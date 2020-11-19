Узбекистанцы в России: как вспоминают родину и сохраняют традиции , - Алтынай Алиева

20:55 20.11.2020

Автор: Алтынай Алиева



Города и села Российской Федерации стали второй родиной для десятков тысяч жителей Узбекистана, покинувших страну в разные годы. Как живут узбекистанцы в России – в материале Алтынай Алиевой.



Родное плечо



Давно покинув страну и став своими в Москве, Туле, Архангельске или Саратове, бывшие жители Бухары, Ташкента, Нукуса, Ургенча и других городов Узбекистана продолжают скучать по родным краям. Объединившись в группы в социальных сетях, они живут воспоминаниями, публикуя фотоснимки парков и площадей, кинотеатров и памятников, которых остались только на старых черно-белых фотографиях.



Узбекистанцы в Приамурье



Особенно сильна ностальгия у представителей старшего поколения. "Ташкентские москвичи", "Мы родом из Ташкента" – эти и другие группы в одной из социальных сетей насчитывают огромное количество участников, среди которых немало людей, готовых придти на помощь соотечественникам в любое время.



Узбекская диаспора в Магнитогорске, к примеру, в апреле этого года провела акцию помощи многодетным семьям, матерям-одиночкам и пенсионерам, обеспечив десятки людей продуктами питания. Такие мероприятия, признаются ее представители, они организовывали у себя на родине в канун праздников. Традицию решили продолжить и здесь, помогая не только землякам, но и всем тех, кто в этом нуждается.



О том, что чужой беды не бывает, сами узбекистанцы убедились, оказавшись в Кинельском районе Самарской области, где в сентябре в палаточном лагере проживали несколько тысяч граждан Узбекистана.



Тогда многие жители поселка Кинельский решили помочь мигрантам, застрявшим на границе, лекарствами, масками, теплой одеждой, едой, временным трудоустройством. К акции подключились представители таджикской и казахской диаспор, волонтеры из Башкортостана.



Взявшие на постой несколько узбекских семей жители поселка Кинельский, признались в интервью СМИ, что поражены стойкости и мужеству людей, их отзывчивости и доброте, уважению к старшим, тому, как они соблюдают обряды, несмотря на то, что оказались в самой непростой ситуации.



С мыслями о родной махалле…



Уезжая из Узбекистана навсегда, многие понимали, что начинать все сначала будет нелегко, но потом не пожалели о решении.



Семья Салаевых



Так, Татьяна Салаева до отъезда работала в школе, в Вязники (город во Владимирской области) приехала с детьми и мамой в 2005 году к дяде по отцовской линии. Родня помогла с получением гражданства, обустройством, семья купила квартиру, а потом, когда из Узбекистана приехал муж – Андрей Салаев, отправились в Москву на заработки.



Сегодня у интернациональной семьи (Андрей узбек, а Татьяна – русская) дом и квартира в Москве и Подмосковье, любимая работа, друзья, взрослые дети. Сын Максим закончил Высшую академию художеств, дочь Лолита учится на косметолога.



"Каждый четверг обязательно жарим лепешки и баурски, поминая ушедших близких. Эта такая традиция, которую обязательно будут соблюдать и наши дети", – рассказывает Татьяна Салаева. "Друзей-москвичей угощаем бешбармаком и лагманом, блюдами корейской кухни. Дома много дисков с национальной музыкой, песнями на узбекском языке. Стараемся, чтобы дети не отрывались от своих корней, помнили, откуда они родом, кто их предки. Поддерживаем отношения с земляками, бывшими одноклассниками, а многие из них живут здесь, в России. Рады каждой весточке с родины, на которой обязательно должны побывать наши сын и дочь, которые были совсем маленькими, когда мы уехали из Узбекистана" – рассказывает женщина.



Айбек Юлдашев



Айбек Юлдашев оказался в России сорок с лишним лет назад. Учился, а днем работал на ЗИЛе, занимался каратэ, основал спортивный клуб "Дракон", в память о своем кумире Брюсе Ли. Потом была учеба РГАФКиС (сегодня Российский государственный университет физической культуры, молодежи и спорта) – факультет восточных единоборств. За тридцать с лишним лет земляк Абу Райхана Беруни воспитал чемпионов Москвы, России и мира по ушу.



Из личного архива Юлдашева



Наград и дипломов у Юлдашева, родившегося в маленьком районном центре на юге Каракалпакстана – Беруни, не счесть. Сейчас тренер занимается ушу и реабилитацией детей, которые в силу разных причин не могут заниматься восточными единоборствами. Традиции клуба "Дракон" продолжают ученики Юлдашева – опытные наставники, также подготовившие немало чемпионов.



"Каждый год летом бываем с моими воспитанниками в Узбекистане, им очень нравится местное гостеприимство, природа, исторические достопримечательности нашего края. На экскурсиях они узнают о великих узбекских ученых, о Шелковом пути – обо всем этом рассказывают сверстникам на уроках истории в своей школе в Москве. У них много друзей из Узбекистана, с которыми они общаются в интернете", – рассказывает Айбек Юлдашев. Совместно с российским путешественником Виталием Сундаковым он также организовал экспедицию "Потомки Беруни", сюжеты о которой были показаны на российских и узбекистанских каналах.



Узбекский москвич Юлдашев, как и многие другие его соотечественники, никогда не отпускал из сердца любовь к родным берегам. На родине он скучает по Москве, а в городе, где он прожил практически всю свою жизнь – по махалле, где прошло его детство, годам, когда деревья были большими…