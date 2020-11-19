Провал на внешнем контуре. Почему Россия утрачивает свои позиции и авторитет в странах СНГ, - В.Тетекин

20:01 20.11.2020 События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии хотя и имеют разную природу, но побуждают вновь обратиться к вопросу о приоритетах российской внешней политики. К сожалению, еще в советские времена сложилось убеждение, что настоящая международная деятельность – это отношения с США и Западной Европой, вопросы разоружения. Связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки, высокомерно называемыми третьим миром, воспринимались как нечто вторичное. Более того, конфликты в этих странах и регионах, где нередко сталкивались интересы СССР и США, кое-кто в Москве рассматривал как помеху для налаживания отношений с Америкой.



Эти подходы укрепились после "победы демократии" в России. Тогда на развивающиеся страны в Москве смотрели вообще со слабо скрываемым презрением. Немудрено, что такая политика возобладала и в отношении стран СНГ. Еще вчера это были братские республики СССР, но после 1991 года они если не исчезли совсем из поля зрения вершителей внешней политики РФ, то оказались чем-то вроде чемодана без ручки: и тащить тяжело, и бросить жалко.



Последний звоночек

Между тем опытные колониальные империи, формально развалившиеся, но реально сохранившие контроль над своими бывшими владениями, не зевали и после 1991 года принялись энергично расширять зоны своего влияния. В Среднюю Азию и Закавказье энергично полезли англичане и турки, которых оттуда выдавили в XIX веке русские войска под водительством Ермолова, Скобелева и других выдающихся полководцев.



Украину и Прибалтику взяли под свое крыло американцы. Молдавию в связи с ее никчемностью для крупных держав отдали Румынии, которая пытается вновь сделать из нее свою колонию. Хотя и Турция вспомнила, что эти земли некогда были частью Османской империи.



Нынешней РФ до этих регионов не было дела. Нет, формально связи поддерживались, устанавливались дипломатические отношения, подписывались двусторонние и многосторонние договоры, экономические и оборонные соглашения, проводились встречи в верхах. Однако душа творцов российской внешней политики лежала в Европе, за Атлантическим океаном и немножко в Японии. С недавних пор Китай благодаря его экономической и военной мощи тоже стали признавать за равного партнера. Но страны СНГ по-прежнему остаются на задворках.



"Разве за пределами наших возможностей создать в той или иной стране условия, при которых враждебное правительство сменится на власть, дружественную России?"

Даже война с Грузией 2008 года не была воспринята как сигнал неблагополучия. Грузия – страна, созданная Россией из мелких кавказских княжеств, представители которой всегда играли заметную роль при царском дворе и при советской власти (Сталин, Орджоникидзе), вдруг оказалась враждебным государством.



Но этот звонок не был услышан. Поэтому и американо-бандеровский переворот в Киеве в феврале 2014 года случился как гром среди ясного неба.



Пока в Москве чесали затылок, размышляя, что делать с разбушевавшимся майданом, американцы и их европейские союзники руками бандеровцев свернули шею якобы пророссийскому Януковичу. Кстати, пророссийским он казался лишь внешне. Свертывание отношений Украины с Россией и налаживание связей с ЕС при Януковиче шли гораздо энергичнее, нежели при его прозападных предшественниках. Но этого в Москве умудрялись не замечать. Можно, кстати, вспомнить, кто был послом России тогда в Киеве, – бывший премьер Виктор Черномырдин и автор монетизации льгот пенсионерам Михаил Зурабов.



Переворот в Армении в 2018 году стал еще одним ударом. Ну уж там-то, казалось бы, все в наших руках. Страна христианская, находящаяся в сильнейших контрах с мусульманской Турцией. Надежды на выживание у Армении испокон веков связаны с Россией. На территории страны находится одна из немногих наших зарубежных военных баз. Вроде бы уж Армении-то деваться некуда.



Ан нет. Американцы держат в Ереване одно из крупнейших в мире посольств. Их дипломаты и разведчики свой хлеб даром не едят. Да и в самой Америке армянская диаспора весьма богата и влиятельна. В Ереване быстро вспомнили о давних связях с Францией (где также находится немалая армянская диаспора), начали энергично налаживать отношения с ЕС. Сюда же нужно добавить недовольство простых людей диким грабежом со стороны армянских олигархов, тесно связанных с олигархами и чиновниками российскими. Так что для поворота на Запад основания были. Но у нас их не замечали. Или не хотели замечать.



