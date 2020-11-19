Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах

17:07 20.11.2020

Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах, сообщает издание "Азаттык" со ссылкой на источник в Государственной регистрационной службе.



"437 384 гражданина не прошли биометрическую регистрацию и пользуются ID-паспортами старого образца. По закону такие граждане не могут голосовать. По данным ЦИК, в список избирателей включены около 3,5 млн человек.", - пишет издание.



Напомним, выборы депутатов "Жогорку-Кенеша" Кыргызстана состоятся в воскресенье, 4 октября. На выборы допущены 16 партий.