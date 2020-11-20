Апофеоз незалежности. Украина: печальные итоги постсоветского существования, - Т.Ольховая

18:57 20.11.2020 Татьяна Ольхова

20.11.2020



Эксперты не раз выражали озабоченность тем, что на Украине происходит обрушение индустриально-промышленного и энергетического комплексов. Что рушатся отлаженные десятилетиями деловые связи с надежными международными партнерами, а новые складываются в ущерб ее собственным интересам. Но все сообщения об этом носили, как правило, информационный характер, укладывались в несколько строк в СМИ. А когда, наконец, посчитали – прослезились...



Нынешняя Украина списывает все беды на кого угодно, только не на себя. Конечно, в первую очередь, виноваты "клятые коммунисты". Это они построили в советское время на Украине "всем миром": Штеровскую, Углегорскую, Запорожскую, Криворожскую, Бурштынскую, Змиевскую, Ворошиловградскую, Старобешевскую, Приднепровскую, Славянскую, Ладыжинскую, Трипольскую, Кураховскую ГРЭС, а также Чернобыльскую, Ровенскую, Южноукраинскую, Запорожскую, Хмельницкую АЭС. Мощнейший даже по советским меркам промышленный и угольный комплекс в Донбассе, вели разработку Днепровского буроугольного бассейна, построили множество нефтепроводов, крупнейшие из которых: нефтепроводы "Дружба", Долина-Дрогобыч, Куйбышев-Лисичанск-Кременчуг, Гнединцы-Глинско-Розбишевское, Кременчуг-Херсон, Херсон-Одесса, Ахтырка-Глинско-Розбишевское.



Газопроводы: "Союз" (Оренбург-западная граница СССР), Уренгой- Помары- Ужгород, "Братство" и другие. А заводы - "Запорожсталь", "Азовсталь", "Криворожсталь", "Днепроспецсталь" (первый электрометаллургический завод качественных сталей в СССР и один из первых в мире), Никопольский Южнотрубный завод, Запорожский ферросплавный завод и другие. Металлургические заводы имени Г.И. Петровского и имени Коминтерна, Днепровский металлургический комбинат им.Ф.Э. Дзержинского, "Запорожсталь" и "Днепроспецсталь", "Криворожсталь" имени В. И. Ленина, Донецкий металлургический завод имени В.И. Ленина, Макеевский металлургический комбинат имени С.М. Кирова, Енакиевский металлургический завод, Коммунарский металлургический комбинат, Краматорский металлургический завод, "Энергомашспецсталь", Константиновский металлургический завод, металлургические комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" имени С. Орджоникидзе, Броварской завод порошковой металлургии, Запорожский ферросплавный завод, Никопольский ферросплавный завод, Стахановский ферросплавный завод…



В результате деятельности "клятых коммунистов" Украина по объему промышленной товарной продукции и стоимости основных производственных фондов занимала 2-е место после РСФСР, а по производству ртути, ильменитовых, рутиловых и циркониевых концентратов - 1-е место в СССР .



Перечисленное - лишь капля в море из нескольких тысяч промышленных предприятий и уникальных наукоемких производств, которые были созданы в период с 1945 по 1991 гг. в советской Украине. А что построили за 29 лет "незалежности и самостийности"? Что сохранили? Что осталось?!



Украина занимала третье место в СССР по территории после РСФСР и Казахской СCP, второе - по численности населения. При СССР Украинская ССР сотрудничала со всеми экономически развитыми странами мира. Более 20 стран (Австрия, Нидерланды, Италия, Норвегия, Франция, Финляндия, Германия, Швейцария, Швеция, США, Канада, Великобритания, Япония) получали из Украины промышленную продукцию и промышленное сырье: железную и марганцевую руду, кокс, прокат черных металлов, графит, стекло, металлургическое и горношахтное оборудование, искусственные алмазы, алмазный инструмент, а также сахар, масло, льняное волокно и прочее.



