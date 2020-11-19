Кровавые следы толерантности. Европа годами создавала себе проблемы, которые теперь не в состоянии решить, - С.Иванов

18:02 20.11.2020

Последние трагические события во Франции, когда были зверски убиты школьный учитель Самюэль Пати в Париже, прихожане церкви в Ницце, тяжело ранен православный священник в Лионе, вновь привлекли внимание мировой общественности к проблеме религиозного экстремизма и терроризма.



Подавляющее большинство политических и общественных деятелей в мире осудило крайние проявления жестокости со стороны радикально настроенных исламистов, хотя при этом раздавались и критические заявления в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил в защиту свободы слова и принципа секулярности современной Французской Республики. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", – заявил Макрон. Якобы он не может ограничить деятельность свободных и независимых французских СМИ. Как следствие угроза новых терактов сохраняется, в связи с чем в стране объявлен режим повышенной опасности, несколько тысяч бойцов национальной антитеррористической службы взяли под охрану церкви и школы.



Когда религиозный экстремизм возведен в ранг госполитики

Однако эти и другие заявления Макрона вызвали гнев мусульман во многих странах. Акции протеста прошли в Пакистане, Ливане, Турции, Палестине. Протестующие жгли французские флаги и уничтожали портреты Макрона. Весьма жестко по этому поводу высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведена в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне глав государств".



Если обратиться к недавней истории подобных трагических инцидентов на религиозной почве, то можно вспомнить вызвавшие волну возмущения мусульман по всему миру акты публичного сожжения священной книги мусульман – Корана американскими пасторами и вышедший в США скандальный фильм о пророке Мухаммеде. Тогда в ответ на эти провокации индийские мусульмане сожгли школу и христианскую церковь, волна актов насилия и угроз со стороны исламистов прокатилась по всему миру.



"В условиях возрастания роли и значения мусульманских общин в жизни стран ЕС, США, Великобритании, Канады настало время внести коррективы в законодательные акты, где оскорбление чувств верующих было бы запрещено законом"

Еще свежи воспоминания о кровавых событиях 7 января 2015 года в Париже, когда трое вооруженных автоматическим оружием религиозных фанатиков убили 12 и ранили около 20 сотрудников редакции "Шарли Эбдо" и случайных прохожих. Поводом к тому нападению послужила публикация оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, которые на этот раз осмелился продемонстрировать школьникам учитель Самюэль Пати.



Ни в коей мере не оправдывая действия террористов, хотелось бы все же призвать западных учителей, журналистов, политических и общественных деятелей, простых граждан с большим уважением относиться к религиозным чувствам верующих и не провоцировать их на подобные действия.



Как представляется, чтобы продемонстрировать школьникам примеры толерантности в обществе, вовсе необязательно тиражировать оскорбительные для мусульман карикатуры на Мухаммеда или сжигать публично Коран. Права и свободы одних граждан не должны нарушать права и свободы других. Под свободой слова не может пониматься оскорбление или унижение верующих. Ведь есть огромное количество других, более миролюбивых и корректных примеров толерантности в обществе, которые не разжигают религиозную рознь и ненависть между людьми.



Почему бы учителю не рассказать детям о Храме всех религий в столице Татарстана – Казани, по праву ставшим символическим симбиозом мировых религий, цивилизаций и культур. Храм является уникальным архитектурным комплексом, совмещающим православную и католическую церкви, мусульманскую мечеть, иудейскую синагогу, буддистский храм, китайскую пагоду и множество знаковых элементов различных мировых религий, включая символику исчезнувших цивилизаций. Можно было бы рассказать детям и о Библии и Коране как памятниках истории, литературы и народной мудрости.



Исламизация Европы идет семимильными шагами

В России около 20 миллионов мусульман, которые интегрированы в российское общество и принимают самое активное участие во всех сферах его жизни и строительстве Российской Федерации. Их религиозные обряды, символы и святыни, как и всех других религий нашей страны, надежно защищены на законодательном уровне. В качестве трудовых мигрантов в РФ оказались также несколько миллионов мусульман – граждан братских республик Центральной Азии.



Но большая часть населения России исповедует православие. Государство гарантирует защиту прав всех верующих и уважительного отношения к религии, кроме заведомо экстремистских сект и течений, запрещенных на территории страны соответствующим решением Верховного суда. Широкую известность получила попытка оскорбления чувств верующих в 2012 году участницами группы Pussy Riot, которые провели в храме Христа Спасителя акцию, названную ими панк-молебном, за что и были осуждены по статье "Хулиганство". Есть на этот счет в Уголовном кодексе РФ и статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды".



Очевидно, что в условиях возрастания роли и значения мусульманских общин в жизни стран ЕС, США, Великобритании, Канады настало время внести коррективы в законодательные акты этих стран, где оскорбление чувств верующих в любой форме было бы запрещено законом. Ведь пропаганда расовой ненависти, нацизма, фашизма, терроризма, отрицание холокоста, публичное надругательство над национальными символами в большинстве современных государств строго запрещены и наказуемы.



Открыв в свое время границы для миллионов мусульман из бывших колоний и беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, лидеры западных государств надеялись ассимилировать их, навязать им свои морально-нравственные ценности, заставить их жить по законам бывших метрополий. Но оказалось, что ставшие полноправными гражданами западных стран мусульмане не растворились в новых обществах, сохранили свои традиции, обычаи, веру, культуру, продолжают жить обособленными общинами. На фоне сокращения численности коренного населения стран ЕС, деградации их религий и культур (закрываются сотни христианских храмов, нормой стали однополые браки, гей-парады, порнография в СМИ) растет число натурализованных мигрантов-мусульман, открываются новые мечети, наблюдается демографический бум в их среде. Даже некоторые европейцы добровольно становятся мусульманами.



Власти большинства стран Запада оказались явно не готовы к ускоренному процессу исламизации Европы. Продолжая по инерции игры в мнимую толерантность и вседозволенность, отдавая приоритет возможности словесно и письменно оскорблять мусульман, избегая корректив своих законодательств в сторону защиты прав верующих, западные правители по сути провоцируют все новые террористические акты и массовые беспорядки.



Станислав Иванов,

ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Опубликовано в выпуске № 44 (857) за 17 ноября 2020 года