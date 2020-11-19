|В Киргизии в очередной раз учреждено "Конституционное совещание". В его состав вошли...
14:55 20.11.2020
И.о. президента Т.Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания
Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому образовано Конституционное совещание. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Указом в частности постановляется:
- Образовать Конституционное совещание в составе согласно приложению.
- Конституционному совещанию провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина; системы государственной власти; оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти, а также иных вопросов, вытекающих из вышеуказанных направлений, по итогам которого внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".
- Конституционному совещанию организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.
- Установить, что Конституционное совещание проводит свою работу в здании Национальной академии наук.
Возложить на Министерство юстиции функции секретариата Конституционного совещания.
- Национальной академии наук предоставить Конституционному совещанию соответствующее помещение для работы, а ее членам - доступ в здание.
- Возложить на Министерство юстиции и Управление делами президента и правительства организационное, методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Конституционного совещания в части их касающейся.
- Пресс-службам Аппарата Жогорку Кенеша и Аппарата президента обеспечить широкое освещение работы Конституционного совещания в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя спикера Жогорку Кенеша Мирлана Бакирова и руководителя Аппарата президента.
Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Кто вошел в состав Конституционного совещания? Фамилии
Бишкек (АКИpress) – Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому образован состав Конституционного совещания, сообщает пресс-служба президента.
В состав вошли:
Борубашев Бекбосун Ишенбекович
– заведующий кафедрой международного и конституционного права КРСУ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор,
председатель Конституционного совещания;
Керезбеков Канат Керезбекович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК,
заместитель председателя Конституционного совещания
Тогусаков Осмон Асанкулович
– вице-президент, член-корреспондент НАН КР,
заместитель председателя Конституционного совещания;
Абдраимов Абсалам
– эксперт по местному самоуправлению;
Автандилова
Сайкал Молдошевна
– доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии МВД, кандидат юридических наук;
Айдаров Салайдин Абдираевич
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";
Акматалиев Абдылдажан Амантурович
– председатель отделения общественных наук НАН КР, академик;
Алиев Медер Кубанычевич
– независимый эксперт;
Алимбеков Нурбек Каарыевич
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";
Алымбеков Кенешбек Асанкожоевич
– профессор Кыргызского экономического университета, доктор технических наук;
Аманалиев Урмат Олжобекович
– профессор Академии государственного управления при президенте, доктор юридических наук;
Арабаев Автандил Анисович
– декан юридического факультета Жалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;
Арабаев Чолпонкул Исаевич
– директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук, член-корреспондент;
Аркабаев Нооманжан Акматович
– экс-депутат Жогорку Кенеша;
Асанканов Абылабек Асанканович
– директор Института истории, археологии и этнологии НАН КР, член-корреспондент;
Атабеков Боконбай
– общественный деятель;
Ашыралиев Кемель
– общественный деятель;
Баетов Батыркул Исаевич
– профессор КГУСТА, доктор экономических наук;
Байджиев Мар Ташиевич
– академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;
Байсалов Эдиль Жолдубаевич
– посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;
Бардинова Нуржан Арзыкуловна
– статс-секретарь МИД КР;
Бокоев Жаныбек Абдраевич
– профессор КНУ, кандидат юридических наук;
Болтобаева
Венера Мурзаевна
– директор ОФ "Центр аналитических исследований ЛАРК";
Ботоева
Чынара Кычийевна
– начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии МВД, доктор юридических наук, доцент;
Бокоев Кенжебек Сатымкулович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";
Джаилов Жумабек Сатаевич
– профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", доктор экономических наук;
Джаманкулов Марат Тургунбаевич
– министр юстиции;
Естебесов Адыл Жээнбекович
– заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата правительства;
Джураев Абубакир Мухтарович
– заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры КРСУ, доктор физико-математических наук, профессор;
Жапаров Акылбек Усенбекович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Бир Бол";
Жапаров Турдубек Турдалиевич
