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Афганский котел: кто выиграет от вывода войск США из страны, - А.Хроленко
08:57 20.11.2020

19.11.2020
Александр Хроленко

На фоне вывода американских войск из Афганистана, в северных и южных провинциях страны продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и талибами

При этом террористическая группировка наращивает технологический уровень вооружения и оснащения, получает и активно применяет новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов и снайперские винтовки с прицелами ночного видения.

Кто мешает американцам уйти из Афганистана
Выполняя договоренности с "Талибаном"* (от 29 февраля 2020 года), Соединенные Штаты поэтапно выводят свои войска из Исламской Республики Афганистан (ИРА). Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер 17 ноября заявил, что к 15 января в стране останутся лишь 2500 военнослужащих из действующих сегодня 4500. При этом талибы наращивают боевую активность, будто подчеркивая бессмысленность военных операций и огромных затрат США в Афганистане с октября 2001 года.
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Губернатор северной афганской провинции Фарьяб Накибулла Файк в понедельник заявил о перевооружении "Талибана"* новейшими снайперскими винтовками с прицелами ночного видения. Для разведки боевики используют также беспилотники иностранного производства, способные собирать и передавать информацию в любое время суток. Такой "апгрейд" террористической группировки серьезно угрожает правительственным силам, не обещает мира афганскому народу, и очень тревожит соседние страны.

Гражданская война
Афганистан в боестолкновениях ежедневно теряет убитыми и ранеными десятки военнослужащих и полицейских. Это стало настолько будничным и привычным, что население могут по-настоящему взволновать разве что теракты с одновременной гибелью сотен людей. Хроника событий не оставляет надежд на близкий мир.

Талибы 18 ноября атаковали силы безопасности в северной провинции Баглан – погибли двое афганских военнослужащих. В этот же день от взрыва придорожной мины в провинции Фарьяб погибли пятеро сотрудников сил безопасности, в том числе начальник уездной полиции Сафар Мохаммад Бидар. В приграничном уезде Кайсар (той же провинции) правительственные силы в ходе рейда и авиаудара уничтожили 39 талибов.
Днем ранее талибы атаковали контрольный пункт в северо-восточной провинции Бадахшан, в боестолкновении погибли 12 полицейских и десять получили ранения. Бои шли во многих провинциях страны. Минобороны ИРА сообщило об уничтожении 37 боевиков "Талибана"* в результате авиаудара в уезде Дашти-Арчи провинции Кундуз. Шесть талибов убиты в боестолкновении в провинции Герат, и еще десять – в Забуле.

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Заметим, что афганские силы безопасности проводят 96% операций самостоятельно, без поддержки иностранных военнослужащих. Присутствие последних в ИРА становится все более символическим и бесполезным. Ситуацию абсурда дополняет деятельное раскаяние австралийских партнеров в неоправданном уничтожении 39 афганских граждан (пленных боевиков) в 2009 – 2013 годах. Командующий ВС Австралии генерал Ангус Кэмпбелл извинился перед Афганистаном, и обещал привлечь к ответственности 25 подозреваемых спецназовцев.

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Австралия участвовала в афганских операциях США и НАТО с 2001 года, сегодня местных военнослужащих обучают 300 австралийских инструкторов. Если эстафету признаний продолжат и другие иностранные участники начатой американцами операции в Афганистане, мир содрогнется. По данным ООН, только за минувшее десятилетие в ходе боевых действий погибли и были ранены свыше 100 тысяч мирных афганцев. Следователям хватило бы работы на многие годы.

Очевидная эскалация насилия, и формирование удобной платформы для международных террористов в Афганистане побудили генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выступить против преждевременного вывода войск США и альянса.

Акт невиданной политической дерзости по отношению к Вашингтону можно объяснить нежеланием европейцев возвращаться на большую афганскую войну после того, как в регионе все пойдет вразнос – по планам "Талибана"* (других пока нет, и перспектива прозрачна). Интересно, что Столтенберг вчера отдельно обсудил миссию НАТО с президентом ИРА Ашрафом Гани, и обещал помогать в борьбе с международным терроризмом, продолжать обучение и консультации афганских сил безопасности.

Со своей стороны, страны Центральной Азии и Евросоюз призывают афганцев к немедленному прекращению огня, ведь это единственное и необходимое условие для вовлечения ИРА в региональные экономические процессы, для старта крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Россия поддерживает намерение Исламской республики Афганистан стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Кабул успешно развивает двустороннее сотрудничество с Душанбе, Минском, Ташкентом и другими странами.
Сегодня в афганской столице премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудил с президентом Ашрафом Гани двусторонние отношения и мирные переговоры с "Талибаном"*. Не менее активную переговорную позицию занимает Нью-Дели.

Соперничающие между собой Индия и Пакистан взаимообразно опасаются перехвата контроля над Афганистаном, и стремятся заполнить вакуум после ухода американцев (то есть усилить свои позиции на "шахматной доске"). В этом "треугольнике взаимоотношений" нередко искрит. Ранее официальный представитель армии Пакистана генерал Бабар Ифтихар заявил, что "индийские дипломаты в Афганистане регулярно контролируют различные террористические действия", и оказывают финансовую поддержку боевикам в ИРА с целью подготовки атак против Пакистана.

Министерство иностранных дел Афганистана опровергло эту информацию. Подобное внимание соседей порой вынуждает администрацию Ашрафа Гани обсуждать варианты полномасштабной гражданской войны (текущее состояние конфликта в Афганистане официально войной не считается).
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Как бы то ни было, кипящий и сюрреалистический "афганский котел событий" десятилетиями влияет на политику, экономику, безопасность и жизнь миллиардов людей в соседних странах.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.

Источник - tj.sputniknews.ru
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