 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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19:43  Есть ли будущее у казахстанской робототехники? - "Э-К"
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14:55  В Киргизии в очередной раз учреждено "Конституционное совещание". В его состав вошли...
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08:04  Мировая гибридная война и развитие России, - Сергей Глазьев
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Четверг, 19.11.2020
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19:10  Игра в нестабильность. В Молдавии пришла к власти оппозиция, - А.Непогодин
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Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах
17:07 20.11.2020

Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах, сообщает издание "Азаттык" со ссылкой на источник в Государственной регистрационной службе.

"437 384 гражданина не прошли биометрическую регистрацию и пользуются ID-паспортами старого образца. По закону такие граждане не могут голосовать. По данным ЦИК, в список избирателей включены около 3,5 млн человек.", - пишет издание.

Напомним, выборы депутатов "Жогорку-Кенеша" Кыргызстана состоятся в воскресенье, 4 октября. На выборы допущены 16 партий.

Источник - kyrtag.kg
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