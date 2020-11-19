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Есть ли будущее у казахстанской робототехники? - "Э-К"
19:43 20.11.2020

20 Ноября 2020 Ярослав РАЗУМОВ | Алматы

Роботы играют все большую роль в нашей жизни. Транспорт, энергетика, военное дело, сельское хозяйство и обучение – везде нашли свои ниши всевозможные автоматы и агрегаты. О том, как обстоят дела с подготовкой специалистов в этой сфере и внедрением подобных проектов, корреспондент "ЭК" побеседовал с ассоциированным профессором кафедры робототехники и мехатроники "Назарбаев Университета" Алмасом Шинтемировым.

– Алмас, это технологическое направление может помочь в решении главной задачи казахстанской экономики – ее диверсификации? Может быть, робототехнику получится сделать самостоятельной производственной отраслью?

– Ну прежде всего она может сделать более эффективными любые отрасли: и уже действующие, например добывающие, и только создающиеся. Фактически для робототехники нет закрытых направлений. Но если говорить о промышленной робототехнике самой по себе как сфере приложения больших интеллектуальных и экономических усилий на уровне государства или крупного бизнеса, то проблема в том, что в Казахстане маленький рынок. Больших конвейерных производств у нас нет, даже в сфере быстро растущего автомобилестроения. Определенная потребность во внедрении роботов-манипуляторов на производствах, конечно, есть, и на машиностроительных предприятиях кое-что делается, но в единичном исполнении. И в основном зарубежными производителями, которые предлагают готовые решения. Если базироваться на потенциале казахстанской экономики, то создавать производство роботов невыгодно, надо искать технологические ниши с высокой добавленной стоимостью, в заполнении которых современной техникой и технологиями заинтересованы другие страны, в первую очередь Россия и наши соседи по Центральной Азии. И развивать казахстанскую робототехнику, ориентируясь на рынки соседей. Сейчас это вполне реально, многие направления, например медицинская робототехника, вообще на постсоветском пространстве слабо представлены. И можно успеть занять серьезное место.

– А наша система подготовки специалистов позволяет этим заниматься? Не секрет – есть давно устоявшееся мнение, что инженерное, цифровое и техническое образование в Казахстане не слишком качественное.

– Наши IT-университеты идут в ногу с передовыми зарубежными, и если у студента хороший английский, то качественно выучиться можно. Но в традиционных инженерных науках проблемы есть. Я в последнее время напрямую не работал с университетами, кроме нашего, но есть ощущение, что программы по инженерным специальностям там обновляются не так быстро, как должны бы, и ориентируются еще на советские материалы. В казахстанских вузах есть кафедры, которые занимаются механической стороной робототехники, а вот тех, где обучали бы интеллектуальным алгоритмам, насколько мне известно, нигде нет, кроме "Назарбаев Университета". То же можно сказать и насчет микропроцессорного направления.

– Но почему? Робототехника развивается на стыке двух больших направлений – IT и инженерии, и пока по обоим не будет эффективной системы обучения, прорыва ждать не приходится.

– Здесь целый набор проблем. Во-первых, учебная нагрузка в вузах очень высокая, она просто физически не оставляет преподавателям времени на какие-то нововведения и улучшение курсов. Во-вторых, зарплата небольшая. И компетентные специалисты по инженерии с производства не пойдут в университеты. Хотя в IT-сфере такая практика есть, там стартаперы могут параллельно преподавать дисциплины, связанные с компьютерными науками. Но там проще организовать процесс, кроме компьютера, ведь ничего не требуется. В-третьих, качественная подготовка по инженерии требует хорошей и современной учебной базы, в первую очередь оборудования. А у большинства вузов на это нет средств.

Но самое главное – это люди. Оборудование-то, в конце концов, можно приобрести, тем более что многие его сегменты быстро дешевеют. Нужны специалисты с хорошим техническим английским языком, этому студентов надо обучать интенсивно и сразу, а самых успешных выпускников привлекать на преподавательские позиции. Сейчас очень много открытой информации, которую можно использовать для улучшения учебных программ, но, чтобы с ней работать, необходим язык.

И я упомянул бы еще одну задачу. Студентов инженерных направлений надо обучать программированию на таком же уровне, на каком его изучают студенты на IT-направлениях. Сейчас все движется в сторону междисциплинарных задач.

– Получается, что многих системных компонентов для подготовки слоя специалистов по робототехнике, а потом и ее создания как отрасли, в Казахстане нет?

