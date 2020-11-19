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Уроки "Белорусской революции". Александр Лукашенко своевременно проделал работу над ошибками, - Р.Илющенко
19:58 20.11.2020

Развитие событий в Белоруссии, нашедшей серьезную опору и поддержку у России, верной заключенному Союзному договору, вошло, кажется, в завершающую фазу. Легитимный Александр Лукашенко, почувствовав крепкое плечо и ощутив твердое рукопожатие не менее легитимного Владимира Путина, перешел к более решительным действиям, хотя в их отсутствие его и так было трудно упрекнуть.

Для вполне легитимного руководителя Белоруссии наступательная тактика с опорой на народ и стратегический союз с Россией оказалась самым эффективным инструментом подавления так называемых революционных поползновений, существенно поменявших за сто лет свою парадигму.

Наломав немало дров в начале белорусского майдана, Александр Лукашенко провел работу над ошибками в правительстве, заодно очистив и авгиевы конюшни в силовых структурах. Он сумел наконец собрать команду, где есть место не только исполнителям, порой достаточно жестким, но и подлинным руководителям, не боящимся брать на себя ответственность за непопулярные меры, что чрезвычайно важно в наше время всевластия СМИ.

Что касается опыта первой русской революции 1905–1907 годов, то важно вспомнить роль вовремя возвращенного Николаем Вторым из опалы на должность министра внутренних дел Петра Дурново, ранее возглавлявшего Департамент полиции. Этот человек, совершенно незаслуженно забытый, обладал, помимо прочих замечательных качеств, иммунитетом к печатному слову. Такую особенность он приобрел, служа в полиции, которая в те годы весьма успешно действовала в том числе и против антигосударственных элементов. Это вызывало ненависть не только в либеральных кругах, владевших львиной долей популярных в России периодических изданий. Но и среди леворадикальных элементов с их листовками и прокламациями, пользующихся спросом у просвещенной идеями марксизма части общества, отошедшего от традиционной для русской монархической и православной матрицы.

"На улицах Минска остается четко обозначившаяся группа специально подготовленных боевиков-майданщиков, вычислить которых не представляет уже большого труда"
Получив от царя карт-бланш на подавление революционных вооруженных выступлений в стране, ведущей неудачную войну с Японией, Петр Дурново энергично взялся за дело. В частности, выдвигал на ключевые посты наиболее решительных и преданных царю лиц, которые не только были способны в случае необходимости отдать команду "Пли", но и боялись мнения общественности, околдованной, как и сейчас, пропагандой "либеральных ценностей", под влияние которой попали даже некоторые силовики.

К тем, кто не поддавшись на уговоры и призывы либеральных сирен, честно исполнил свой долг, в полной мере относится генерал Дмитрий Трепов, получивший самые широкие полномочия в столице. Впрочем, воспользовался он ими очень грамотно, добившись цели и не пролив при этом ни капли крови. При этом не только пережив несколько покушений на свою жизнь, но и вытерпев в свой адрес потоки площадной брани от либеральных СМИ. Досталось ему и от охваченных в пору революционных потрясений приступами гуманизма офицеров. Может быть, именно поэтому так и неоцененный потомками подлинный герой Отечества вскоре скоропостижно скончался от порока сердца, которое не выдержало такой нагрузки.

Применительно ко дню сегодняшнему, хотел бы отметить очень решительные и смелые заявления, сделанные накануне белорусским МВД. Приведу цитату официального представителя министерства Ольги Чемодановой: "Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие". Эта цитата, которую она привела, принадлежит первому заместителю министра внутренних дел Геннадию Казакевичу.

Когда он произносил эти слова, то отметил, что митинги становятся более агрессивными. Подчеркнул, что если днем и вечером были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, то к ночи протестующие устраивали баррикады и поджигали покрышки. "Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", – заострил внимание общества Геннадий Казакевич.

Но сегодня протесты пошли на спад. То есть вывод очевиден: массовая поддержка протестующих против итогов выборов президента в Белоруссии в силу разных причин, в том числе и вследствие проведенных работ над ошибками, сходит на нет. На улицах Минска остается четко обозначившаяся группа специально подготовленных боевиков-майданщиков, вычислить которых не представляет уже большого труда. Именно к ним в первую очередь, надо понимать, и обращено суровое заявление Казакевича. Я думаю, что после этого даже выдвинутый самой известной ныне белорусской домохозяйкой и по совместительству главной оппозиционеркой-революционеркой Тихановской ультиматум Лукашенко останется лишь напрасным сотрясением воздуха.

Впрочем, возможен и иной сценарий – с принесением под объективы нацеленных телекамер сакральных жертв на алтарь революции, по типу "небесной сотни" майдана. Или недавно произошедшего акта самосожжения журналисткой Ириной Славиной в Нижнем Новгороде, обвинившей в своей смерти Россию. К этому тоже нужно быть готовыми, обладая стойким иммунитетом как к журналистским провокациям, так и к распространяемой в сетях столь часто фейковой информации.

Остается подождать, пожелав белорусским милиционерам и военнослужащим внутренних войск не только хранить верность присяге и служебному долгу, но и изучать нашу общую с ними историю. Впрочем, это пожелание я вполне распространил бы и на своих российских коллег – сотрудников полиции и Росгвардии.

Роман Илющенко,
подполковник запаса, ветеран МВД
Опубликовано в выпуске № 44 (857) за 17 ноября 2020 года

Источник - vpk-news.ru
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