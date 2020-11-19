В Киргизии в очередной раз учреждено "Конституционное совещание". В его состав вошли...

14:55 20.11.2020

И.о. президента Т.Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания



Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому образовано Конституционное совещание. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Указом в частности постановляется:



- Образовать Конституционное совещание в составе согласно приложению.



- Конституционному совещанию провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина; системы государственной власти; оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти, а также иных вопросов, вытекающих из вышеуказанных направлений, по итогам которого внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".



- Конституционному совещанию организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.



- Установить, что Конституционное совещание проводит свою работу в здании Национальной академии наук.



Возложить на Министерство юстиции функции секретариата Конституционного совещания.



- Национальной академии наук предоставить Конституционному совещанию соответствующее помещение для работы, а ее членам - доступ в здание.



- Возложить на Министерство юстиции и Управление делами президента и правительства организационное, методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Конституционного совещания в части их касающейся.



- Пресс-службам Аппарата Жогорку Кенеша и Аппарата президента обеспечить широкое освещение работы Конституционного совещания в средствах массовой информации.



- Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя спикера Жогорку Кенеша Мирлана Бакирова и руководителя Аппарата президента.



Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.



Кто вошел в состав Конституционного совещания? Фамилии



Бишкек (АКИpress) – Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому образован состав Конституционного совещания, сообщает пресс-служба президента.



В состав вошли:



Борубашев Бекбосун Ишенбекович



– заведующий кафедрой международного и конституционного права КРСУ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор,

председатель Конституционного совещания;



Керезбеков Канат Керезбекович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК,

заместитель председателя Конституционного совещания



Тогусаков Осмон Асанкулович



– вице-президент, член-корреспондент НАН КР,

заместитель председателя Конституционного совещания;



Абдраимов Абсалам



– эксперт по местному самоуправлению;



Автандилова

Сайкал Молдошевна



– доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии МВД, кандидат юридических наук;



Айдаров Салайдин Абдираевич



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";



Акматалиев Абдылдажан Амантурович



– председатель отделения общественных наук НАН КР, академик;



Алиев Медер Кубанычевич



– независимый эксперт;



Алимбеков Нурбек Каарыевич



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";



Алымбеков Кенешбек Асанкожоевич



– профессор Кыргызского экономического университета, доктор технических наук;



Аманалиев Урмат Олжобекович



– профессор Академии государственного управления при президенте, доктор юридических наук;



Арабаев Автандил Анисович

– декан юридического факультета Жалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;



Арабаев Чолпонкул Исаевич



– директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук, член-корреспондент;



Аркабаев Нооманжан Акматович



– экс-депутат Жогорку Кенеша;



Асанканов Абылабек Асанканович



– директор Института истории, археологии и этнологии НАН КР, член-корреспондент;



Атабеков Боконбай



– общественный деятель;



Ашыралиев Кемель



– общественный деятель;



Баетов Батыркул Исаевич



– профессор КГУСТА, доктор экономических наук;



Байджиев Мар Ташиевич



– академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;



Байсалов Эдиль Жолдубаевич



– посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;



Бардинова Нуржан Арзыкуловна



– статс-секретарь МИД КР;



Бокоев Жаныбек Абдраевич



– профессор КНУ, кандидат юридических наук;



Болтобаева

Венера Мурзаевна



– директор ОФ "Центр аналитических исследований ЛАРК";



Ботоева

Чынара Кычийевна



– начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии МВД, доктор юридических наук, доцент;



Бокоев Кенжебек Сатымкулович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";

Джаилов Жумабек Сатаевич



– профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", доктор экономических наук;



Джаманкулов Марат Тургунбаевич



– министр юстиции;



Естебесов Адыл Жээнбекович



– заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата правительства;



Джураев Абубакир Мухтарович



– заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры КРСУ, доктор физико-математических наук, профессор;

Жапаров Акылбек Усенбекович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Бир Бол";



Жапаров Турдубек Турдалиевич



– доцент Академии государственного управления при президенте, доктор экономических наук;



Жунус уулу Адыл



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";



Зулушев Курманкул Токторалыевич



– генеральный прокурор;



Ибраев Байтемир Карыпбекович



– экс-генеральный прокурор;



Иминов Махамаджан Саитович



– заведующий отделом правового обеспечения Аппарата президента



Исаков Эсенгул Байдалиевич



– экс-депутат Жогорку Кенеша;



