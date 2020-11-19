Казахстан отказался от соглашения с Россией по участку для падения частей ракет

15:11 20.11.2020

Казахстан отказался от соглашения с Россией по участку для падения частей ракет, сообщает корреспондент агентства.



"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить Правительство Российской Федерации о намерении Правительства Республики Казахстан не становиться участником Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей, совершенного в Астане 15 октября 2015 года", - говорится в постановлении премьер-министра РК Аскара Мамина.



Как уточняется, постановление вводится в действие со дня его подписания.