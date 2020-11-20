 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Третья волна КОВИ грозит ввергнуть США в хаос, - Die Welt
17:18 20.11.2020

20 ноября 2020 г.
Даниэль Фридрих Штурм | Die Welt

"С каждым днем коронакризис в США обостряется. Однако президент Дональд Трамп предпочитает заниматься "Твиттером" и гольфом. Демократы пытаются предотвратить обострение ситуации - но пока Белый дом блокирует их попытки", - пишет немецкое издание Die Welt.

"К глазам Мэри Тернер то и дело подступают слезы, ее голос дрожит, - повествует журналист Даниэль Фридрих Штурм. - "Простите, что я так эмоциональна", - говорит председательница профсоюза медсестер Nurses United в Миннесоте. Тернер с февраля работает по ночам в отделении интенсивной терапии для пациентов с Covid. В среду она принимает участие в виртуальном круглом столе. Проводит его Джо Байден, избранный президент Америки. "Вы меня растрогали", - говорит Байден, теребит в руках носовой платок и вытирает глаза".

"Тернер рассказывает, как ее коллеги выходили на демонстрацию, требуя защитной одежды. "Что-то действительно идет не так, если в разгар пандемии медсестры выходят на улицу, чтобы выпрашивать средства защиты", - говорит она. "Мы должны действовать сейчас, мы должны действовать быстро", - обратилась она к Байдену. Число заражений растет, больницы переполнены, многие ее коллеги испытывают страх. (...) Защитную маску типа N95 они, по словам Тернер, используют сейчас по 8-10 раз", - передает издание.

"Как сообщил Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе, по состоянию на среду (18.11) в США было зарегистрировано более четверти миллиона смертей от коронавируса. Более 11,5 млн американцев заражены. Даже Белый дом видит драматическую ситуацию".

"США находятся "на опасной точке", заявил адмирал Бретт Джируа, ведущий член рабочей группы президента по борьбе с коронавирусом. Джируа говорит о "сильнейшем росте числа заражений": "Количество госпитализаций увеличивается каждую неделю на 25%, количество смертей увеличивается каждую неделю на 25%".

"Даже возможность сдать тест на коронавирус становится в США счастливой случайностью, - указывает автор статьи. - Так, в начале недели в столице Вашингтоне людям пришлось несколько часов стоять для этого в очереди".

"Действующий президент усугубляет и без того критическое положение перегруженной системы здравоохранения США. Трамп (заявивший: "Я победил на выборах") отказывается начинать процесс надлежащей передачи власти своему избранному преемнику Байдену. Тем самым Трамп создает опасный вакуум власти: Байден и его переходная команда не могут воспользоваться информацией, персоналом и возможностями администрации, как это обычно бывало при смене президентов в США".

"В то время как будущий президент интенсивно занимается пандемией и давно назначил собственную рабочую группу, Трамп продолжает тянуть с передачей власти. Действующий президент почти не присутствует на встречах. (...) На выходных он два дня играл в гольф, и с тех пор он присутствует лишь в "Твиттере" и в электронных письмах в адрес сторонников, в которых он просит о пожертвованиях. В Белом доме царит "бункерный менталитет", говорят в окружении президента".

"Во многом залег на дно и вице-президент Майк Пенс, который недавно и вовсе планировал летний отпуск во Флориде, но отменил его в последнюю минуту. Пенс, по крайней мере официально, руководит рабочей группой Белого дома по борьбе с коронавирусом, - отмечает издание. - (...) "Второй волны не будет", - заявлял Пенс еще в июне. (...) Теперь его страна стоит перед третьей и мощнейшей волной эпидемии".

"Впрочем, поражение Трампа на выборах также основывалось на плачевном кризисном менеджменте его правительства, игнорировании и преуменьшении смертельных опасностей. Он сравнивал вирус с "гриппом" и заявлял, что он чудесным образом исчезнет, как только поднимутся температуры. Теперь температуры падают - а число заражений растет", - констатирует издание.

"Если обеспечение 330 млн американцев вакциной будет проходить так же, как обеспечение людей тестами на коронавирус в первые месяцы пандемии, США снова окажутся на пороге хаоса", - полагает автор статьи.

"В рядах демократов растет давление, связанное с принятием решения о выделении миллиардов на поддержку безработных людей и мелких предприятий. (...) Будет ли достигнуто согласие между хромой уткой Конгрессом и хромой уткой президентом, неясно".

"В преддверии выборов Трамп постоянно жаловался, что распространяющие фейковые новости СМИ постоянно говорят о коронавирусе, чтобы навредить ему. На своих митингах и в "Твиттере" Трамп неоднократно осмеливался делать смелый даже для него прогноз. Он заявлял: "Ковид, ковид, ковид, ковид, ковид. 4 ноября вы о нем больше не услышите", - пишет Die Welt.

Источник: Die Welt

Источник - Инопресса
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