Отношения России с Азербайджаном казались безоблачными. Но когда началась война за Нагорный Карабах, выяснилось, что преобладающим влиянием в Баку пользуется уже не Россия, а Турция, которая вооружила и обучила азербайджанскую армию. Теперь в Закавказье и опереться не на кого. Все три бывшие братские республики СССР – Азербайджан, Армения и Грузия уходят под чужое крыло.



Не намного лучше дела в Средней Азии, которую почему-то начали называть Центральной. Узбекистан замкнулся в себе и не очень охотно идет на расширение отношений с Россией. То же самое относится к Туркмении. Киргизия – наиболее близкая нам страна в регионе – проводила недавние выборы в парламент на деньги Турции. Сейчас идет раскачка Таджикистана, куда лезут англичане и все та же Турция.



Почему же мы теряем позиции в странах, с которыми у нас многовековые дружественные отношения, с которыми 75 лет жили в составе единого государства, вместе добились победы над фашизмом?



Лебедь, рак и щука

Прежде ответим на другой вопрос: кто определяет внешнюю политику России? Министерство иностранных дел? Внешне – да. А реально? В одной из предыдущих статей я упоминал о том, что внешней политикой ныне занимаются практически все российские ведомства. Причем на МИД они не особенно оглядываются. С координацией международной деятельности у нас совсем швах. Все, как лебедь, рак и щука в известной басне Крылова, тянут в свою сторону.



По Конституции РФ международную стратегию определяет глава государства. Значит, роль координатора должна играть администрация президента. Но там доминируют американисты. Помощник Путина по внешней политике Ушаков – бывший посол РФ в США, который оттрубил в Вашингтоне 10 лет. Глава Управления по внешней политике Неверов – тоже чистый американист. Разумеется, эти люди обладают достаточным кругозором, чтобы заниматься любыми международными проблемами. Но ясно, что именно отношения с США – та тема, в которой они разбираются лучше всего и которой они занимаются с наибольшим интересом.



Провал на внешнем контуре

Фото: google.com



Конечно, легендарный глава МИДа СССР Андрей Андреевич Громыко тоже занимался прежде всего Америкой. Однако среди его заместителей, руководителей региональных направлений, были знатоки своего дела. И вообще при всем евро- и америкоцентризме творцов международных отношений СССР наша страна все-таки имела многовекторную внешнюю политику. Не было региона в мире, где бы мы не присутствовали и не занимали энергичную позицию в защиту наших интересов. Азия, Африка, Ближний Восток, Латинская Америка. Мы везде наступали на пятки американцам. А уж соседние страны всегда находились в центре внимания и влияния.



Сейчас все, кому не лень, забираются в сферу наших жизненно важных интересов, одно поражение следует за другим. Разрыв отношений с Украиной – это внешнеполитическая катастрофа. То, что происходит сейчас в Закавказье, – еще одна катастрофа. А из уст руководителей нашей внешней политики льются медоточивые слова о балансе интересов. На откровенные оскорбления из Москвы звучат беззубые обещания адекватного ответа.



Но дело не в персоналиях. Вот посмотрите: зарубежные визиты Путина всегда так или иначе связаны с нефтью и газом. Продажа энергоносителей, строительство трубопроводов, согласование цен на мировых рынках, защита интересов нефтегазовых компаний – вот что всегда составляет реальную, а не парадную суть переговоров Путина с зарубежными партнерами. То есть сущность внешней политики России определяют прежде всего интересы нефтегазовой олигархии.



Тогда становятся понятными доселе необъяснимые извивы политики РФ по СНГ. Например, почему подавление русского населения Туркмении не вызывало никаких протестов в Москве. А зачем? У "Газпрома" постоянно идут непростые переговоры с туркменскими коллегами, определяются цены, согласовываются поставки. И в этот щекотливый процесс вмешиваются какие-то странные люди, которые почему-то требуют соблюдения их права учить детей на родном, русском языке. Разумеется, соответствующие деятели только морщатся, а дипломатам дают команду не вмешиваться.



В некоторых других странах СНГ ассимиляция местных русских за счет препятствий на образование на русском языке является государственной политикой. Но она не встречает отпора в России. А уж попытки наших соотечественников создать общественные организации в защиту своих интересов принимаются в посольствах РФ с недовольством. Ведь русские патриоты нередко становятся жертвами преследований, провокаций и судебных процессов. Их нужно защищать. А значит, вступать в конфронтацию с местными властями.



