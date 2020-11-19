 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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АмерПрокуратура пытается обвинить в мошенничестве Иванку Трамп
17:48 20.11.2020

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении дочери действующего президента США Дональда Трампа Иванки. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает американское издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джейм (Letitia James), занимающаяся административным делом против Трампа о мошенничестве, направила в Trump Organization запрос с просьбой предоставить документы о гонорарах, которые выплачивались Иванке. Аналогичную повестку компания нынешнего американского лидера получила и от окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса-младшего (Cyrus R. Vance Jr.), который ведет уголовное расследование по той же теме.

По данным издания, такие шаги были предприняты прокуратурой после того, как в конце сентября появилась информация о том, что Трамп в течение десяти лет не выплачивал федеральный подоходный налог. Отмечалось, что в его налоговой отчетности на протяжении большей части времени фигурировали убытки. В общей сложности с 2010 по 2018 год Трамп списал порядка 26 миллионов долларов как траты на консультационные услуги, за счет чего ему удалось существенно снизить свои налогооблагаемые доходы. При этом известно, что одним из консультантов, услугами которых пользовалась компания политика, была его дочь Иванка.

Как пишет New York Times, хотя законодательство позволяет американским компаниям списывать свои расходы на консультационные услуги, необходимо, чтобы они были обоснованы, а их стоимость оставалась в пределах рыночной.

Сам Трамп отрицает претензии в свой адрес по поводу возможного уклонения от уплаты налогов и обещает в скором будущем опубликовать декларации. При этом он - первый глава государства за последние 40 лет, отказывавшийся делать это до сих пор.

Источник - Лента
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