Исмаилов

Нурлан Асанович



– заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета "Ала-Тоо", кандидат юридических наук, доцент;

Исманов Таалайбек Кадырович – доцент Мультимедийного института дистанционного обучения МУК, доктор юридических наук;

Кадыралиев

Алмаз Токтобекович – доцент Кыргызского экономического университета, кандидат экономических наук;

Кайыпов Марат Таштанович



– общественный деятель;



Калиева Гульбара Утюровна



– председатель Верховного суда КР;



Карашев Аалы Азимович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;



Кенжебаев Байгазы Бобунович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";



Койчуманова

Чолпон Урушбековна



– руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА НАН КР, доктор исторических наук, профессор;



Кошалиев Кадыр Амиракулович



– журналист, общественный деятель;



Курманкожоев

Улугбек Мукамбаевич – магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;

Курманов

Данияр Кубанычбекович – заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша;

Кыдыралиев Сыргак Капарович



– доцент АУЦА, кандидат физико-математических наук;

Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич – депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";

Летова Ирина Витальевна



– независимый эксперт;

Малабаев

Болот Нурбаевич



– докторант юридического факультета КНУ;

Мамасаидов Алимардонбек Махаммаджанович – адвокат, кандидат юридических наук;

Маматалиев Марлен Абдырахманович – депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";

Маматкеримова Гульмира Рысбековна



– независимый эксперт;

Мамытов Токон Болотбекович



Молдобекова Гулкан Сакиновна



­­– Омбудсмен (Акыйкатчы);



– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;



Мукасов Ысманалы Мукасович



– заведующий отделением национальной и зарубежной философии НАН КР, член-корреспондент;



Мураталиев Мелис



Казакбаевич



– руководитель фонда "Бакдоолот";



Мусаев Сыртбай Жолдошович



– директор Института манасоведения и лингвистики КГУ им. И. Арабаева, член-корреспондент НАН КР, доктор филологических наук, профессор;



Мутуев

Нурдин Аманканович



– журналист, общественный деятель;



Нурматов

Темирбек Асанович



– доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии МИД КР, кандидат юридических наук;



Омурзаков

Аманбай Токторович



– генеральный директор ОсОО "Фонд Регистр";



Орозбаев Бектурган



– заместитель директора Союза местных самоуправлений КР;



Осмоналиев

Каныбек Осмоналиевич



– доктор физико-математических наук;



Примов Улан Бердибаевич



– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;



Райымкулов Бактыбек Кемелбекович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";



Райымкулов Билим Сардалбекович



– председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР;



Салиев Бахтияр Усманович



– директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР;



Саралаев Нур Керимкулович



– директор Института философии, права и социально-политических исследований НАН КР, доктор философских наук;



Сарыбаев Асанбек Мукашевич



– общественный деятель;



Сманалиев Кынат Мойнокович



– декан юридического факультета КНУ, доктор юридических наук, профессор;



Сооданбеков Жумагул



Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович



– общественный деятель, академик;



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Ата Мекен";



Сыдыкова Лейла Чынтургановна



– проректор КРСУ, доктор юридических наук;



Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Онугуу-Прогресс";



Токсонбаев

Болот Темирбекович – доцент Кыргызского экономического университета, доктор экономических наук;

Токтобаев

Болот Токтомышевич – заведующий кафедрой теории и истории государства и права КНУ, доктор юридических наук;

Торалиев Садирдин – общественный деятель;

Турсунбаева

Назира Сартбаевна



– доцент кафедры международного и конституционного права, КРСУ, кандидат юридических наук;



Турсунбек Акун



– экс-Омбудсмен (Акыйкатчы);



Турусбеков Бактыбек Сагындыкович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Бир Бол";



Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика-Ата Журт";



Чакиев Максат Жолдошбекович



– почетный профессор КНУ;



Шайымбетов Казыбек Орозакунович



– экс-депутат Жогорку Кенеша;



Шамшиев

Улан Насирдинович



– независимый эксперт;



Шерипов Нурлан Турганбекович



– доктор юридических наук, профессор, конституционалист;



Эргешов Зайырбек Жолчуевич



– экс-директор Государственной комиссии по делам религий;



Эсеналиев Эркин Шаршенбекович



– общественный деятель;



Юсуров Абдумажит Лелезович



– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Онугуу-Прогресс".