Сохраняет ли Россия возможности влияния на своих соседей? Несомненно. В экономическом, политическом, военном отношении, по численности населения и размеру территории РФ – самое мощное государство СНГ. Это по-прежнему мировая держава, обладающая колоссальными природными, промышленными и интеллектуальными ресурсами. Поэтому возможности воздействовать на соседние государства обширные.



Не будем, однако, углубляться в тему торгово-экономических, политических, культурных и оборонных связей. Она достаточно изучена. Заметим, что в руках Москвы есть еще один мощнейший инструмент – диаспоры уроженцев бывших республик СССР. Экономика многих стран СНГ держится на переводах трудовых мигрантов. Их миллионы. Из России уходят миллиарды долларов, заработанных честным трудом, и миллиарды, полученные криминальным путем. Целый ряд отраслей экономики России находится под контролем диаспор. В списках самых богатых людей России полный интернационал выходцев из республик СССР с вкраплениями русских фамилий.



Эти олигархи и их менее удачливые соотечественники кровно заинтересованы в добрых отношениях их стран с Россией. И если грамотно использовать данное обстоятельство, то можно добиться многого. Смогли же предотвратить вспышку столкновений между армянами и азербайджанцами в России после начала войны в Нагорном Карабахе. Ведь дело пахло керосином: малейшая искра, и на улицах российских городов полилась бы кровь. Но в первые же дни боевых действий лидерам обеих диаспор жестко посоветовали не переносить войну в Россию. По-видимому, внушение было достаточно убедительным. Никаких столкновений не было.



Так почему не пользовались этим инструментом раньше? Не потому ли, что не Россия влияет через диаспоры на страны СНГ, а наоборот, диаспоры через коррумпированных российских чиновников влияют на Россию? И кто у нас имеет дело с диаспорами в первую очередь? МВД, которое занимается нелегальной миграцией, выдачей разнообразных разрешений и документов и которому нет дела до внешнеполитических интересов.



А российские диаспоры в странах СНГ? Это фактор внешней политики или нет? Во всем мире на этот вопрос отвечают сугубо положительно. Особенно в Китае, где опора на хуацяо (китайцев, живущих за границей) является одним из ключевых элементов его политики в зарубежных странах. Но в России принято рассматривать соотечественников, злой волей "демократов", оставшихся за границей, как нечто второстепенное, вызывающее в лучшем случае дежурные заверения в поддержке, а на деле скрытое презрение и издевательства чиновников.



Слабость "мягкой силы"

Не надо, однако, относить бездействие российских властей в отношении наших соотечественников лишь к пассивности МИДа РФ. Как и в любом другом государстве, внешнеполитическое ведомство защищает интересы правящего класса. В России правят олигархи. Совпадают ли их интересы с потребностями русских в странах СНГ? Нет! Зачастую они диаметрально противоположны.



Возьмем пример Прибалтики, где эта проблема стоит наиболее остро. Русские в Эстонии, Латвии и Литве живут фактически в государстве апартеида. Единственное различие с апартеидом в ЮАР в том, что угнетаемая нация отличается от нации угнетателя не цветом кожи, а языком общения. Так вот одним из ключевых способов ликвидации апартеида в ЮАР был международный бойкот. Прежде всего экономический. Этот метод надо использовать и для борьбы с апартеидом в Прибалтике. Однако интересы импортеров наших сырьевых ресурсов через порты Таллина, Клайпеды, Риги и Вентспилса гораздо важнее, чем интересы наших соотечественников.



И сегодня, когда возникла необходимость оказать хоть какое-то давление на русофобскую часть элит стран СНГ, выясняется, что на русские диаспоры рассчитывать не приходится. Русское население усиленно ассимилируется, его организации разгромлены, посольства поддерживают только тех соотечественников, которых местные власти встроили в свои политические и общественные конструкции.



В Средней Азии и Казахстане проходили десятки судебных процессов против этнических русских. Много ли мы слышали о протестах в России или мерах политического и экономического давления для их прекращения? Фактически ноль. И можно ли без опоры на наших соотечественников говорить об эффективной политике в СНГ?



