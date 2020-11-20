 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что такое демократические ценности европейской цивилизации, - В.Малышев
15:40 20.11.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 20.11.2020 |

Обязательное расселение в Европе мигрантов-чужаков и "обеспечение равенства" с извращенцами

Саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС 19 ноября провалился. Саммит проходил в режиме видеоконференции, тень коронавируса по-прежнему разобщает. Венгрия и Польша заблокировали семилетний бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы (€1,07 трлн) и план восстановления экономики Евросоюза (€750 млрд.), которая скатилась вниз из-за закрытия производственных и торговых объектов (виноват коронавирус).

Встреча 19 ноября должна была быть полностью посвящена "борьбе с коронавирусом", но Венгрия и Польша взбунтовались и повестку дня пришлось изменить. Бухарест и Варшава не согласны с созданием т. н. механизма контроля за соблюдением так называемых принципов верховенства права; смысл "механизма" в том, что распределение денег Брюсселем будет зависеть от результатов этого контроля. К Венгрии и Польше присоединилась Словения.

Виктор Орбан обвинил власти в Брюсселе в намерении заставить Венгрию изменить ее политику ограничения иммиграции. Будапешт отказывается участвовать в программах Евросоюза по обязательному расселению мигрантов во всех странах ЕС. Орбан не уступает никаким уговорам, которые ведут Ангела Меркель, председатель Евросовета Шарль Мишель и другие европейские политики.

А премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что Польша отклонит бюджет Европейского союза на 2021-2027 годы, если выплата денег будет связана с так называемым принципом верховенства закона. Моравецкий направил руководителям институтов ЕС письмо, в котором заявил, что, если такую связь установить, на первый план выступят политические мотивы.

И такие мотивы уже выступают. Германия настаивает на том, чтобы финансовая помощь со стороны ЕС странам – членам Союза приостанавливалась для тех стран, которые не выполняют требования Брюсселя. Как заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, это может привести к распаду Евросоюза.

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Итак, первая позиция Брюсселя – навязать всем членам ЕС обязательное расселение мигрантов (в основном из Африки и Азии). Вторая позиция – "борьба против дискриминации" извращенцев. 12 ноября Еврокомиссия опубликовала первую в истории Европы стратегию "обеспечения равенства для ЛГБТ" во всем мире; запущена новая аббревиатура ЛГБТКИ: к лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам и трансвеститам добавляются новые существа – квиры и интерсексуалы, чье "равенство с человеком" предлагается обеспечить по всей планете.

Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли предложила закрепить в семилетнем бюджете ЕС санкции против тех стран-участниц, которые отказываются соблюдать "соответствующие нормы толерантности".

Брюссель беспокоится: в Польше в 2019 году около ста городов и муниципалитетов объявили свою территорию "зоной, свободной от идеологии ЛГБТ". В ответ Еврокомиссия отказалась предоставить финансирование шести городам из этого списка. Подчеркнем: однополые "браки" и усыновление однополыми сожителями детей в Польше запрещены. В Венгрии однополые "браки" также запрещены. Все это вызывает растущее раздражение у "хозяев игры".

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Хелена Далли в своем интервью Politico подчеркнула: страны, не соблюдающие права ЛГБТКИ, должны быть подвергнуты штрафным санкциям, это "хороший способ заставить государство-член Евросоюза подчиниться". ЕС, по ее словам, должен поставить страны-участницы перед выбором: "Вы не соблюдаете верховенство права в этой сфере? Хорошо. Но тогда вы не получите доли денежных средств, которую должны были бы получить".

Венгрия тем временем продолжает спорить с поборниками "защиты прав" извращенцев. Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила изданию Welt: "Мы хотим сохранить наши христианские корни. Мы хотим сохранить брак как союз между мужчиной и женщиной. И это те вопросы нашей жизни, которые мы должны решать сами". Хотят-то они хотят. А смогут ли?

"Восточный фронт расширяется: начинается восстание против Евросоюза", – пишет итальянская газета Giornale. По мнению этого издания, речь идет не только о процедурных вопросах, а глубоком идеологическом расколе между старой (Западной) и новой (Восточной) Европами. Еврокомиссия уже подала в суд на Венгрию и Польшу за невыполнение согласованных решений и подняла вопрос о введении санкций против Польши и Венгрии согласно 2-й статье Лиссабонского договора за нарушение "демократических ценностей ЕС".

Итальянская Giornale, конечно, серьезно недооценивает и преуменьшает значение начавшейся борьбы: речь идет не о разных идеологиях, а о чем-то гораздо более фундаментальном – об основах существования вида "человек разумный". В политической плоскости это преломляется в виде столкновения национальных и наднациональных (транснациональных) интересов.

Венгрия и Польша заявили, что будут блокировать принятие бюджета Евросоюза, если их позицию проигнорируют. В Будапеште и в Варшаве не понимают простой вещи (мешает пониманию "рука Брюсселя", управляющая распределением денег): пока та или иная страна остается членом ЕС, шансов удержать хоть толику государственного суверенитета у нее мало. Даже очень мало. Придется равняться на "демократические ценности".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605876000
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