый созыв и относил себя, как сам заявляет, к позитивной оппозиции. После переименования основатель КНПК посчитал, что его и партию уже ничего не связывает. А саму инициативу назвал предательством однопартийцев.

Владислав Косарев, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Создать партию, построить ее, вывести ее на уровень парламентской – это стоило больших трудов. Никому неизвестно, сколько мне пришлось провести бессонных ночей, хлопотливых дней. Партию создавали восемь лет – мы шли к тому, чтобы стать парламентской. Прошли и критику, и невзгоды; наладили отношение с органами власти, когда мы их критиковали, не унижая их достоинства. Это было искусство наше.