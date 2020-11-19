Начальника полиции Семея Зекенова согнали с поста. Из-за жалоб в Facebook

14:48 20.11.2020

Начальник полиции Семея покинет пост из-за жалоб в его сторону в Facebook

В соцсетях его обвиняли в вымогательстве денег у личного состава.



Аким ВКО Даниал Ахметов сообщил, что глава управления полиции Семея Максат Зекенов скоро покинет свою должность, передает zakon.kz.



Согласно информации arnapress.kz, разбирательство в отношении Зекенова началось на основе жалобы, которую разместил один из пользователей соцсети Facebook. Он обвинил Максата Зекенова в вымогательстве денег у личного состава управления полиции.



Все факты, которые мы смотрим в Сети, мы тщательным образом анализируем. В ближайшее время начальник управления или руководитель полиции города Семей покинет свою службу. Аналогично разбираемся со всеми вопросами, - заявил глава региона.

На должность главы управления полиции Семея Максат Зекенов был назначен в декабре 2019 года