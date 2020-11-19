Экологическую партию Узбекистана возглавил ботаник Комил Таджибаев

21:30 20.11.2020

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УЗБЕКИСТАНА

Бывший директор Института ботаники возглавил Экологическую партию.



Назначен новый глава Экологической партии Узбекистана



Таджибаев Комилжон Шаробиддинович избран председателем Исполкома Центрального Совета Экологической партии Узбекистана, сообщает ОНД "Юксалиш".



До назначения Комилжон Таджибаев работал директором Института ботаники Академии наук.



На этом посту он сменил Бория Алиханова, который возглавлял партию с января прошлого года. В настоящее время Борий Алиханов является членом Сената Олий Мажлиса.