Вот полный список стратегически значимых производств на территории УССР:



производство ракетно-космической техники; военно-промышленный комплекс, производящий все виды вооружений; авиационная промышленность; электротехническое машиностроение; производство машин и оборудования для горной и металлургической промышленности; химическое машиностроение; приборостроение; станкостроение; кораблестроение; энергетическое машиностроение и электротехническая промышленность; транспортное машиностроение; радиоэлектронная промышленность; высокоразвитой была и пищевая промышленность Украины, занимавшая второе место в СССР.



После распада СССР Украина имела ВТОРУЮ экономику в Европе, при этом не имея долгов. Все долги приняла на себя Россия. Украине достались огромные запасы вооружений, вторые после РФ.



Только вдумайтесь: до 5500 танков (Т-64, Т-72, Т-55, Т-80), более 4000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, огромное количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии, в том числе РСЗО Смерч, в количестве 95 единиц.



Также Украине достались в наследство огромные и мощные военно-воздушные силы - около 1100 боевых самолетов, представленные самыми современными на тот момент советскими бомбардировщиками, истребителями и транспортниками.



Огромными были запасы ядерного оружия и стратегических носителей - 176 межконтинентальных баллистических ракет (правда, к 1996 году все ядерное оружие и его носители были либо переданы РФ, либо уничтожены на средства, предоставленные, в том числе, США).



В 1990-х и 2000-х гг., из-за огромного недостатка финансирования, нецелевого расходования средств и повальной коррупции, полученная техника стала очень быстро приходить в негодность. Кроме того, почти сразу началась распродажа запасов вооружения. По самым минимальным оценкам, было продано до 500 боевых самолетов и вертолетов, до 1000 танков и 1000 боевых машин.



В итоге на данный момент в ВС Украины осталось 208 (было 1100) боевых самолетов и около 700 танков (было 5500) - т. е. едва ли ¼ часть.



О Черноморском флоте - отдельно. Накануне распада Советского Союза Черноморское морское пароходство было мощнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире. В его составе находилось около 300 судов различного класса. В это число входили: 21 пассажирское судно общей вместимостью 12 тыс. пассажиромест, обслуживающих 14 океанских и 20 внутренних линий; 260 современных универсальных судов различных классов, водоизмещением 5 млн тонн. Оно было ведущим в морском флоте СССР, который на 1 января 1990 года состоял из 17 пароходств, 1800 судов общим дедвейтом 22,4 млн т, 67 портов и 26 судоремонтных предприятий.



"Советская Украина", флагман китобойной флотилии приписанный к Одессе, полгорода приходили его встречать на бульвар и в порт. А потом очень долго он, "мертвый", ржавый стоял и ждал своей участи (на фото). А 31 июля 1995 году был разобран на металл в турецком городе Алиага.



После распада СССР Черноморское морское пароходство (ЧМП) вместе с Азовским Морским Пароходством (АМП) и Советским Дунайским Пароходством (СДП) были выведены из подчинения союзных Министерства морского флота СССР и Министерства речного флота СССР. ЧМП было передано в ведение образованной 2 января 1992 года Государственной администрации морского транспорта Украины (Укрморфлот), ставшей правопреемником Министерства морского флота СССР на территории Украины. Укрморфлот распоряжался имуществом ЧМП совместно с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ).



Положение об Укрморфлоте было утверждено Советом министров Украины 18 февраля 1992 года. Согласно пункту 7 (в), Укрморфлот получил право: "Менять флаги, по согласованию с Фондом государственного имущества Украины продавать, закладывать суда с целью получения кредитов для финансирования программ пополнения флота".



