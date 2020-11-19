 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.11.2020
20:01  Провал на внешнем контуре. Почему Россия утрачивает свои позиции и авторитет в странах СНГ, - В.Тетекин
19:58  Уроки "Белорусской революции". Александр Лукашенко своевременно проделал работу над ошибками, - Р.Илющенко
19:55  Как Россия и Китай ответят на новую американскую ракету ПРО, - Economist
19:43  Есть ли будущее у казахстанской робототехники? - "Э-К"
18:57  Апофеоз незалежности. Украина: печальные итоги постсоветского существования, - Т.Ольховая
18:02  Кровавые следы толерантности. Европа годами создавала себе проблемы, которые теперь не в состоянии решить, - С.Иванов
17:48  АмерПрокуратура пытается обвинить в мошенничестве Иванку Трамп

17:18  Третья волна КОВИ грозит ввергнуть США в хаос, - Die Welt
17:07  Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах
16:05  Умер от КОВИ кыргызстанский академик Жаныбек Шаршеналиев
15:40  Что такое демократические ценности европейской цивилизации, - В.Малышев
15:11  Казахстан отказался от соглашения с Россией по участку для падения частей ракет
14:55  В Киргизии в очередной раз учреждено "Конституционное совещание". В его состав вошли...
14:48  Начальника полиции Семея Зекенова согнали с поста. Из-за жалоб в Facebook
14:24  Всемирный банк открыл в Кыргызстане "Исследовательский центр госзакупок". Что за хрень?
13:55  В 6 областях Казахстана вырубился свет
13:52  Махмадсаид Зувайдзода возглавил Госкомстрой Таджикистана
13:50  Турция утратила доступ к западным двигателям, - "НГ"
09:04  "Такую Конституцию мы не пропустим", - даже экс-президентша Отумбаева поняла какую пакость затеяли "жапаровцы"
08:57  Афганский котел: кто выиграет от вывода войск США из страны, - А.Хроленко
08:29  Кулябец Абдуллозода возглавил Главное управления по защите госсекретов Таджикистана
08:17  "Изменения ради одного человека". Жапаризация Кыргызской конституции, - Г.Искакова
08:07  Казахстанская Компартия переименовалась в Народную. Имитация поли-партийности
08:04  Мировая гибридная война и развитие России, - Сергей Глазьев
07:54  Мы их душили, душили... КазСуд приговорил убийцу проститутки к... полутора годам
07:51  Курдайских погромщиков КазСуд отпускает на свободу - 100 часов исправительных работ в наказание...
00:20  В китайском вопросе хвост Трампа виляет собакой Байдена, - В.Скосырев
00:16  Война вакцин. Китай обвинил США в бессилии перед пандемией, - А.Комраков
00:15  Трюки "голодоморщиков". О фальсификациях западных историков с "опорой на архивы", - Дм.Верхотуров
00:05  Отдел кадров своей администрации Байден доверил легендарной идиотине Джен Псаки
Четверг, 19.11.2020
20:45  КырФинпол задержал экс-директора Кыргызского театра оперы и балета Болотбека Осмонова
20:29  Почетный лазальщик по заборам Камчы Ташиев возглавил межправительственную делегацию Киргизии по делимитации и демаркации границы
20:27  У КазАрмии к 1/11/21 появится "Единый оператор информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения" и замМО по цифровизации
19:20  "На свой страх и риск". Как и зачем русские рискнули завоевать Сибирь?
19:10  Игра в нестабильность. В Молдавии пришла к власти оппозиция, - А.Непогодин
18:28  Законопроект о борьбе с радикальным исламом и "сепаратизмом" доработан и направлен в Национальное собрание и Сенат Франции
18:02  Пандемия - это заговор мировых элит, которые хотят создать мир без Бога, мир сатаны, - Андреа Шпалингер
17:59  Мова юбер аллес. С 1 сентября на Украине нет русских школ, - Лев Золотко
17:53  КирЦИК вернул документы 12 кандидатам в президенты. Фамилии
16:58  Ждет ли Казахстан повторение "кейса Кыргызстана" – С.Масаулов
16:55  Проблема популистов у власти характерна не только для Армении, - Айк Халатян
16:49  ДраконоМедведь против Американского Орла: кто кого? - Хенрик Вереншельд
16:47  "Мы были предоставлены сами себе". Как армянские добровольцы воевали в Карабахе
16:42  Плесень и сырость. Переселенцы с юга на север Казахстана показали свои "красивые" дома
16:33  В Казахстане появились новые 100-тенговые монеты "Сокровища Степи"
16:32  Знатный удар по Рос-системным либералам: задержан Михаил Мень
16:30  Борьба с борцами против сбытчиков наркотиков в Узбекистане, - Сурайе Масадикова
15:00  СССР был разный! Не все было радужно и не уж точно не все плохо, - Галина Иванкина
14:41  Скончался известный казахстанский историк, ветеран войны Уахит Шалекенов
14:29  Киргизию "реформаторы" толкают к правовому хаосу и беспределу, - Канат Исаев
13:33  Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова, - А.Шыкмаматов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Киргизии в очередной раз учреждено "Конституционное совещание". В его состав вошли...
14:55 20.11.2020

И.о. президента Т.Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому образовано Конституционное совещание. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Указом в частности постановляется:

- Образовать Конституционное совещание в составе согласно приложению.