Есть инструменты "мягкой силы". Например, обучение молодежи из стран СНГ в России на бюджетной основе. Все крупные страны этим занимаются, прекрасно понимая, что иностранные выпускники их вузов – потенциальная опора в соответствующих странах. Во времена СССР в наших вузах учились десятки тысяч иностранных граждан. Плюс почти столько же в военных училищах и академиях. Сейчас в России иностранные студенты есть. Но немного. И уж точно нет целостной политики на этом направлении.



Из этой же "мягкой силы" – информационно-пропагандистское воздействие на соседние страны. В СССР было мощное агентство печати "Новости" (АПН), которое специализировалось на работе с иностранной аудиторией. В 1991 году АПН прихлопнули и сегодня на пространствах СНГ доминируют мировые (читай – американские и прочие западные) СМИ, занимающие русофобскую позицию.



И еще из опыта наших западных "партнеров". Обширное использование местных некоммерческих организаций (НКО) для продвижения интересов иностранного государства. Америка вложила пять миллиардов долларов в поддержку НКО на Украине. На самом деле эту цифру можно умножить на два, ибо огромные суммы в таких случаях идут через тайные бюджеты ЦРУ, Пентагона и других ведомств США. Результат очевиден: тектонические сдвиги в политике и общественных настроениях на Украине в сторону Запада, резкое усиление русофобии в этой братской стране.



И наконец, еще одна тема, о которой говорить вслух не принято, но которая является неотъемлемой частью внешней политики любого крепкого государства. Это деятельность спецслужб. Хорошо известно, что у наших западных партнеров разведки занимаются не только сбором информации, но и проведением "активных мероприятий". Обычно под этим невинным названием кроются операции по свержению того или иного правительства. Лидеры по части организации заговоров и переворотов – американцы. Никак не хуже умеют это делать англичане и французы, которые плотно опекают свои бывшие колонии и не допускают, чтобы они уходили из зоны их влияния.



Что толку от российских спецслужб (которые, несмотря на многочисленные погромы, не утратили профессионализм), если они только пассивно фиксируют враждебность наших партнеров, но не в состоянии повлиять на ход событий в соседних странах. Разве за пределами наших возможностей создать в той или иной стране условия, при которых враждебное правительство сменится на власть, дружественную России? Советский Союз занимался такими делами весьма активно в форме поддержки национально-освободительных движений. Сегодня этого нет и в помине.



Разумеется, речь не идет о вооруженной интервенции. Есть общеизвестные механизмы политической, дипломатической, информационно-пропагандистской и финансовой поддержки дружественных сил. Есть возможность влиять на обстановку в стране через усиление или ослабление торгово-экономических связей. Есть множество других приемов, выработанных за многие века. Надо только иметь желание пользоваться этими методами.



Вот здесь-то мы и обнаруживаем самую большую проблему. Дальше выражения озабоченности теми или иными враждебными действиями наша власть не идет. В Польше и Прибалтике десятками уничтожали памятники солдатам Красной армии. Никакой жесткой реакции Москвы не последовало. Элиты этих стран окончательно распоясались. Уверен, что инспирированные извне события в Белоруссии – прямой результат мягкотелости российской власти в вопросе о памятниках. Академик Сергей Глазьев, другие ученые и общественные деятели, что называется, обкричались, призывая руководство России повернуться лицом к странам СНГ. Но их слышать не хотят.



Сегодня "вдруг" обнаружилось, что Европа нас в упор не желает слушать. Ее враждебность усиливается. А тут выясняется, что и с ближайшими соседями, еще недавно братскими республиками, у нас отношения, переходящие из точки замерзания в состояние холодной войны. Они не переходят в горячую только потому, что разница в военных потенциалах столь велика, что бодаться с Россией – обрекать себя на быстрое поражение. Поэтому наши недавние братья и союзники ищут друзей где-то на стороне.



Страны СНГ уходят. Последствия этого провала будут самые тяжелые для экономики, обороноспособности и международного авторитета России. Необходимо срочно менять вектор нашей внешней политики. Если мы не восстановим дружественные отношения с ближайшими соседями, то безопасность России окажется под большой угрозой.



Возможности для возвращения в СНГ у России пока еще есть. Но они быстро угасают. Как бы не оказаться в полной изоляции.



Вячеслав Тетекин,

депутат Государственной думы 6-го созыва, доктор исторических наук

№ 44 (857) за 17 ноября 2020 года Источник - ВПК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605891660

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