Данные о составе ЧМП и оценки его состояния на 1991 г. разнятся. По доступным из открытой печати сведениям, на1991 год в составе ЧМП находилось 234 грузовых, пассажирских и судов других классов общим дедвейтом в 4167 тысяч тонн, большая часть которых состояла в эксплуатационной готовности. ЧМП закончило 1991 г. с прибылью в 270 миллионов рублей и валютной выручкой в 788 миллионов долларов. С другой стороны, стоял вопрос об обновлении флота, так как в 1992 г. на списание было намечено 29 единиц, а всего до 2000 г. - порядка 120. Мощности Черноморского пароходства создавались, прежде всего, для обслуживания потребностей централизованной, плановой экономики СССР. После разрушения единого хозяйственного комплекса, сложившегося в СССР на 1991 год, ЧМП оказался в глубоком кризисе.

Уже в декабре 1992 года общая задолженность ЧМП по кредитам составила 170 миллионов долларов, в том же году списали 28 судов. В сложившейся экономической ситуации во избежание простоя судов премьер-министр Украины Л.Д. Кучма предложил передавать их офшорным компаниям-посредникам с последующей регистрацией в иностранной юрисдикции "для задействования простаивающего без фрахта торгового и пассажирского флота ЧМП". Президент Украины Л.М. Кравчук это предложение одобрил. Однако, по сообщениям СМИ, в 2013 году он сам признал это решение ошибочным. Кравчук взял на себя вину за развал торгового флота Украины: 17 февраля 1993 года Укрморфлот был ликвидирован, и ЧМП перешло под руководство вновь созданного Министерства транспорта Украины. 13 августа 1993 года указом президента Украины Л. Кравчука был создан судоходный концерн "Бласко - Черноморское морское пароходство" в форме акционерного общества открытого типа.



24 декабря 1993 г. Верховная рада Украины приостановила процесс акционирования Черноморского морского пароходства и наложила вето на президентский указ. В ответ Л. Кравчук издал новый указ, подтвердивший полномочия руководства "Бласко - ЧМП".



На январь 1993 года ЧМП имело 227 судов, но из них 160 были разбросаны по офшорам по всему миру. Начались первые аресты судов по разным, зачастую надуманным, предлогам: так недосчитались 11 из них. После преобразования ЧМП в акционерное общество разрушительные тенденции усилились. Проценты по кредитам росли, а вот доходы "Бласко - ЧМП" укрывались и выводилась в офшорные банки.



На 2004 г. компания имела 6 судов и 17 непогашенных кредитов на 11 миллионов долларов. В 2005 году убытки ГСК "ЧМП" составили полмиллиона долларов.



Планомерно флот уничтожался, и сейчас, можно сказать, он уничтожен совсем. И это притом, что на 1990 год Черноморское морское пароходство (ЧМП) было крупнейшим в Европе и вторым в мире, после флотилий США.



Сегодня в государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" лишь два боевых корабля. Также остался 1 тральщик, 18 боевых катеров, 2 корабля разведки, 4 судна спецназначения, 1 госпитальное судно и гидрографическое, 2 поисково-спасательных, 7 водолазных, 5 буксиров, 3 танкера, пара десятков небольших катеров. Часть кораблей и катеров уже не под контролем Украины. Все, что когда-то было вложено в строительство - стало мертвым грузом. А что обещали передать (продать) новые "братья" американцы - осталось на бумаге.



Но нынешняя официальная Украина традиционно списывает все беды на кого угодно, только не на себя, на собственную нерадивость. Оставшееся из громадного наследия СССР – это единицы производств, находящиеся на грани выживания, а также здания, архитектурные сооружения. Впрочем, и это на 70% находится в плачевном состоянии. Особенно жаль - исторические из них.



Жаль людей, которые всю жизнь трудились и строили, создавали это наследие. А что касается флота и "оборонки", то на текущий момент - может, это и к лучшему, как бы печально ни звучало. Чтобы не плодить "мартышек с гранатами".



Не раз уже были риски ударов по ГЭС и ГРЭС (т.е. риск появления десятка новых "Чернобылей"), не один десяток зданий разрушили, а нового ничего не построили. Не один десяток тысяч сограждан убили, назвав их "неправильными". И слава Богу, что у захвативших власть посредством госпереворота нет сегодня ядерного оружия. Источник - stoletie.ru

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