- Конституционному совещанию провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина; системы государственной власти; оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти, а также иных вопросов, вытекающих из вышеуказанных направлений, по итогам которого внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".

- Конституционному совещанию организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.

- Установить, что Конституционное совещание проводит свою работу в здании Национальной академии наук.

Возложить на Министерство юстиции функции секретариата Конституционного совещания.

- Национальной академии наук предоставить Конституционному совещанию соответствующее помещение для работы, а ее членам - доступ в здание.

- Возложить на Министерство юстиции и Управление делами президента и правительства организационное, методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Конституционного совещания в части их касающейся.

- Пресс-службам Аппарата Жогорку Кенеша и Аппарата президента обеспечить широкое освещение работы Конституционного совещания в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя спикера Жогорку Кенеша Мирлана Бакирова и руководителя Аппарата президента.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Кто вошел в состав Конституционного совещания? Фамилии

Бишкек (АКИpress) – Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому образован состав Конституционного совещания, сообщает пресс-служба президента.

В состав вошли:

Борубашев Бекбосун Ишенбекович

– заведующий кафедрой международного и конституционного права КРСУ, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор,
председатель Конституционного совещания;

Керезбеков Канат Керезбекович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК,
заместитель председателя Конституционного совещания

Тогусаков Осмон Асанкулович

– вице-президент, член-корреспондент НАН КР,
заместитель председателя Конституционного совещания;

Абдраимов Абсалам

– эксперт по местному самоуправлению;

Автандилова
Сайкал Молдошевна

– доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии МВД, кандидат юридических наук;

Айдаров Салайдин Абдираевич

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";

Акматалиев Абдылдажан Амантурович

– председатель отделения общественных наук НАН КР, академик;

Алиев Медер Кубанычевич

– независимый эксперт;

Алимбеков Нурбек Каарыевич

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";

Алымбеков Кенешбек Асанкожоевич

– профессор Кыргызского экономического университета, доктор технических наук;

Аманалиев Урмат Олжобекович

– профессор Академии государственного управления при президенте, доктор юридических наук;

Арабаев Автандил Анисович
– декан юридического факультета Жалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор;

Арабаев Чолпонкул Исаевич

– директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук, член-корреспондент;

Аркабаев Нооманжан Акматович

– экс-депутат Жогорку Кенеша;

Асанканов Абылабек Асанканович

– директор Института истории, археологии и этнологии НАН КР, член-корреспондент;

Атабеков Боконбай

– общественный деятель;

Ашыралиев Кемель

– общественный деятель;

Баетов Батыркул Исаевич

– профессор КГУСТА, доктор экономических наук;

Байджиев Мар Ташиевич

– академик Национальной киноакадемии Кыргызстана, народный писатель Кыргызской Республики;

Байсалов Эдиль Жолдубаевич

– посол Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

Бардинова Нуржан Арзыкуловна

– статс-секретарь МИД КР;

Бокоев Жаныбек Абдраевич

– профессор КНУ, кандидат юридических наук;

Болтобаева
Венера Мурзаевна

– директор ОФ "Центр аналитических исследований ЛАРК";

Ботоева
Чынара Кычийевна

– начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии МВД, доктор юридических наук, доцент;

Бокоев Кенжебек Сатымкулович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";
Джаилов Жумабек Сатаевич

– профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас", доктор экономических наук;

Джаманкулов Марат Тургунбаевич

– министр юстиции;

Естебесов Адыл Жээнбекович

– заместитель заведующего отделом правового обеспечения Аппарата правительства;

Джураев Абубакир Мухтарович

– заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры КРСУ, доктор физико-математических наук, профессор;
Жапаров Акылбек Усенбекович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Бир Бол";

Жапаров Турдубек Турдалиевич

– доцент Академии государственного управления при президенте, доктор экономических наук;

Жунус уулу Адыл

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";

Зулушев Курманкул Токторалыевич

– генеральный прокурор;

Ибраев Байтемир Карыпбекович

– экс-генеральный прокурор;

Иминов Махамаджан Саитович

– заведующий отделом правового обеспечения Аппарата президента

Исаков Эсенгул Байдалиевич

– экс-депутат Жогорку Кенеша;

