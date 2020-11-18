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"Такую Конституцию мы не пропустим", - даже экс-президентша Отумбаева поняла какую пакость затеяли "жапаровцы"
09:04 20.11.2020

Такую Конституцию мы не пропустим, - экс-президент Р.Отунбаева
Такую Конституцию мы не пропустим, заявила экс-президент Роза Отунбаева 20 ноября на гражданском форуме "Граждане против узурпации власти".

По ее словам, несмотря на то, что страна находится в полной международной изоляции, международные институты смотрят, анализируют ситуацию.

"Я хочу напомнить правительству Садыра Жапарова, что кыргызстанский бюджет примерно около 2 млрд долларов, это в самом лучшем случае. До 20% это просто грантовая внешняя помощь, на которую мы живем. И сегодня, когда бюджет сам дырявый, и мы рискуем нарваться на то, что вообще все отвернутся от нас, я думаю, это очень опасно для Кыргызстана", - сказала Отунбаева.

Она напомнила, что из поступающей помощи почти 30% идет на транспорт (за последние 10 лет дороги в Кыргызстане построены на донорские деньги), 25% идет на энергетику, около 20% идет на инфраструктурные проекты (водоснабжение в селах и маленьких городах) и только до 15% идет на образование и здравоохранение.

"И эти деньги в такое время - холодное, тревожное, ковидное время - мы рискуем остаться без них. Мы такие дерзкие, смелые - мы хотим делать новую Конституцию. Мы таким образом себя позиционируем на международной арене. Остановитесь! Подумайте, на что мы обрекаем свой народ. Именно тех фанатов и поклонников, которые сегодня готовы рвать на себе рубахи во имя новой власти. Я уверена, что все эти вопросы для нас принципиальны", - сказала она.

По словам Отунбаевой, недавно ООН с Кыргызстаном заключили договор, но пока не подписали. "Документ прошел незаметно, он есть на сайте МИД. Говорят, что Кыргызстану дадут 25 млн долларов. Но они будут даны только при условии разделения ветвей власти, как у нас по нынешней Конституции, когда будет верховенство права, законности, порядка. Только в таком случае будут даны. Я просто ставлю на чашу весов то, за счет чего мы сегодня живем, и то, как очень дерзко рискует нынешняя власть, позиционируя себя", - заявила она.

Также экс-президент коснулась работы Жогорку Кенеша: "Этот парламент жив, потому что есть нужды, почему он еще остается. У нас впереди бюджет, нам нужно утвердить его на следующий год. Парламенту при всем при том, что сегодня должен просто распуститься, надо еще утвердить бюджет следующего года. Каныбек Иманалиев рассказывал, сколько проектов уже отложены, и кредиты, которые страна должна была получить на развитие, мы не получаем. Я сожалею, что парламент, которому дано жить, на сегодняшний день так бездарно тратит свое время, бессовестно ведет себя перед кыргызским народом. Пора опомниться".

Роза Отунбаева обратилась к Садыру Жапарову и призвала "дать картинку будущего". "Каким вы видите Кыргызстан в конце своего президенства? Почему не обсуждаем проблемы миграции и будущего молодежи,? Все эти проблемы требуют обсуждений", - сказала она.

Источник - kg.akipress.org
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