– Да, но это только говорит о том, что надо решать проблему. Сейчас робототехника развивается по такому принципу, что не стоит все делать с нуля: в мире есть много работающих технических решений и комплектующих от разных производителей. Надо уметь их выбирать, комбинировать и программировать для своих задач. По такому принципу, например, работает Турция. Вот яркий пример: война в Карабахе показала преимущество беспилотных аппаратов, в том числе, турецких. Но относительно недавно у турок ничего этого не было, они находились примерно в такой же ситуации, что и мы сейчас. Что было сделано? В первую очередь в вузах отдали приоритет развитию высокотехнологичных направлений, стали активно привлекать турок, окончивших зарубежные вузы по таким специальностям, как электротехника, электроника, энергетика, механика. Создали много современных технологических университетов, подобных "Назарбаев Университету". И та компания, которая выпускает сейчас эти беспилотники, была основана как стартап при университете, запущенный двумя братьями-инженерами, один из которых окончил американский вуз, а второй – турецкий. И вот теперь они производят полноценные боевые машины. В наше время очень многое можно сделать, если последовательно решать свои задачи.

На базе бизнес-центра Expo состоялся мейкатон
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– У вас был интересный проект, связанный с российским автомобилем КамАЗ. Его пытались сделать беспилотником?

– Да, системы телеуправления в такой технике без присутствия человека – это тренд в горнорудной промышленности ведущих стран. Очень активно этим занимаются в США, а Австралия – законодатель мод в этом деле. В России пытаются не отставать, и одна тамошняя компания вышла на нас с инициативой разработки модуля компьютерного зрения для роботизированного автомобиля. Как раз появилась новая модель грузовика КамАЗ с автоматической коробкой передач, и они захотели совместно с нами ее автоматизировать, посмотреть, как будет работать электронное управление тормозами и газом. Технологическую часть разрабатывали российские партнеры, мы занимались внедрением системы машинного зрения и планирования траектории, то есть того, как машина выстраивает маршрут от начальной точки до конечной. Получилось все хорошо, партнеры были довольны. Мы еще сделали для них интерфейс, позволяющий с помощью web-приложения на планшете отслеживать в реальном времени передвижение автомобиля. У нас был очень успешный симбиоз с российскими коллегами, проект занял десять месяцев, мы ожидали, что он будет и дальше продолжаться. К сожалению, у партнеров произошла реорганизация, пришел новый собственник, у которого были свои планы. Но мы получили хороший опыт и возможность привлечь студентов к серьезной работе.

– Куда после университета идут работать ваши выпускники? Есть проблема оттока за границу квалифицированных кадров?

– По нашему направлению выпускников немного– около 30 человек. Работодатели берут их охотно на разные предприятия, например локомотивосборочные, электромеханические. При "Назарбаев Университете" есть технопарк, там наши выпускники создали свои стартапы, пытаются делать роботов. Многие занимаются образовательными проектами, теми же курсами робототехники для детей, адаптируя свои знания для преподавания их школьникам. Наши ребята участвовали и в создании аппаратно-программного комплекса "Сергек". Несколько выпускников уехали работать в ведущие мировые IT-компании. С одной стороны, это говорит о высоком качестве подготовки, с другой, конечно, жаль, что сильные специалисты уезжают из страны. Но это личное решение, не запрещать же! Если потом, наработав хороший опыт, они вернутся в Казахстан и применят его здесь, это будет здорово. И нам бы этого хотелось. Но все упирается в возможности страны, в такие задачи, которые решать надо на уровне государства, а не университета. Хотелось бы, чтобы для талантливых специалистов сфера приложения у нас расширялась.

– Если резюмировать, что было сделано полезного для развития робототехники и какие остались проблемы?

– Очень правильным и своевременным было решение открыть направления робототехники и мехатроники в таком передовом вузе, как "Назарбаев Университет". Казахстану необходимо идти в ногу с современными трендами, и даже если пока мы выпускаем ограниченное количество специалистов, это уже важный задел, база на будущее. Наш уровень, на мой взгляд, вполне достойный, на уровне большинства аналогичных европейских вузов. И если будет расширяться научно-исследовательская инфраструктура – технопарки, стартапы, – то будет расти и количество, и качество казахстанских специалистов по робототехнике.

Из проблем, кроме тех, о которых уже было сказано, я бы еще назвал отсутствие связи промышленности и университетов. Разработки, которые у нас создаются, зачастую не находят промышленного внедрения, потому что наши компании ждут каких-то готовых продуктов. В западных компаниях есть конструкторские бюро, которые доводят технологические решения до внедрения на своих производствах, а наши промышленники такие решения хотят заказывать на стороне. Или приходят в университет и говорят: нам нужно такое техническое решение, чтобы оно было готово за один-два года. Но университеты так не работают, у нас проходит первоначальный концептуальный этап, а доведение до коммерческого решения – это другой процесс. Вот этот разрыв в понимании и надо устранять.

Источник - express-k.kz
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