Исмаилов
Нурлан Асанович

– заведующий кафедрой юриспруденции Международного университета "Ала-Тоо", кандидат юридических наук, доцент;
Исманов Таалайбек Кадырович – доцент Мультимедийного института дистанционного обучения МУК, доктор юридических наук;
Кадыралиев
Алмаз Токтобекович – доцент Кыргызского экономического университета, кандидат экономических наук;
Кайыпов Марат Таштанович

– общественный деятель;

Калиева Гульбара Утюровна

– председатель Верховного суда КР;

Карашев Аалы Азимович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;

Кенжебаев Байгазы Бобунович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Кыргызстан";

Койчуманова
Чолпон Урушбековна

– руководитель Центра гуманитарных исследовании в ЦА НАН КР, доктор исторических наук, профессор;

Кошалиев Кадыр Амиракулович

– журналист, общественный деятель;

Курманкожоев
Улугбек Мукамбаевич – магистр по направлению юриспруденция Российского университета дружбы народов;
Курманов
Данияр Кубанычбекович – заведующий юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша;
Кыдыралиев Сыргак Капарович

– доцент АУЦА, кандидат физико-математических наук;
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич – депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";
Летова Ирина Витальевна

– независимый эксперт;
Малабаев
Болот Нурбаевич

– докторант юридического факультета КНУ;
Мамасаидов Алимардонбек Махаммаджанович – адвокат, кандидат юридических наук;
Маматалиев Марлен Абдырахманович – депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";
Маматкеримова Гульмира Рысбековна

– независимый эксперт;
Мамытов Токон Болотбекович

Молдобекова Гулкан Сакиновна

­­– Омбудсмен (Акыйкатчы);

– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;

Мукасов Ысманалы Мукасович

– заведующий отделением национальной и зарубежной философии НАН КР, член-корреспондент;

Мураталиев Мелис

Казакбаевич

– руководитель фонда "Бакдоолот";

Мусаев Сыртбай Жолдошович

– директор Института манасоведения и лингвистики КГУ им. И. Арабаева, член-корреспондент НАН КР, доктор филологических наук, профессор;

Мутуев
Нурдин Аманканович

– журналист, общественный деятель;

Нурматов
Темирбек Асанович

– доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии МИД КР, кандидат юридических наук;

Омурзаков
Аманбай Токторович

– генеральный директор ОсОО "Фонд Регистр";

Орозбаев Бектурган

– заместитель директора Союза местных самоуправлений КР;

Осмоналиев
Каныбек Осмоналиевич

– доктор физико-математических наук;

Примов Улан Бердибаевич

– депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК;

Райымкулов Бактыбек Кемелбекович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика - Ата-Журт";

Райымкулов Билим Сардалбекович

– председатель Совета адвокатов Адвокатуры КР;

Салиев Бахтияр Усманович

– директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР;

Саралаев Нур Керимкулович

– директор Института философии, права и социально-политических исследований НАН КР, доктор философских наук;

Сарыбаев Асанбек Мукашевич

– общественный деятель;

Сманалиев Кынат Мойнокович

– декан юридического факультета КНУ, доктор юридических наук, профессор;

Сооданбеков Жумагул

Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович

– общественный деятель, академик;

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Ата Мекен";

Сыдыкова Лейла Чынтургановна

– проректор КРСУ, доктор юридических наук;

Сырдыбаев Нурлан Муратбаевич

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Онугуу-Прогресс";

Токсонбаев
Болот Темирбекович – доцент Кыргызского экономического университета, доктор экономических наук;
Токтобаев
Болот Токтомышевич – заведующий кафедрой теории и истории государства и права КНУ, доктор юридических наук;
Торалиев Садирдин – общественный деятель;
Турсунбаева
Назира Сартбаевна

– доцент кафедры международного и конституционного права, КРСУ, кандидат юридических наук;

Турсунбек Акун

– экс-Омбудсмен (Акыйкатчы);

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Бир Бол";

Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Республика-Ата Журт";

Чакиев Максат Жолдошбекович

– почетный профессор КНУ;

Шайымбетов Казыбек Орозакунович

– экс-депутат Жогорку Кенеша;

Шамшиев
Улан Насирдинович

– независимый эксперт;

Шерипов Нурлан Турганбекович

– доктор юридических наук, профессор, конституционалист;

Эргешов Зайырбек Жолчуевич

– экс-директор Государственной комиссии по делам религий;

Эсеналиев Эркин Шаршенбекович

– общественный деятель;

Юсуров Абдумажит Лелезович

– депутат Жогорку Кенеша, фракция "Онугуу-Прогресс".

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605873300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроекты по реализации Послания Президента Казахстана
- Парламентская фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушала отчет Правительства о реализации Предвыборной программы
- "Ходят, пальцы на "распальцовке"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №758
- Забавный вопрос по поводу приговора Ертаеву и Ибрагиму
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года №761
- Нельзя бороться с нарушителями закона, нарушая закон
- Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в VIII встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ
- Сенаторы прорабатывают республиканский бюджет на 2021-2023 годы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  