– доцент Академии государственного управления при президенте, доктор экономических наук;
Жунус уулу Адыл
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";
Зулушев Курманкул Токторалыевич
– генеральный прокурор;
Ибраев Байтемир Карыпбекович
– экс-генеральный прокурор;
Иминов Махамаджан Саитович
– заведующий отделом правового обеспечения Аппарата президента
Исаков Эсенгул Байдалиевич
– экс-депутат Жогорку Кенеша;
Исмаилов
Нурлан Асанович
– заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета "Ала-Тоо", кандидат юридических наук, доцент;
Исманов Таалайбек Кадырович – доцент Мультимедийного института дистанционного обучения МУК, доктор юридических наук;
Кадыралиев
Алмаз Токтобекович – доцент Кыргызского экономического университета, кандидат экономических наук;
Кайыпов Марат Таштанович
– общественный деятель;
Калиева Гульбара Утюровна
– председатель Верховного суда КР;
Карашев Аалы Азимович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;
Кенжебаев Байгазы Бобунович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";
Койчуманова
Чолпон Урушбековна
– руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА НАН КР, доктор исторических наук, профессор;
Кошалиев Кадыр Амиракулович
– журналист, общественный деятель;
Курманкожоев
Улугбек Мукамбаевич – магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;
Курманов
Данияр Кубанычбекович – заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша;
Кыдыралиев Сыргак Капарович
– доцент АУЦА, кандидат физико-математических наук;
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич – депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";
Летова Ирина Витальевна
– независимый эксперт;
Малабаев
Болот Нурбаевич
– докторант юридического факультета КНУ;
Мамасаидов Алимардонбек Махаммаджанович – адвокат, кандидат юридических наук;
Маматалиев Марлен Абдырахманович – депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";
Маматкеримова Гульмира Рысбековна
– независимый эксперт;
Мамытов Токон Болотбекович
Молдобекова Гулкан Сакиновна
– Омбудсмен (Акыйкатчы);
– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;
Мукасов Ысманалы Мукасович
– заведующий отделением национальной и зарубежной философии НАН КР, член-корреспондент;
Мураталиев Мелис
Казакбаевич
– руководитель фонда "Бакдоолот";
Мусаев Сыртбай Жолдошович
– директор Института манасоведения и лингвистики КГУ им. И. Арабаева, член-корреспондент НАН КР, доктор филологических наук, профессор;
Мутуев
Нурдин Аманканович
– журналист, общественный деятель;
Нурматов
Темирбек Асанович
– доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии МИД КР, кандидат юридических наук;
Омурзаков
Аманбай Токторович
– генеральный директор ОсОО "Фонд Регистр";
Орозбаев Бектурган
– заместитель директора Союза местных самоуправлений КР;
Осмоналиев
Каныбек Осмоналиевич
– доктор физико-математических наук;
Примов Улан Бердибаевич
– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;
Райымкулов Бактыбек Кемелбекович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";
Райымкулов Билим Сардалбекович
– председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР;
Салиев Бахтияр Усманович
– директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР;
Саралаев Нур Керимкулович
– директор Института философии, права и социально-политических исследований НАН КР, доктор философских наук;
Сарыбаев Асанбек Мукашевич
– общественный деятель;
Сманалиев Кынат Мойнокович
– декан юридического факультета КНУ, доктор юридических наук, профессор;
Сооданбеков Жумагул
Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович
– общественный деятель, академик;
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Ата Мекен";
Сыдыкова Лейла Чынтургановна
– проректор КРСУ, доктор юридических наук;
Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Онугуу-Прогресс";
Токсонбаев
Болот Темирбекович – доцент Кыргызского экономического университета, доктор экономических наук;
Токтобаев
Болот Токтомышевич – заведующий кафедрой теории и истории государства и права КНУ, доктор юридических наук;
Торалиев Садирдин – общественный деятель;
Турсунбаева
Назира Сартбаевна
– доцент кафедры международного и конституционного права, КРСУ, кандидат юридических наук;
Турсунбек Акун
– экс-Омбудсмен (Акыйкатчы);
Турусбеков Бактыбек Сагындыкович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Бир Бол";
Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика-Ата Журт";
Чакиев Максат Жолдошбекович
– почетный профессор КНУ;
Шайымбетов Казыбек Орозакунович
– экс-депутат Жогорку Кенеша;
Шамшиев
Улан Насирдинович
– независимый эксперт;
Шерипов Нурлан Турганбекович
– доктор юридических наук, профессор, конституционалист;
Эргешов Зайырбек Жолчуевич
– экс-директор Государственной комиссии по делам религий;
Эсеналиев Эркин Шаршенбекович
– общественный деятель;
Юсуров Абдумажит Лелезович
– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Онугуу-Прогресс".