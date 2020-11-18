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Как Россия и Китай ответят на новую американскую ракету ПРО, - Economist
19:55 20.11.2020

Автор рассказывает о новой ситуации в военном раскладе в мире: находящийся в море корабль США сбил межконтинентальную баллистическую ракету. В Америке заговорили о возможности вновь сделать свою территорию защищенной от МБР. Байден за этот шанс ухватится, пишет The Economist, а Китай и Россия будут протестовать.
The Economist (Великобритания): значение ракеты-перехватчика, запущенной с американского военного корабля
Новая ядерная гонка?
С точки зрения Китая и России, Америка таким образом ослабила их ядерное сдерживание

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) стартовала 17 ноября с атолла Кваджалейн, расположенного в центральной части Тихого океана. Американские спутники сразу зафиксировали образованный ею яркий шлейф. Они передали сигнал тревоги на базу Военно-воздушных сил "Шривер" (Schriever Air Force Base) в штате Колорадо, специалисты которой, в свою очередь, проинформировали об этом команду эсминца "Джон Финн" (John Finn) класса "Арли Берк", находившегося к северо-востоку от Гавайев. Один из люков на его палубе открылся, и из него вырвался мощный столб огня - так стартовала ракета-перехватчик sm-3 Block IIa. Высоко над уровнем моря она столкнулась со снижавшейся межконтинентальной баллистической ракетой.

Это новая ситуация в военном отношении: впервые ракета-перехватчик, запущенная с корабля, сбила межконтинентальную ракету (в данном случае - мишень). "В политическом отношении эти испытания имеют большое значение", - говорит Джеймс Эктон (James Acton) из исследовательского центра "Фонд Карнеги за международный мир" (Carnegie Endowment for International Peace). Россия и Китай все время жалуются на то, что американские противоракетная оборона ослабляет их собственные средства ядерного сдерживания. Америка постоянно отвергает подобного рода озабоченности. Когда разрабатывалась ракета sm-3, Америка сразу заявила, что она предназначена для защиты авианосцев, а позднее было также сказано, что она может использоваться в будущем и для защиты Европы от иранских ракет среднего радиуса действия. На самом деле, потребовалась всего небольшая доработка программных средств для того, чтобы ее можно было применять и для борьбы против ракет с большим радиусом действия. А теперь, после того как были продемонстрированы возможности этой системы в борьбе против межконтинентальных баллистических ракет, и Россия, и Китай потребуют отчета: оправданы ли были действия США по созданию новой "корабельной" ракеты?

Америка уже располагает противоракетным щитом, защищающим ее основную территорию, а состоит он из 44 наземных комплексов с противоракетами, расположенных на Аляске и в Калифорнии. Раньше только им удавалось сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. Однако это крайне дорогие системы, количество их относительно небольшое, и, кроме того, в ходе тестов они продемонстрировали свою ненадежность. Система морского базирования, известная как Система противоракетной обороны "Иджис" (Aegis Ballistic Missile Defense), обладает несколькими преимуществами. Ее можно быстро развернуть, можно направить в другое место, и, кроме того, ее наличие позволяет Америке установить больше таких перехватчиков.

В настоящее время 44 эсминца и крейсера оснащены системами "Иджис" (Aegis). Каждая из них имеет более 90 пусковых контейнеров, а это означает, что несколько тысяч ракет-перехватчиков могут теоретически быть размещены на море (на практике в этих пусковых контейнерах размещаются другие ракеты, в том числе крылатые ракеты "Томагавк"). Военно-морские силы планируют оснастить комплексами "Иджис" порядка 65 кораблей, 11 из которых будут использоваться для защиты континентальной части Соединенных Штатов. Всего три-четыре корабля, размещенные у берегов Америки, смогут защитить всю ее территорию, отмечает Джордж Льюис (notes George Lewis), эксперт в области противоракетной обороны, который еще недавно работал в Корнеллском университете (Cornell University). Идея состоит в следующем: если зенитно-ракетные комплексы наземного базирования не смогут сбить ракету, то тогда комплексы "Иджис" уничтожат ее на более низкой высоте - тем не менее, ракета sm-3 IIa способна подняться на такую высоту, которая в три раза превышает удаленность от Земли орбиты Международной космической станции.

По мнению Эктона, на практике перехватить подлетающие межконтинентальные ракеты крайне сложно. К этому моменту они пролетят уже значительное расстояние и будут иметь более высокую скорость, чем во время проведенного теста. Кроме того, они будут оснащены специальными системами, предназначенными для того, чтобы ввести в заблуждение комплексы противоракетной обороны и сами противоракеты, и, судя по всему, будет использовано значительное их количество для преодоления обороны. "Ракеты sm-3 IIa не способны существенным образом подорвать ядерное сдерживание Китая или России, а, если честно, то это относится даже к Северной Корее", - подчеркивает он. Однако эти страны, вероятно, будут иначе это оценивать.

Россия уже давно говорит о том, что переговоры о контроле над вооружениями должны включать в себя не только наступательные системы, такие как бомбардировщики и ракеты, но и оборонительные комплексы, способные их нейтрализовать. Особое раздражение вызывают комплексы наземного базирования "Иджис", размещенные на территории Румынии и Польши. Судя по всему, проведенное испытание "нанесет сокрушительный удар по перспективам заключения нового договора в области контроля над вооружениями", отмечает Лора Грего (Laura Grego) из общественной инициативной организации "Союз обеспокоенных ученых" (Union of Concerned Scientists).

"Кроме того, это испытание предоставит России и Китаю основание (или оправдание) для диверсификации и наращивания своих собственных ядерных арсеналов", - добавляет она. При этом логика состоит в том, что в таком случае понадобится больше ракет для насыщения ими систем противоракетной обороны. Особенно резко реагирует Китай, у которого относительно небольшое количество межконтинентальных ракет наземного базирования.

По мнению Грего, ракеты-перехватчики sm-3 способны также сбивать спутники - Америка продемонстрировала это в 2008 году, - и поэтому размещение дополнительного их количества будет также иметь воздействие на вопросы, связанные с безопасностью в космосе. Вместе с тем продолжается постепенная реализация ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Так что от администрации Байдена нечего ждать, что она хоть в какой-то части откажется от гибких систем морского базирования, предназначенных для защиты европейских и азиатских союзников Америки.

The significance of an interceptor missile launched from an American warshipОпубликовано 18/11/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605891300
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